Imanol Alguacil y los suyos visitan el Coliseum mañana para medirse al Getafe de Bordalás. Desde su eliminación en la Champions el pasado marzo a manos del Paris Saint Germain no han perdido ni un solo partido. Son dos victorias fuera de casa y cuatro puntos en el Reale Arena. Diez puntos que permiten a los donostiarras entrar en Europa League. Eso sí, a tan solo tres unidades del Valencia de Baraja y sus niños. Para este encuentro Igor Zubeldia, Martín Zubimendi y Brais Méndez se presentan como principales bajas, los dos primeros por sanción y el gallego será duda por su lesión en el metatarsiano.

Granada CF - “Remontada en el Nuevo Los Cármenes”

La visita a tierras granadinas fue lo más parecido a una montaña rusa. Se adelantaron los locales desde los once metros con un buen disparo de Myrto Uzuni. Diez minutos después Umar Sadiq marcaría el empate con un testarazo inapelable gracias a una buena acción de Brais Méndez. Uzuni, un jugador inteligente donde los haya, aprovechó un lío en la defensa txuriurdina para hacer soñar al Nuevo Los Cármenes. Pero los sueños se llenaron de nubes negras. Primero Le Normand, a diez minutos del final, con un remate al más puro estilo nueve, y posteriormente André Silva cazando un rechace en el área más pequeña de todas consiguieron cambiar el curso de los hechos.

Le Normand celebra el gol del empate | Foto: LALIGA

​

Cadiz CF - “Duelo entre norte y sur”

Los gaditanos lucharon hasta el final pero no pudieron superar a los txuriurdines en Anoeta. Unos astutos Takefusa Kubo y Mikel Oyarzabal convirtieron un córner más del encuentro en una ocasión peligrosa de gol que convirtió Mikel Merino. Ya en la segunda parte, una jugada muy creativa entre Heraldo Becker, Brais Méndez y Oyarzabal terminó en las botas de Arsen Zakharyan, quien empujó el esférico a placer. Partido dominado por La Real, cuyo principal objetivo consistió en no despistarse para evitar las embestidas amarillentas.

Deportivo Alavés - “Los donostiarras tomaron Mendizorroza”

Partido “cómodo” para los de San Sebastián, exceptuando un disparo de Luis Rioja que impactó en la madera. Los locales fueron superados durante muchos tramos del partido. Sin embargo, el gol no llegaría hasta el minuto cincuenta cuando un córner botado por Zakharyan lo aprovechó Jon Pacheco para adelantar a los suyos con un remate al estilo trucha. A pesar del gol, el guardameta babazorro, Antonio Sivera, cuajó un buen derbi vasco. Hecho que brindó a los de Luis García Plaza alguna que otra opción para maquillar el resultado amargo de la derrota, y más cuando se trata de un derbi.

UD Almería - “Un Embarba inspirado salvó los muebles”

Un partido repleto de dominio txuriurdin. Se adelantaron los andaluces a la media hora con un gol exquisito de Adrián Embarba pero los vascos respondieron con los tantos de Becker y Mikel Oyarzabal. Los de Alguacil generaron más ocasiones de peligro, tal es así que si no fuera por un buen Maximiano, el larguero y el offside, la victoria habría sido más que placentera. Ya con el partido finiquitado Igor Zubeldia agarró a Anthony Lozano en el área y Embarba convirtió la pena máxima a dos minutos del final. Aún así, hay que destacar el gran partido de Javi Galán, quien fue una torbellino por la banda izquierda, la medición de los tiempos de Martín Zubimendi, y la gran capacidad que tuvo para asociarse Sheraldo Becker.

Grandes nombres

Mikel Oyarzabal: Hay pocas cosas que no se hayan dicho ya de Mikel Oyarzabal. Es un capitán como la copa de un pino, tiene un golpeo desde los once metros espectacular, y es muy versatil; no hay posición en la línea de ataque que no haya probado. Es el máximo artillero de La Real con nueve tantos. Es cierto que él no era un delantero centro como tal, pero se ha hecho a la posición. No es el más rápido, ni el más habilidoso, pero curra como el que más, cuando presiona al rival se parece un toro en los San Fermines. Sabe dónde hay que estar para generar espacios al resto, lee muy bien los momentos en los que debe asociarse más, o por el contrario dejar que el juego fluya, y su capacidad para hacerse hueco en la defensa rival es cuanto menos impresionante. Un txuri-urdin de los pies a la cabeza.

Martín Zubimendi y Mikel Merino: Un mediocampo robusto, inteligente y peleón. La pareja Zubimendi-Merino ha librado muchas guerras juntos, y cada uno sabe lo que quiere del otro. Zubimendi se supone que es un futbolista de contención, y así es, pero en lo que más destaca es en la creación de juego. El dorsal 4 de La Real es el encargado de poner cemento y pegar ladrillo. En cambio Merino es un futbolista que apuesta por el punk, por el cuerpeo, la llegada al área, y las constantes subidas y bajadas. Porque eso es lo que es Mikel Merino, un clásico box-box del fútbol inglés que tanto te recupera balones como se te mete en la portería contraría. No hay Mario sin Luigi, ni Martín sin Mikel.

Robin Le Normand e Igor Zubeldia: Los dos españoles han formado una línea defensiva solida. Conceden goles pero eso no les resta seguridad atras. Los dos se suman al ataque cuando les toca, pero suele ser Zubeldia quien en estos casos cubre las espaldas. Dos centrales experimentados que están en el mejor momento de sus carreras. Dos perros falderos que buscan robarle a los rivales hasta la tartera del recreo. Le Normand da más espacio al contrario mientras piensa qué hacer, Zubeldia por otro lado es: delantero que veo delantero que registro. O los odias, o los amas.

Brais Méndez: Cuando el partido está atascado Brais es tu hombre de confianza. Un futbolista distinto por su buen golpeo de balón, la forma en la que envuelve el esférico y su agilidad mental. Es un futbolista asociativo, le gusta estar en contacto con el cuero. Donde mejor se desenvuelve es en la línea de tres cuartos, aunque también puedes encontrartelo en cualquiera de las dos áreas. Puede cambiarte el choque en un abrir y cerrar de ojos. El visto y no visto.