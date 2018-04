Previa Palencia Cristo Atlético - Salmantino UDS: duelo de altos vuelos

Google Plus

La Balastera acogerá el próximo domingo un partido de esos que deciden cosas en el grupo. Sin duda es un duelo directo entre ambos rivales. Aunque son los locales quienes llegan mejor situados, el combinado charro aún tiene serias opciones de disputar el playoff de ascenso a la Segunda División B.

El Salmantino UDS, ¿cierta decepción?

A principio de temporada el presidente del Salmantino hablaba de un objetivo para la presente campaña: el ascenso. Además se refería a esta finalidad como algo que iban a lograr fácilmente. Prometió traer jugadores de talla internacional en las categorías inferiores de distintos países. Y así lo hizo. El problema es el rendimiento que están dando estos futbolistas que él catalogaba de la talla de primera división.

Todos pensábamos a inicios de temporada que el Salmantino estuviese hoy luchando por el liderato. Pero esto no es así. El cuadro blanco no se encuentra ni siquiera en puestos de promoción. Es verdad que siguen con oportunidad de clasificarse, pero para ello deberán luchar con uñas y dientes. No va a ser tan fácil como pronunciaba su presidente antes del comienzo de los partidos.

Los charros son sextos con un total de 58 puntos que corresponden a diecisiete victorias, siete empates y siete derrotas. Una de esas derrotas pertenece a la victoria del Palencia Cristo en el Helmántico. Hablamos del partido de ida.

El Salmantino está a un solo punto de playoff. 59 tiene el Atlético Tordesillas que es quien marca los puestos de promoción. Si el Numancia B gana y el Salmantino pierde, los blancos caerían hasta la octava posición. Y sería motivo de alarmarse.

¿Cómo vienen ambos equipos?

La jornada pasada el Palencia Cristo logró ganar en un campo complicado. Los de Jonathan Prado se desplazaban al Burgo de Osma con una única intención, vencer al SC Uxama para no desviarse del sendero de la victoria. Y así lo hizo.

La primera parte fue bastante igualada. Un Palencia Cristo paciente que supo esperar al rival y no precipitarse a pesar de su necesidad por lograr los tres puntos. Juego en el centro del campo por parte de los morados.

En la segunda parte vino el cambio. Merino adelantó a los palentinos con un testarazo que envió el esférico al fondo de la malla. El Palencia Cristo se ponía por delante en el marcador. Pero la mala noticia llegó poco después. Calzado recibía la segunda tarjeta amarilla por lo que el conjunto del Otero se quedaba con diez.

Y si aguantar un resultado con once es difícil, con diez mucho más. A pesar de la expulsión del central andaluz el Palencia Cristo Atlético supo defender. La zaga morada estuvo perfecta y un Guille seguro bajo palos hizo posible la gesta morada. El Palencia Cristo conseguía su duodécima victoria consecutiva.

En cambio, el Salmantino no pudo cosechar los tres puntos frente al Bupolsa. Los de Pablo Cortés empataron a dos en Burgos. A pesar de ser mejores, sobre todo en la segunda mitad el combinado burgalés supo aprovecharse de sus errores para sacar un punto.

Empezó ganando el Bupolsa que se adelantó con un gol de Guti. Poco después, el cuadro charro logró dar la vuelta al partido. Primero por medio de un zurdazo de Álvaro Tejedor y en segundo lugar gracias a un cabezazo de Murci.

Ya en la segunda mitad, de nuevo Guti haría el 2-2 para los burgaleses. Con este resultado iba a finalizar el encuentro.

Precedentes entre Palencia Cristo Atlético y Salmantino UDS

El partido de ida se saldó con victoria morada por la mínima. Un solitario gol de Abajo dio la victoria a los palentinos en el Helmántico.

Si retrocedemos en el tiempo, nos vamos hasta la campaña 2014/15 para ver la última vez que se enfrentaron ambos equipos. En la ida ganó el Palencia Cristo Atlético, también por la mínima. 0-1 fue el resultado. El partido se disputó el 1 de noviembre de 2014.

En el partido de vuelta el Palencia Cristo Atlético ganó en La Balastera. Fue un 21 de marzo de 2015. El resultado final fue de 2-0.