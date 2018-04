FC Barcelona - Leganés: puntuaciones de la 31ª jornada de la Liga Santander

El FC Barcelona sumó su victoria número 24 en la presente edición de la Liga Santander y junto a los otros siete partidos que el conjunto azulgrana ha empatado, sigue sin conocer la derrota.

El este sábado, la víctima fue el Leganés. El conjunto madrileño llegó al Camp Nou con la ilusión de hacer historia, pero una gran primera parte azulgrana con un Messi descomunal hicieron imposible la hazaña visitante.

Con la victoria, el Barça se sitúa con doce puntos de ventaja del Atlético de Madrid, con un partido menos, cuando sólo quedan 21 puntos en juego. La Liga Santander, cada vez más cerca.

FC Barcelona - Leganés

Ter Stegen

6 | Espectador. No fue un partido cómodo para el alemán. Correcto con los pies, Ter Stegen no tuvo que intervenir en casi ninguna ocasión durante todo el partido, pero en uno de los pocos chutes del conjunto visitante, encajó. Es cierto que Sergi Roberto tocó el balón y el alemán no pudo hacer nada, pero al nivel que nos tiene acostumbrados el alemán, el del sábado no fue su mejor partido.

Semedo

8 | Constante. Aunque ya no goza de tantos minutos como al principio de la presente temporada, el lateral sigue cumpliendo. Semedo aprovechó su velocidad por la banda para crear peligro por el lateral izquierdo. Le faltó precisión en los centros, pero el jugador estuvo más que acertado tanto en ataque como en defensa.

Piqué

8 | Polivalente. Ya lo dijo en la rueda de prensa previa al encuentro, pero Gerard Piqué sigue a un nivel formidable. Impecable en defensa e incluso insistente en ataque, el central del FC Barcelona sigue en un gran momento. Sea la que sea su pareja en el centro de la defensa, Piqué sigue sin bajar el nivel e incluso hasta en dos ocasiones estuvo a punto de marcar otro gol.

Vermaelen

9 | Impecable. El central belga volvió al once azulgrana y, como lo lleva haciendo a lo largo de la temporada, también estuvo impecable. En la primera parte estuvo sólido y solvente, pero en la segunda impidió que el Leganés creara más peligro, sobre todo cortando un balón en el minuto 52 que hubiera encontrado portería. De los mejores del partido.

Sergi Roberto

8 | Cumplidor. Aunque no jugó en su lateral habitual, el de Reus cumplió con creces. Aunque a veces se le vio un poco perdido en el repliegue, su constancia en el ataque y sus esfuerzos defensivos le permitieron volver a hacer un partido más que remarcable. En el minuto 74 abandonó el terreno de juego y entró Jordi Alba.

André Gomes

7 | Constante. Fue uno de los azulgranas menos destacados, pero el portugués jugó un encuentro correcto. Con menos imprecisiones, André Gomes estuvo bastante preciso en los pases, ayudando con la salida del balón y en la creación del ataque azulgrana. Un partido para ir sumando minutos y confianza.

Rakitic

8 | Regular. El croata sigue a un nivel formidable. Siendo también intocable para Valverde, Ivan Rakitic volvió a realizar un partido casi impecable. Es cierto que, en alguna fase de los primeros 45 minutos, estuvo algo impreciso en algunos pases, pero su constancia, esfuerzo y visión de juego siguen siendo fundamentales para el FC Barcelona.

Coutinho

8 | Suelto. El brasileño parece encontrarse cada día más cómodo encima del césped. Coutinho volvió a mostrar su desparpajo en el terreno de juego y fue uno de los azulgranas más activos en el ataque. En el minuto 16 gozó de una buena ocasión que despejó Cuéllar e incluso asistió a Messi en el 2-0. Como Sergi Roberto, el brasileño también fue sustituido en los últimos minutos.

Messi

10 | Magistral. Como tantas veces, el argentino volvió a ser el mejor azulgrana. Y no sólo por los tres goles marcados, sino por su constancia en ataque, su presión alta e incluso algunas ayudas en defensa. El argentino volvió a levantar al Camp Nou con un gran gol de falta y con el hat-trick del sábado ya empata con Salah como el máximo goleador de las grandes ligas europeas.

Suárez

7 | Impreciso. No fue el mejor partido del uruguayo, aunque no paró de intentarlo. Estuvo correcto en los desmarques y en la protección de la posición, pero no estuvo acertado de cara al gol. Falló ocasiones que, en otro partido, no hubiera fallado e incluso se mostró impreciso en algunos pases. Aun así, encuentro de Suárez fue más que correcto.

Dembélé

7 | Positivo. El francés sigue mejorando cada día. Con los conceptos del juego azulgrana cada vez más claros, Dembélé se volvió a mostrar insistente por la banda derecha, cada vez más preciso en los pases y mostrando una conexión más que positiva con Messi y Suárez. Salió del terreno de juego en el minuto 88 por Denis Suárez.

Jordi Alba

6 | Irregular. Entró en el minuto 74 y, nueve minutos después, vio la segunda y última tarjeta amarilla azulgrana. No entró mucho en juego, pero no dio la sensación de estar, durante el partido, a su mejor nivel. Poco acostumbrado a empezar en el banquillo, el lateral azulgrana no jugó su mejor encuentro.

Iniesta

SC | Entró en el minuto 81 y su participación fue casi testimonial. Después de recuperarse de su lesión y haberlo jugado casi todo, Ernesto Valverde decidió darle descanso, seguramente pensando en el partido del próximo martes ante la Roma.

Denis Suárez

SC | Jugó los últimos cinco minutos del encuentro -entró en el minuto 88- y casi ni participó. Aun así, sus actuaciones en los últimos partidos parecen estar convenciendo a Ernesto Valverde, que volvió a confiar con el canterano y le permitió disputar otro partido en la Primera División española.