Miguel Álvarez: "Tendremos que ser muy inteligentes en Elche"

El técnico del Villarreal B, Miguel Álvarez, se ha mostrado cauto, pero convencido en las posibilidades de su equipo en la tercera y última eliminatoria del Mini Submarino en el playoff de ascenso a LaLiga 123 contra el Elche CF en el Estadio Martínez Valero (sábado, 18.30 horas). “Es un equipo muy parecido al Fuenlabrada, con mucha experiencia y con jugadores con mucha calidad, con muchas batallas de este nivel. La respuesta tiene que ser como en la anterior eliminatoria. Cuando te metes en el campo lo que manda es el futbolista, no su edad. Nosotros tenemos jugadores muy buenos, pero vamos a sufrir en la eliminatoria. El Elche nos va a exigir al máximo, pero estoy seguro y convencido de que mi equipo lo va a disputar a un muy buen nivel”, explicó el entrenador.

“Al Sporting B lo eliminaron con dos saques de banda y una falta rápida. Son muy buenos en el juego, pero de cualquier jugada a balón parado te sacan peligro, porque tienen muy buenos jugadores arriba. Si nosotros cuidamos a nivel defensivo todas sus virtudes, les vamos a hacer daño. Tenemos que ser capaces de frenarles”, sentenció Miguel Álvarez.

El entrenador sabe que será difícil, pero se ha mostrado ambicioso: “Marcar allí sería lo soñado. Es una eliminatoria de 180 minutos y tenemos que ser inteligentes. No debemos perder de vista la portería rival, porque meter fuera te da un valor importante".

Esta promoción es la tercera de Miguel Álvarez y asegura que nunca había estado tan tranquilo como ahora. “Estoy muy tranquilo, ya lo dije la eliminatoria anterior. El valor y la fuerza del entrenador no es otra cosa que el equipo y mis jugadores me transmiten paz y tranquilidad para saber que lo vamos a competir bien cuidando todos los detalles. Eso me hace estar tranquilo, pero en el fútbol nunca sabes lo que te espera”, afirmó el técnico.