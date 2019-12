Carlos Vela: "Quedarme en San Sebastián fue la mejor decisión que he tomado"

Seis años y medio y 249 partidos. 65 goles. 37 asistencias. Llegó a un equipo que luchaba por salvarse en Primera y se va a un conjunto en dieciseisavos de la Europa League, clasificación que ahora es el objetivo de los donostiarras. Y habiendo jugado Champions. Carlos Vela ha marcado la época reciente de la Real Sociedad, pero este miércoles, ante el Sevilla, dejará de formar parte de esta historia. Al menos como jugador, ya que como él dice, a partir del jueves será un aficionado txuriurdin más. Esta es la última entrevista de Vela como realista:

Últimos momentos como realista

"Estoy muy tranquilo, todavía como que no me doy cuenta de que ya es el último partido, los últimos días con la Real, pero yo creo que en el momento sí que será emocionante. Todos los recuerdos en un partido es como muy bonito pero a la vez complicado. Siempre decir adiós un final de algo es algo que te deja marcado y va a ser especial".

Sentimientos al marcharse

"Igual no lo expreso de cara a la gente, pero claro que por dentro siento mucho. Al final son muchos años aqui, convivir con los mismos, muchas amistades, muchos momentos buenos con el equipo... pero yo lo que me llevo es eso. Lo que va después del fútbol, todo lo bonito que me ha pasado en estos cinco o seis años. Es algo muy bonito y que por más que seas frío o duro siempre te toca y siempre vas a sentir cosas bonitas y que no pasan todos los días."

Una estancia tan larga como inesperada

"Empecé a sentir cosas que no había sentido en otros lados y no quise dejar esto"

"Me imaginaba uno o dos años como mucho aquí, más por cómo se había dado mi carrera. Mi vida era siempre un año aquí, lo exprimía y disfrutaba al máximo y cambiaba. Era la costumbre que tenía de vida. Aquí fue llegar, sentirme cómodo, la gente me recibió de una forma increíble y por qué cambiar cuando estoy tan bien. Empecé a ver cosas que no me habían pasado, empecé a sentir cosas que no había sentido en otros lados y no quise dejar esto. Después vino todo lo bonito, tener una familia, un niño, muchos amigos, y la verdad que fue la mejor decisión que he tomado el quedarme en San Sebastián".

Llegada complicada

"En general la cultura vasca es un poco más cerrada, es complicado entrar. Al principio sí notaba que me recibían muy educados y muy bien, pero no entraba del todo, me costó tiempo el ganarme la confianza de la gente. A partir de ahí, fue darme todo. Es complicado que te acepten, pero una vez entras en su círculo y alguien que les aporta cambia todo. Ahí fue donde realmente me di cuenta que quería estar aquí y que era el lugar más adecuado para poder seguir mi carrera deportiva y mi vida. Para poder madurar, aprender de gente como ellos".

Los peores momentos

"Cuando hablamos de cosas malas, me las llevo también porque es parte de cualquier relación. Siempre hay momentos malos, momentos de bajón, donde te van peor las cosas, pero eso es lo que te hace ser mejor, el querer más algo. Cuando ves que en los momentos malos siguen contigo, te siguen apoyando, siguen confiando en ti, es cuando lo valoras. Cuando llega lo bueno, es como tuve que pasar esto para llegar a lo otro. Me llevo todo, no voy a olvidar nada".

El legado en Donostia

"Me llena de satisfacción el poder decir que fui parte de todo esto"

"Creo que lo que más me llevo es llegar a un equipo que cuando me intentó fichar era 'queremos salvarnos, es nuestro objetivo' y me voy de un equipo en el que si no entras en Europa es fracaso. Creo que ese cambio que hemos dado y que he ayudado a dar hace que sea muy especial el irme de aquí. Les dejo en una zona donde estás arriba y veo que tienen mucho futuro para seguir luchando por cosas bonitas. Y eso me llena de satisfacción, el poder decir que fui parte de todo esto".

La Real, en su corazón

"Me llevo muchas cosas: una novia vasca, un hijo vasco, que eso para mí marca mucha tu vida. Aquí empezó toda mi vida familiar. Que haya pasado todo aquí, donde me rodeé de gente que me dio todo, me trató increíble, me tratará increíble porque sé que volveré, que seguiremos en contacto y tendremos la misma amistad que ahora. No hay ninguna queja, ni la ciudad donde disfruté, me divertí y comí increíble. Ciudad bonita, lo tiene todo para decir que fueron de los mejores años de mi vida".

Una nueva aventura

"Siempre ha sido un país donde he tenido ganas de vivir"

"Llevaba tiempo con las ganas de probar una aventura nueva, de estar cerca de mi país, donde mi familia puede venir más seguido y yo puedo a ir más seguido a mi casa, donde siempre me ha llamado mucho la atención la forma de cómo viven y cómo dejan vivir a la persona de al lado, de como se toman la filosofía del fútbol y de todos los deportes en general. Siempre ha sido un país donde he tenido ganas de vivir. Yo sabía que tarde o temprano iba a probar a vivir ahí, iba a probar trabajar ahí, y llegó el momento. La ciudad adecuada, el proyecto que estaba buscando, y donde aquí también ya llevaba cierto tiempo que decía que necesito cambiar, ya he dado todo por el equipo y creo que a todos nos va a venir bien un cambio. Fue por eso por lo que tomé la decisión en ese momento".

Despedida a lo grande

"Ojalá pueda despedirme con un triunfo en Anoeta, donde pueda disfrutar del último día con la afición, con mis compañeros y con todos de buena manera. Pero yo lo pienso, pase lo que pase el miércoles no quiero empañar estos seis años. Da igual el resultado, el partido, si juego o si no juego, si juego bien o juego mal. Obviamente quiero lo mejor y quiero que sea por la puerta grande, pero es algo que ya tengo marcado y que no me va a cambiar nada lo que pase el miércoles".

Su hijo

"Tendré que traerlo para que de verdad vea lo que es la Real, que pueda conocer todo lo que viví aquí. Y poder así intentar expresar lo que realmente fue, porque con palabras es complicado llegar a decir qué tan bonito fue todo. Por lo menos que pueda llegar a imaginar lo que pasé aquí".

Mensaje para la afición

"Para la afición quiero decir que de todo corazón muchas gracias por todo, por estar ahí en los buenos y en los malos momentos y que llevan un lugar en mi corazón para siempre y que esto es un hasta luego. No va a ser la última vez que nos veamos y ojalá puedan seguir disfrutando de la Real y de Carlos Vela desde la distancia. Aquí tienen un aficionado más a partir del jueves".