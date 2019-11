Resumen UD Las Palmas vs Levante UD en La Liga 2017 (0-2)

La situación se complica para Las Palmas. Los canarios deberán mejorar de cara a portería si desean subir en la clasificación. Por su parte, el Levante UD suma tres puntos de oro que les dejan respirar hasta el próximo partido ante el Atlético de Madrid.

94' Indica Melero López el final del partido. Los tres puntos viajan a Valencia. Protesta fuertemente la afición de la UD Las Palmas.

93' Falta de Enes Ünal al borde del área de Las Palmas.

92' Cambio en el Levante UD. Se retira José Luis Morales y entra Samu García.

90' Cuatro minutos de añadido. Nos iremos hasta el minuto 94.

89' Saque de portería para la UD Las Palmas. Se quedó sin campo Morales tras la presión del laterial canario.

87' Falta de Morales sobre David Simón. Tarjeta amarilla para el capitán granota.

86' Entra Cabaco por Enis Bardhi.

85' Se queja Bardhi de un golpe en los riñones. Entran las asistencias médicas.

85' Fuera de juego de Vitolo, que se encontraba adelantado en el momento en que Remy le pasó el balón.

84' Falta de Toño al medio del campo.

83' Falta de David Simón a Morales.

83' Saque de puerta para el Levante.

82' Falta de Shaq Moore sobre Vitolo.

81' Saque de portería después de que Remy tirase fuera el balón.

81' Falta sobre David Simón en el lateral del área.

79' Los aficionados empiezan a abandonar el Estadio de Gran Canaria. Se escuhan silbidos en la grada.

78' Goooool de Jason. Remata el gallego al palo más alejado, inalcanzable para Lizoain.

77' Saque de puerta para el cojunto visitante.

76' Doble cambio en la UD Las Palmas. Entra Alberto Aquilani por Calleri y Remy por Javi Castellano.

75' Fuera de juego de la UD Las Palmas.

75' Saque de esquina tras un mal despeje de Shaq.

74' Tiro de Bardhi a portería que atrapa fácilmente el guardameta de Las Palmas.

73' Falta sobre Enes Ünal cerca del área.

72' Saque de portería para el Levantre UD.

70' Goooool del Levante UD. Remató Doukouré en el centro del área un balón que centró Toño.

70' Regate de Oier que casi le roba el delanterio canario en la línea de portería.

69' Lanzó Bardhi a portería. El disparo se fue por encima de la portería. Saque de puerta para Las Palmas.

68' Falta cerca del área a favor del Levante tras el derribo de Bardhi.

67' Balón para el Levante tras un saque de banda mal ejecutado por parte de D. Castellano.

66' Saque de portería a favor de Las Palmas después de que Morales tirara el balón fuera al intentar un regate.

65' Mano salvadora de Oier que evita que el remate de Vitolo termine dentro de la portería.

64' Falta sobre el central de Las Palmas.

62' Falta a favor de la UD Las Palmas.

60' Despeje de Chema.

60' Saque de esquina tras un despeje de Róber Pier.

59' Saque de portería para el Levante UD tras un tiro que se marcha por encima de la portería.

58' Remate de Viera que atrapa Oier con facilidad.

56' Tarjeta amarilla para Lemos.

56' Le pega Jonathan Viera a la barrera. Falta favorable al Levante tras caer al suelo Ünal.

55' Falta al borde del área favorable a la UD Las Palmas. Derribó Bardhi a Jonathan Viera.

54' Saque de portería tras un pase de Viera que no encuentra destinatario.

53' Tacón de Vitolo en el área que despeja sin problemas la defensa granota.

52' Falta de Doukouré sobre Jonathan Viera.

50' Cambio en el Levante UD. Se retira Postigo y entra Róber Pier en su lugar. Lesión de Sergio Postigo.

50' Falta de Bardhi sobre Ximo Navarro.

48' Centro de Javi Castellano al área que despeja Chema de cabeza.

48' Vuelve Toño al terreno de juego tras ser atentido en la banda.

47' Despeja Oier un balón y acaba derribando a Toño, que sigue recuperándose tumbado en el terreno de juego.

46' Despeja la UD Las Palmas, recupera Morales y Campaña acaba enviando el balón fuera. Saque de portería para Las Palmas.

45' Disparo de Jason que logra detener Lizoain y enviar el balón a córner.

45' Comienza la segunda mitad en Canarias.

45' NO hay cambios por parte de ninguno de los dos conjuntos.

Preparados los dos equipos para volver al terreno de juego.

Posesión favorable a la UD Las Palmas con un 53%. Mismo número de remates a puerta por parte de los dos equipos.

Partido igualado hasta el momento en cuanto a juego. La UD Las Palmas crea más ocasiones de peligro pero no logra marcar.

45' Descanso en el Estadio de Gran Canaria. No hay tiempo de descuento.

44' Fuera de juego de Calleri.

44' Detiene Oier un balón antes de que llegase Calleri.

43' Falta de Enes Ünal cerca del área de Las Palmas.

43' Remate de Calleri que detiene Oier.

42' Atrapa Oier un balón centrado al área de Dani Castellano.

