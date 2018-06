La destitución de Lopetegui no deja indiferente a nadie

Google Plus

Su fichaje por el banquillo del Real Madrid le ha salido muy caro al ya ex-seleccionador nacional. En cuestión de horas, Luis Rubiales anunciaba que el guipuzcoano no seguiría más al mando de La Roja, después de que hace unos días hubiese firmado su renovación hasta el año 2020: su trabajo de dos años termina aquí, cortándose en un fugaz periodo de dos días. Esta bomba informativa no deja indiferente a nadie, y mucho menos iba a hacerlo a los medios de comunicación de todo el planeta, que pronto han reaccionado de diversos modos a la noticia.

La rueda de prensa en la que Rubiales, presidente de la RFEF, confirmaba su firme decisión tenía lugar por la mañana en Krasnodar. El caos se desató a raíz de que el Real Madrid, huérfano de coach desde que Zidane presentara su dimisión el pasado 31 de mayo, anunciara que Julen Lopetegui será quien se siente en el banquillo de la entidad blanca. En principio, su incorporación al equipo madridista había de producirse una vez finalizado el Mundial de Rusia, pero dadas las tesituras, Lopetegui llegará mucho antes, ya que abandonó la concentración momentos después de producirse su despido.

Luis Rubiales asegura que las condiciones en las que se ha producido el fichaje del seleccionador por el club blanco no han sido las más adecuadas para con la federación, que se enteraba tan sólo cinco minutos antes de que el Real Madrid lo hiciese oficial. No obstante, en ningún momento se pisa el trabajo que Lopetegui ha dejado en la selección, siendo la tarea de Fernando Hierro darles a los futbolistas la estabilidad y concentración que necesitan en medio de un panorama tan complicado como es el de quedarse sin cabecilla a dos días de darse comienzo la competición más importante del mundo.

Nadie se queda callado

El presidente de la FIFA no da nada por perdido

El suizo Gianni Infantino no tardó en responder a la noticia, de la cual se enteró una vez concluida la reunión en la que se fijó que será Norteamérica la que se encargue de organizar el Mundial de 2016. A ella reaccionó comparando el inesperado hecho con la selección italiana, que en medio de un panorama también complicado, fue capaz de llevarse el trofeo para casa. Pese a no ser la mejor condición, no duda de que la decisión de Luis Rubiales haya sido previamente madurada y les desea suerte tanto a la selección española como a Julen Lopetegui.

Las redes sociales, como no podía ser de otro modo, fueron las que más eco hicieron de la noticia. Cesc Fàbregas, Gary Lineker y Tony Doblas, entre otros, dieron su opinión sobre el asunto o comentaron el mismo con sorpresa. Además, los jugadores de la selección han llamado a la unidad en medio de esta crisis, más que nunca, para salir fortalecidos y no dejarse llevar por la racha que atraviesan.

Por último, varios medios de Portugal, Italia, Francia, Alemania y otros países han difundido la noticia en sus respectivas prensas. En el caso de los lusos, rival más inmediato de España, la destitución ha venido con esperanza debajo del brazo para ellos. La lucha está servida, y más ardiente que nunca. El hacerla o no más complicada de lo que ya es dependerá de los jugadores, de Fernando Hierro y de la afición española.