El Atlético de Madrid descarta que Lucas Hernández sufra una fractura en el pómulo

Lucas Hernández tuvo que retirarse del encuentro ante el Sporting de Lisboa después de sufrir un fuerte golpe durante un lance con el Ristovski. Lucas fue sustituido en el descanso y fue trasladado a un hospital por el temor a una posible fractura en el pómulo. No obstante, las pruebas realizadas descartaron la fractura, aunque el francés sufre un fuerte traumatismo en el pómulo.

El Atlético de Madrid emitió un comunicado la mañana del viernes para dar parte de la situación del jugador rojiblanco. “El francés fue trasladado al hospital y las pruebas que le fueron realizadas han descartado una fractura”. Tras esta noticia, el Cholo Simeone y los aficionados respiraron, ya que, si se hubiera confirmado la fractura, Lucas Hernández se hubiera podido perder lo que resta de temporada.

Lucas, que solo jugó los primeros 45 minutos, no realizó una de sus mejores actuaciones con la camiseta del Atlético de Madrid. Gelson Martins amenazaba por la banda derecha y el lateral del Atleti era el encargado de frenar al portugués. Hernández sufrió en defensa y no aportó casi nada en facetas ofensivas. Tras ser sustituido en el descanso, Vrsaljko fue su sustituto. Éste no tuvo tampoco un partido fácil porque, además de sufrir a Mertens, tuvo que jugar a pierna cambiada en el lateral.

De esta manera, Lucas Hernández es duda para el partido de Liga frente al Levante el domingo en el Wanda Metropolitano. Además, Simeone no podrá contar con Diego Costa ni Thomas Partey, que acompañan a Filipe Luis en la enfermería colchonera. El hispano-brasileño tuvo que retirarse en el minuto 55 por un tirón en el muslo tras realizar un sprint. Su objetivo es poder llegar al partido frente al Arsenal el próximo 26 de abril. Por su parte, Thomas no está bien de la columna desde el partido ante Las Palmas.