42' Saque de portería favorable al Levante.

41' Control de Oier con los pies que acaba lanzando por línea de fondo. Córner para Las Palmas.

40' Centro de Viera que despeja Chema.

39' Falta de Postigo para evitar la contra de los canarios.

38' Saque de esquina para el Levante UD tras un disparo de Morales que desvió un jugador de Las Palmas.

38' Salen a calentar tres jugadores de Las Palmas.

37' Centro de Jason que atrapa Lizaoin.

37' Centro raso de Jason que coge sin problemas Lizaoin.

36' Detiene Shaq un contraataque de Las Palmas

35' Remate de cabeza de Calleri en el área que detiene Oier.

34' Remate desviado de Doukouré. Saque de puerta para la UD Las Palmas.

33' Lanzamiento de Bardhi que detiene Lizaoin. Córner favorable al Levante UD.

32' Centro de Gómez al área que no remata Calleri.

30' Atrapa sin problemas Oier un remate de Jonathan Viera que iba centrado a la portería.

29' Saque de portería para la UD Las Palmas.

27' Cae Vitolo en el área tras un centro que no encontró destinatario. Reclama penalti pero el árbitro no señaliza nada.

26' Protesta el Estadio de Gran Canaria tras el gol anulado.

26' Falta de Vitolo sobre Shaq.

25' Gol anulado a la UD Las Palmas por fuera de juego. No sube al marcador el gol de Calleri.

24' Falta sobre Enis Bardhi.

23' Falta de Shaq Moore a Vitolo.

23' Falta de D. Castellano sobre Morales.

22' Falta de Shaq cerca del área de la UD Las Palmas.

21'Centro de D. Castellano a Calleri, que no logra rematar dentro del área. Fuera de juego del delantero.

20' Falta de Doukouré sobre el central de Las Palmas.

19' Pase de Ünal a Morales que no llega a rematar.

18' Detiene Oier sin problemas el disparo de la UD Las Palmas.

17' Tarjeta amarilla para J. Campaña tras derribar a Vicente Gómez.

16' Saque de portería para el Levante UD.

15'Parada de Lizoain ante el lanzamiento de Ünal. Saque de esquina para el equipo visitante.

15' Saque de portería favorable a la UD Las Palmas.

12' Centro de Shaq que remata Morales directamente fuera.

11' Centro Simón que remata Calleri. Atrapa el balón sin problemas Oier.

9' Evita Raúl Lizoain el remate de Jason a puerta.

8' Falta sobre Bardhi.

7' Bloca Lizoain un balón que atacaba Morales.

6' Falta de Bardhi sobre el central de la UD Las Palmas.

5' Despeja Shaq un ataque de la UD Las Palmas

3' Jason se duele del pie tras un golpe de Calleri.

2' Córner a favor del Levante UD.

2' Falta sobre Bardhi.

Primera posesión para la UD Las Palmas.

Comienza el partido en Canarias.

Cambio de lado en el sorteo de campo.

Saltan ambos conjuntos al terreno de juego.

Preparados los dos equipos para saltar al césped del Estadio de Gran Canaria.

Alineación del equipo visitante: Oier, Toño García, Doukouré, Chema R., Bardhi, Morales, Enes Ünal, Postigo, Jason, J. Campaña, Shaq.

Alineación del conjunto dirigido por Ayestarán: Raúl Lizoain, David Simón, Ximo Navarro, Lemos, D. Castellano, Vicente Gómez, J. Castellano, Jonathan Viera, Vitolo, Tana, Calleri.

Alineaciones confirmadas por parte de los dos equipos.

Toda la información del encuentro con la previa del partido Unión Deportiva Las Palmas vs Levante Unión Deportiva en vivo. La transmisión al minuto en vivo de hoy comenzará al inicio del partido en su periódico deportivo de referencia, en VAVEL España.

El último partido disputado entre ambos conjuntos tuvo lugar en enero de 2016 en Liga. Exactamente fue durante la jornada 21 de la temporada 2015-16, que acabó en descenso para los granotas. Se disputó en el Estadio Ciutat de Valencia con un apretado tres dos a favor de los locales. Morales en el 25 adelantaría para los locales en el 25, ampliaría ventaja en el 47' Deyverson, pero William José un minuto más tarde acortaría distancias. De nuevo se escaparía el equipo levantinista con un tanto del 'capi' Morales en el 62 y de nuevo el brasileño buscaría acercar a su equipo a un empate que nunca llegaría. Aún así el equipo canario se mantendría en primera algo que no pudo realizar el equipo, entonces, local

Mario Melero López arbitrando un partido de La Liga Santander. Fuente: Comité Técnico de Árbitros RFEF.

El árbitro encargado de dirigir este partido será Mario Melero López del Colegio Andaluz, con sus asistentes Manuel Ángel Torre Cimiano del Colegio Cántabro, y José Luis Martínez Serrato del Andaluz como el principal. Como cuarto árbitro estará Juan Manuel Ruíz Aguilera del mismo Colegio.

