Carles Pérez: "Me he dejado guiar por el trato del nuevo entrenador"

El FC Barcelona hizo oficial ayer la renovación de Carles Pérez, que seguirá ligado al club azulgrana las dos próximas temporadas. El joven extremo de 18 años, que actualmente juega en el Barça B, se mostró contento tras firmar su nuevo contrato en declaraciones a la televisión del club: “Muy feliz de seguir vinculado a este club que me lo ha dado todo desde pequeño. Agradecido por la confianza y a seguir creciendo juntos”.

Pérez llegó al Barça en 2012, desde entonces ha pasado por las diferentes categorías del club. Esta ha sido su primera temporada en el Barça B y además ha tenido un papel clave en la conquista de la Youth League del Juvenil A, marcando siete tantos en la competición. “Sabía que sería difícil llegar donde estoy ahora, pero lo cogí con una máxima ilusión”, declaró Carles Pérez tras su renovación.

"Esperamos subir a Segunda A. Es el objetivo que creo que tenemos todo el equipo, sobre todo con ilusión y constancia"

En su primera temporada en la plantilla del FC Barcelona B Pérez ha jugado un total de 27 partidos en la Liga 123, en los que ha sumado tres goles y ha dado dos asistencias. La importancia del extremo de 18 años en el filial blaugrana se vio aumentada tras la llegada de García Pimienta al banquillo, ya que Pérez ha jugado los seis partidos que ha dirigido el técnico esta temporada como titular. Según el jugador la relación con Pimienta ha sido clave para su renovación: “Me he dejado guiar por el trato del nuevo entrenador, García Pimienta, me ha ayudado mucho a decidir y también la confianza que el club ha depositado en mí”.

Con este anuncio el extremo derecho catalán se ha sumado a la lista de renovaciones que el club ha hecho oficiales los últimos días, tras Riqui Puig y Juan Brandariz Movilla.