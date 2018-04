Diego Martínez: "El discurso no vale para nada, hay que demostrarlo con hechos"

Diego Martínez ha atendido a los medios de comunicación en la sala de prensa de Tajonar en la previa del Osasuna - Córdoba para ofrecer sus impresiones de cara al partido del próximo domingo a las doce del mediodía. Este partido contará con un almuerzo gracias a la colaboración de Embutidos Hortanco, Ogi Berri y Lacturale. También, los aficionados podrán entrar en ambiente con la actuación de Batuklang, un grupo navarro de batucadas que cumple su décimo aniversario. Todo esto ha sido organizado por el Club y tendrá lugar en los prolegómenos del partido.

El técnico ha hablado a cerca de lo complicado que se le hace a su equipo conseguir la victoria en el Sadar. "Cuantos más ingredientes le pongas de tensión al partido menos nos va a ayudar a lo que queremos todos, que es ganar el partido. En casa por situaciones mentales, psicológicas o como las quieras llamar, nos está costando muchísimo". Ha manifestado que cuanto más piense el equipo en eso, peor va a ser. "Tenemos que salir a hacer el mejor partido que podamos", ha dicho. " "No podemos variar en una semana tanto de fuera de casa a casa". Si fuera tenemos un sobresaliente, en casa tenemos malos números. Claro que necesitamos ganar y darle la vuelta a eso en casa. Son malos números y ahora no podemos pensar ni en lo que viene luego ni en lo que ha pasado hasta ahora. Tenemos que darle la vuelta. Los problemas hay que afrontarlos creyendo en el grupo", ha expresado.

Diego ha dejado claro que todo lo que se habla ahora, luego lo importante es demostrarlo en el campo. También como viene siendo habitual en todos los entrenadores, el técnico rojillo ha alabado al equipo que el domingo tendrá delante, el Córdoba. "Está claro que lo que todos queremos es cambiar ese resultado del domingo, que sea victoria "A poquito que mejoremos en casa, si mantenemos lo de fuera, vamos a estar arriba". . El discurso no vale para nada, hay que demostrarlo con hechos, ganando el domingo y teniendo la personalidad suficiente si el partido no se pone como queremos, para tomar buenas decisiones y seguir compitiendo. Jugamos contra un rival que viene de una dinámica muy positiva y que tiene buenos jugadores. Es un buen equipo, con gente con experiencia y que va a venir a competir. Pero necesitamos hechos. Una cosa es lo que hablemos, pero todas las experiencias de estos 35 partidos nos tienen que ayudar a estar más preparados el domingo para ganar el domingo", ha afirmado.