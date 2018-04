Thiago Alcántara, un relevo con futuro

Google Plus

La posición de centrocampista en la Selección Española toma el papel más importante a la hora de crear los esquemas tácticos, ya que La Roja tiene un estilo de juego donde el centro del campo es crucial con el balón. A lo largo de la historia de La Roja, un gran número de jugadores han ocupado las diferentes posiciones en el centro del campo, no obstante, el que más ruido ha hecho ha sido Sergio Busquets. El jugador del FC Barcelona, clave con la Selección y con el conjunto blaugrana, ha encontrado heredero que cumpla su papel.

Sergio Busquets, el hombre que quita y da

La primera vez que el jugador del FC Barcelona fue convocado con la Selección fue en las rondas clasificatorias para el Mundial de Sudáfrica de 2010. Los medios y los aficionados se alarmaron cuando Vicente del Bosque llamó a Sergio Busquets para militar en las filas de La Roja, ya que no conocían su juego y pensaban que jugaría un mal papel con los internacionales. La controversia y los rumores se acabaron cuando el ex seleccionador, Vicente del Bosque, dijo que le gustaría parecerse a Busquets, futbolísticamente hablando.

Una vez despejada toda duda sobre Sergio Busquets, este comenzaría a desempeñar un papel tan importante con La Roja que la titularidad no tardó en llegar. Su paso por el Mundial no fue silencioso, ya que siempre estaba ahí para robar los balones con más peligro y dar unos pases magníficos para los compañeros en la punta de ataque. En la celebración del Mundial, Pepe Reina dijo que Busquets fue el jugador revelación, que había hecho un campeonato magnífico y le asemejaba a un pulpo con sus tentáculos, como metáfora de que Busquets era capaz de robar un balón en cualquier parte del campo y convertirlo en una oportunidad de peligro a favor de España.

Sergio Busquets con el FC Barcelona (zimbio.com)

Dos años más tarde, llegó la hora de a Eurocopa. Sergio Busquets se ganó la confianza de todos y jugó todos los partidos como titular. El trabajo que realizaba el jugador de Barça era invisible, no obstante, era necesario. Cuando Busquets no podía jugar un partido, su ausencia se notaba tanto que parecía que había un agujero en el centro del campo. Con las lesiones, Busquets no ha podido jugar algún partido con la Selección y nadie ha podido ocupar su posición, hasta ahora.

Thiago Alcántara, un relevo para el insustituible

Muchos amistosos y ningún partido de campeonato con la Absoluta. La amargura de las lesiones y la rivalidad por el puesto han hecho que Thiago no haya podido jugar ningún partido decisivo con La Roja, aunque si ha jugado amistosos donde ha dejado estelas de su calidad. La Selección Española ha jugado dos amistosos con dos selecciones mundialistas: Argentina y Alemania.

En ambos amistosos, Thiago ha jugado de pivote junto al jugador del Atlético de Madrid, Koke Resurrección. El doble pivote que realizó Thiago junto a Koke asemejaba mucho con el papel de Busquets con La Roja, quien también suele hacer el doble pivote.

Thiago Alcántara con la Selección (zimbio.com)

La táctica, la creatividad y la técnica del actual jugador del Bayern de Múnich es necesario para el centro del campo de la Selección, ya que un buen centrocampista es clave y tendrá siempre lugar en La Roja. Entre las fortalezas de Thiago se encuentra sus pases largos, el passing y su capacidad creadora, que incluso recuerda a aquel Xavi clave en los triunfos del FC Barcelona y de La Roja. La única debilidad, por llamarlo de alguna manera, es su falta de olfato goleador, aunque es una cualidad poco buscada en un jugador del centro del campo.

Por tanto, a pesar de que Busquets seguirá contando en los planes de La Roja mientras esté al 100%, Thiago Alcántara ha demostrado que él está aquí y está para quedarse, por lo que podrá rivalizar contra el veterano por el puesto en La Roja, en el momento en el que ambos jugadores estén en plena forma.