El Estadio de Gran Canaria tiene un aforo superior a los 30.000 espectadores. Fuente: udlaspalmas.es

El Estadio donde se disputará el partido es el Estadio de Gran Canaria, con capacidad para algo más de 30.000 espectadores (32.329 exactamente), y tuvo lugar su apertura en el 8 de mayo de 2003 con un partido disputado entre la UD Las Palmas y el equipo belga del Anderlecht, con un 2-1 a favor de los amarillos.

Pedro López no dudó en salir a dar sus opiniones previas al encuentro. Y lo hizo a través del medio del club LUDMedia, donde no dudó en reconocer que el equipo local canario no tiene margen de error, mientras que si el equipo granota vence da un salto en la clasificación

En el equipo local, uno de los futbolistas en dar la cara fue el también canario Jonathan Viera. Un futbolista que a su vuelta a las islas ha vuelto a demostrar la calidad que atesora. Entre sus declaraciones resalta la necesidad de estar centrados y tranquilos para dar una alegría a la afición, además de que considera que la cantidad de goles recibido es una asignatura pendiente para el club amarillo.

La posible vuelta de Morales hace que el equipo vuelva a tener a uno de los grandes efectivos de la media granota. Y es que la baja del futbolista se ha notado y aunque no se ha confirmado si estará en la convocatoria, su presencia sería muy importante en el viaje que realizará el equipo hacia tierras canarias.

Vitolo entrenado con sus compañeros. fuente: udlaspalmas.es

Atentos en el partido UD Las Palmas vs Levante en vivo a Vitolo. Todo hace indicar que el futbolista que en enero cambiará de equipo tras finalizar su cesión en su equipo del alma, volverá a disputar minutos. En un encuentro en el que los sentimientos podrías estar a flor de piel y las sensaciones en cada instante sean palpables. Para un futbolista de la casa este partido será crucial y más aún para dejar a su equipo antes de su despedida en buen lugar.

Inicialmente, el míster del Levante intentó en su rueda de prensa previa al encuentro subir la moral a sus futbolistas: "Con nuestra mejor versión podemos ganar a cualquiera". Asimismo no dudó en restar dramatismo al encuentro al considerar que es un partido importante pero no dramático. No dudó en reconocer que si conseguían la victoria se separaban del límite del descenso y si no lo hacían se apretaban más a la parte baja. Y no dudó en reconocer la buena plantilla 'pío-pío': "La UD Las Palmas tiene un buen equipo. Trata bien el balón. Es un equipo difícil. Será un partido disputado".

Pako Ayestarán dirigiendo al equipo | Foto: LaLiga

El entrenador de Las Palmas, Pako Ayestarán, ha querido asegurar en rueda de prensa que van a ir a por el partido y que jamás firmaría el empate. A la hora de hablar del rival, el técnico vasco ha afirmado que es un buen equipo, pero que saben a lo que juega y no les pillará nada por sorpresa. "Estamos convencidos de que si nosotros le damos a nuestros aficionados, ellos nos darán, porque históricamente la afición de Las Palmas siempre ha jugado un papel importante", ha concluido Ayestarán en sala de prensa.

Uno de los enfrentamientos de mejor recuerdo para los visitantes fue en la temporada 2009-2010. Campaña que consiguieron el ascenso y en la que vencieron a domicilio al equipo canario con un gol conseguido por Rubén Suárez en el 55'.

Un recuerdo agradable para el equipo Local tuvo lugar en el año 2000, en la campaña 1999/2000. Curso que el equipo canario ascendió a primera y una de las victorias que se lo permitieron tuvo lugar en su campo ante su próximo rival por dos tantos a uno. Las dianas locales fueron de Olías y de David Pirri, por el tanto de Diego Torres por parte visitante.

UD Las Palmas vs Levante UD en vivo se han enfrentado en 36 ocasiones, consiguiendo la victoria el conjunto amarillo en trece por once del equipo valenciano, siendo el resultado de empate en las doce restantes.

Y es que el Levante no consiguió vencer y conseguir dar por acabada la racha de victorias de un Girona que se encuentra embalado y con un plus especial de haber vencido al Real Madrid. En el artículo "Levante no levanta cabeza ante el Girona" se cuenta el partido con mayor detenimiento.

En lo que respecta al equipo visitante, los granotas están mejor; pero tampoco para tirar cohetes. Y es que si Las Palmas está a cinco de la salvación, el Levante solo tiene un punto por encima del equipo coruñés. Y es que el equipo está metido en un letargo del que parece hasta ahora no encontrar forma de salir de él. y es que tan solo ha encontrado empates y una victoria (en Copa) en los últimos seis encuentros. Siendo derrotado en la mitad de los duelos. Por ello el equipo levantinista debe volver a su esencia y recuperar el gusto por el fútbol y buen juego que le hizo ser merecedor de la plaza que hoy ostenta en Primera

Las Palmas se encuentra en una situación que comienza a ser muy tensa. Penúltimo en la clasificación a cinco puntos del Deportivo que se encuentra en el último puesto de salvación de la Primera División. Un equipo el insular que tras un comienzo muy dubitativo tras la marcha del que iba a ser su entrenador y teniendo las cinco ultimas finales contándose como derrotas, necesita puntuar ya.