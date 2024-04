Previa Real Sociedad vs Almería: la lucha europea continúa

Este próximo domingo 14 de abril, retorna LaLiga EA Sports al Reale Arena tras el parón de selecciones. En esta ocasión, la Real Sociedad recibirá a la Unión Deportiva Almería para de este modo disputar la jornada número 31 de la temporada en su recta final.

Los locales, sin duda alguna, parten como principales favoritos para la disputa de este encuentro, puesto que están a punto de enfrentarse a un equipo que está prácticamente en segunda división. Solo falta esperar lo que deparará este partido y, si el equipo vasco conseguirá continuar su búsqueda de la clasificación a la UEFA Europa League en su próxima edición.

Actualidad de la Real Sociedad

El equipo txuri-urdin se encuentra actualmente en la sexta clasificación de la tabla con 49 puntos. Luego de 30 partidos ligueros disputados suman un total de 13 victorias, siendo el 0-1 contra el Alavés la más reciente; por otro lado, han conseguido 10 empates y 7 derrotas; 43 goles a favor y 31 en contra.

Gol de la victoria por parte de Pacheco ante el Alavés (0-1) | Imagen vía X: @RealSociedad

A falta de 8 encuentros por disputar, la Real se encuentra cómodamente ubicada en los puestos de Europa, no obstante, sin opciones reales de poder disputar la máxima competición europea la próxima temporada, tal y como lo hicieron en esta. Sin embargo, los dirigidos por Imanol Alguacil tienen instrucciones claras de no bajar el ritmo y llegar a perder posiciones con sus perseguidores (Valencia CF, Real Betis, Osasuna, Villarreal CF, Getafe CF y UD Las Palmas).

Actualidad del Almería

No está siendo la mejor temporada para la Unión Deportiva Almería, los entrenados por Pepe Mel se encuentran en lo más bajo de la clasificación con un total de 13 puntos.

Jugadores de Almería tras el 0-3 sufrido frente a Osasuna en la última jornada | Imagen vía web: diariodealmeria.es

Los indálicos han conseguido una sola victoria en lo que va de temporada, han empatado 10 partidos y perdidos 19 de 30 encuentros jugados, siendo así el segundo equipo que más derrotas tiene en el curso 23/24 de la liga española, el primero es el Granada con 20. De igual modo, son uno de los equipos que más goles ha recibido en la competición, con un total de 60 y anotando solo 28. El último de estos fue en su única victoria frente a la Unión Deportiva Las Palmas (0-1), el pasado 17 de marzo.

Historial reciente entre ambos equipos

En los duelos recientes entre ambos conjuntos, cabe la pena destacar el encuentro de ida de la temporada actual, un partido disputado en el Power Horse Stadium que culminó con un marcador final de 1-3 para los donostiarras. De conseguir una victoria local este domingo, la Real habrá conseguido ganar a la UD Almería 4 partidos seguidos de 4 posibles, puesto que la temporada pasada consiguieron un 0-2 en su visita a Andalucía y un 1-0 de locales.

Foto del encuentro pasado en Almería | Imagen vía web: elconfidencial.com

A partir de aquí, la última vez que se vieron las caras estos equipos fue en la temporada 2014/15, en esa ocasión la Almería consiguió su última victoria frente a la Real, en lo que en ese momento era Anoeta por un resultado de 1-2.

Declaraciones

El entrenador oriotarra, Imanol Alguacil ha aludido que: "Estamos siendo muy optimistas, hemos conseguido 3 victorias de manera consecutiva pero eso no significa que no querramos obtener muchas más. Quedan solo 8 jornadas y estamos con muchas ganas de este final de temporada" de igual modo, ha recalcado la importancia de no subestimar a los rivales, puesto que: "En muchas ocasiones han estado cerca de ganar sus partidos y han competido durante toda la temporada con grandes equipos, nos estamos jugando 3 puntos muy importantes para nuestras aspiraciones europeas, por lo que no hay que confiarse".

Por su parte, Pepe Mel ha mencionado que: "La Real Sociedad es un gran equipo, durante estos últimos 5 años han evolucionado mucho en todos los aspectos, juegan un fútbol de altísimo nivel y cuentan con grandes jugadores que han construido un estilo de juego característico de la mano de su entrenador", de igual modo ha recalcado que: "Nosotros jugamos para defender a todas aquellas personas que se sienten idenficiadas con este club, su escudo y su ciudad, es una categoría complicada, pero no significa que no vayamos a luchar hasta el final".

Convocatorias

Real Sociedad:

Unión Deportiva Almería:

📝 Los elegidos por 𝐏𝐞𝐩𝐞 𝐌𝐞𝐥 para el #RealSociedadAlmería.



💪 Destaca la vuelta de @ibra_kone9 tras su grave lesión. pic.twitter.com/eFcK9AuyZm — UD Almería (@U_D_Almeria) April 13, 2024

Posibles alineaciones

Real Sociedad (4-3-3): Álex Remiro; Traoré, Jon Pacheco, Robin Le Normand, Javi Galán; Martin Zubimendi, Arsen Zakharyan, Mikel Merino; Take Kubo, Mikel Oyarzabal y Ander Barrenetxea.

UD Almería (4-5-1): Luís Maximiano; Pubill, Montes, Edgar, Álex Centelles; Peña, Lucas Robertone, Jonathan Viera; Ramazani, Adrián Embarba y Léo Baptistao.

Árbitro del encuentro

ísidro Díaz de Mera Escudero ha sido el colegiado elegido para dirigir el encuentro de la jornada 31 de LaLiga EA Sports entre estos dos equipos.

Emisión del partido

Para todas aquellas personas que no tengan la oportunidad de asistir al Reale Arena el día de mañana, podrán disfrutar del encuentro por la plataforma DAZN.