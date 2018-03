SD Eibar vs Real Sociedad en vivo y en directo online en LaLiga 2018

La lista de 19 convocados es la siguiente: Moyá, T. Ramírez, Odriozola, Aritz, Llorente R., Raúl Navas, H. Moreno, De la Bella, Rodrigues, Illarra, Zubeldia, Zurutuza, R. Pardo, Januzaj, Oyarzabal, Juanmi, Agirretxe y Willian José.

Por su parte, Imanol Alguacil también ha dado a conocer la lista de convocados. El técnico perderá por lesión a Rulli, Carlos Martínez, Xabi Prieto, Guridi, Canales y Bautista.

Mendilibar ha dado convocado a los 21 jugadores disponibles de la primera plantilla. pero está confirmado Se quedan fuera por lesión Sergi Enrich y Fran Rico, además del sancionado Dani García.

Alguacil dirigiendo al Sanse la pasada temporada. Foto: Giovanni Batista Rodríguez

Por su parte, Imanol Alguacil destacó el buen trabajo de su grupo a lo largo de las dos semanas que lleva como entrenador del conjunto donostiarra: "Los jugadores me transmiten tranquilidad, hemos trabajado bien y eso dice mucho de lo que he podido ver en los entrenamientos. Hemos preparado el partido concienciadamente". Respecto al Eibar, Alguacil aseguró que "es un equipo que hace una presión bestial, que trabaja muy bien las segundas jugadas. Es un equipo que sabe lo que hace".

Mendilibar en una conferencia de prensa. Foto: SD Eibar

En la rueda de prensa previa al SD Eibar vs Real Sociedad en vivo, Mendilibar aseguró que el relevo en el banquillo de la Real Sociedad supondrá una dificultad para su equipo, puesto que "los jugadores se pondrán las pilas para convencer al nuevo entrenador, los que juegan siempre ya no tienen el sitio seguro y los que no juegan tienen una oportunidad". Para el de Zaldibar, será un encuentro exigente, y le resta importancia al hecho de que su equipo se haya impuesto en los tres enfrentamientos previos disputados en Ipurua entre ambos cojuntos: "Va a ser un partido muy exigente, nos van a apretar y no vamos a estar cómodos".

El colegiado del SD Eibar vs Real Sociedad en vivo será Sánchez Martínez, del comité murciano. Ha dirigido a ambos conjuntos en una ocasión en lo que va de temporada, ambas se saldaron con derrotas para los dos equipos (SD Eibar 0-1 Athletic Club y Getafe 2-1 Real Sociedad)

SD Eibar y Real Sociedad se han visto las caras en cinco ocasiones, con un balance muy decantado en favor de los locales, que se han impuesto en tres ocasiones, por una de la Real. En Primera División, los tres duelos disputados en Ipurua se han saldado con triunfo local. La Real Sociedad nunca ha superado al Eibar en Primera División.

Foto: LaLiga

Su último encuentro como visitante se saldó con derrota por dos a uno ante el Espanyol. El gol de la Real fue obra del delantero brasileño Willian José.

Por su parte, la Real Sociedad llega al encuentro tras caer ante derrotado el Getafe por uno a dos su último encuentro de Liga. Los donostiarras suman 33 puntos y se encuentran en la 15ª posición, tras sumar nueve victorias, seis empates y 14 derrotas en lo que va de temporada. Como visitante, acumula tres victorias, tres empates y ocho derrotas.

Foto: LaLiga

El conjunto eibarrés volverá a Ipurua tras caer derrotado ante el Real Madrid por uno a dos en su último duelo como local. Ramis marcó el único gol para la SD Eibar.

La SD Eibar llega al encuentro tras caer derrotado ante el Levante en la última jornada del campeonato liguero por dos a uno. El conjunto armero se encuentra en la 11ª posición, tras sumar 11 triunfos, seis empates y doce derrotas en las jornadas precedentes. Como local, suma siete victorias, tres empates y cinco derrotas.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido SD Eibar vs Real Sociedad en vivo, perteneciente a la 30ª jornada del campeonato liguero de Primera División. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Municipal de Ipurua a partir de las 18:30 horas