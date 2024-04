La Real Sociedad se quedó solo con un punto en su encuentro frente al Getafe por un gol de Latasa de cabeza que terminó siendo anulado para conceder un gol previo de Oscar Rodríguez que Remiro sacó de dentro del área. Los de Imanol Alguacil no pudieron pasar del empate en un partido en el que no faltó intensidad e intentos de llegar a la meta rival. Según declaró el técnico txuri – urdin en la rueda de prensa posterior al encuentro “una pena que nos hayan empatado cuando mejor estábamos".

11 inicial de la Real Sociedad. Fuente: Real Sociedad.

Otro reparto de puntos más

La Real Sociedad no pudo pasar del empate frente a un Getafe que le puso las cosas muy difíciles al comienzo de la segunda parte y pese a crear varias ocasiones no consiguieron sumar ese tanto y llevarse la victoria. Su técnico compartió sensaciones en la rueda de prensa postpartido: “Si solo analizamos la primera parte nos vamos con buenas sensaciones, si analizamos la media hora del segundo tiempo ellos han estado mejor que nosotros. Una pena porque nos han empatado cuando mejor estábamos. En ese segundo tiempo, sobre todo en los primeros minutos, ellos han estado mejor. Hemos podido ajustar con los cambios y un cambio de sistema y hemos podido igualar, pero no ha sido suficiente para ganar el partido.”

Barrenetxea en la celebración del gol de la Real. Fuente: Real Sociedad.

Además, comentó que los cambios al descanso se debieron a causas mayores y después de realizar una buena primera parte eso seguramente haya influido: “Barrene llevaba 15 minutos algo mareado, Hamari ha sufrido lo que parece una rotura de sóleo y evidentemente después de haber hecho un gran primer tiempo y tener que hacer dos cambios pues seguramente que ha influido. Pero sin buscar excusas en el segundo tiempo ellos han estado algo mejor que nosotros.”

Recibir al líder la próxima semana

Tras estos dos empates consecutivos el viernes llega al Reale Arena el líder, el Real Madrid, partido en el que Imanol quiere dar a la afición, por fin, una alegría en casa: “Este año no les estamos dando muchas alegrías en casa, ojalá que sea esta y contra semejante rival. Por ganas e ilusión no va a ser, a trabajar. Sabemos del potencial del Madrid, pero también sabemos que si nosotros tenemos el día y jugamos bien vamos a vamos a ser capaces de competir.”

Zahkaryan en una ocasión al termino de la primera parte. Fuente: Real Sociedad.

Álvaro Odriozola, exjugador del Real Madrid, que salió en el descanso en sustitución del lesionado Traoré, también se ha mostrado en rueda de prensa optimista de cara al próximo partido: “Después de este partido que se ha complicado vamos a tratar de hacer bueno el empate con una victoria en casa con nuestra afición la próxima semana.”

“Nuestra ambición es hacer historia e ir a Europa por quinta vez consecutiva”

El Getafe aguantó las ocasiones de la Real y no solo eso, sino que intentó rematar todo balón que les llegaba con peligro. El empate no contentó a ninguno de los bandos, el Getafe se sitúa décimo con 40 puntos y la Real sexta con 51. Álvaro Odriozola manifestó en la rueda de prensa posterior sus sensaciones tras el encuentro: “Partido muy difícil, es un club que siempre nos pone las cosas muy complicadas en este campo. Nuestra ambición siempre es ganar absolutamente todos los partidos, aunque esta vez no haya podido ser”.

Los jugadores celebrando el gol del 0-1. Fuente: Real Sociedad.

Además, el exjugador del Real Madrid manifestó en la rueda de prensa que el único objetivo sigue siendo claro: ir a Europa por quinto año consecutivo. “Nuestra ambición es hacer historia e ir a Europa por quinta vez consecutiva y así vamos a hacer. Todos estamos concienciados y dando lo mejor de sí mismo y todo lo que tenga en el cuerpo hasta final de temporada para que la afición pueda disfrutar de otro año en Europa que, sin lugar a duda, lo merece.”