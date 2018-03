Morata, más contra las cuerdas que nunca

Google Plus

Tras el último parón de selecciones y la última convocatoria de Julen Lopetegui antes de la definitiva para el Mundial de Rusia, uno de los grandes damnificados en estos momentos es Álvaro Morata. El delantero español del Chelsea está viendo en los últimos meses, definitivos para decidir la convocatoria, cómo sus “rivales” en la lucha por representar a la delantera española en el Mundial le están sobrepasando. Lo cierto es que sus problemas son varios de cara a poder entrar en la lista definitiva de 23 futbolistas.

Por un lado, en esta temporada el madrileño no ha gozado de regularidad en forma de puesto de titular fijo en el club inglés, aunque al principio de campaña sí que lograba situarse en el once inicial la mayoría de las veces. Sin embargo, a raíz principalmente de Navidad y del comienzo de 2018, Morata no se encuentra en la misma situación, bien por el fichaje invernal de Giroud por el Chelsea, bien por la lesión que le mantuvo alejado de los terrenos de juego unos cuantos partidos.

Después de esta lesión, el ariete madrileño tan solo ha sido titular en dos ocasiones con el club londinense, y una de ellas en la FA Cup, habiendo anotado únicamente un gol en este 2018. Números pobres para un delantero del calibre de Morata, que, a pesar de llevar diez tantos en la Premier League, ha perdido la vitola de titular en su equipo.

Si a esto se une el notable rendimiento de otros jugadores que optan a la delantera de España en el Mundial, el resultado no es que vaya muy en favor de Morata. Entre estos jugadores se encuentran Iago Aspas, Rodrigo y Diego Costa. El gallego, tras el recital que dio ante Argentina con un gol y tres asistencias, se halla en un estado de forma terrible tanto con la selección como con el Celta, donde empezó la temporada dubitativo pero ya acumula 16 tantos en Liga y es el máximo goleador nacional.

El segundo artillero nacional en lo que a goles se refiere es Rodrigo. El valencianista ha anotado hasta ahora 13 tantos en Liga y ya ha demostrado lo que puede dar con la selección, cuyo juego se ajusta a la perfección al de Rodrigo: juego combinativo, rápido y con muchos desmarques. Por su parte, Diego Costa lleva compitiendo a un buen nivel desde enero en el Atlético de Madrid y, aunque no lleve tantos goles, el hispano brasileño goza de la confianza de Lopetegui.

De esta manera, el hueco para Morata en la lista de 23 para el Mundial es prácticamente inexistente en la actualidad, por lo que deberían cambiar muchas cosas. Si Lopetegui sigue llevando a tan solo tres delanteros como es habitual, lo normal sería ahora mismo convocar a los tres mencionados anteriormente. Por ello, Morata está más contra las cuerdas que nunca.