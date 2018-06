Abidal es presentado como secretario técnico del Barça

Renovación en la dirección deportiva. La salida de Robert Fernández ha dado paso a la llegada de Eric Abidal, que será el nuevo secretario técnico junto a Ramón Planes. En primer lugar, el ex-jugador galo quiso agradecer su presencia en el club. "Es mi segunda casa. Quiero agradecer el club que me haya llamado. Todos juntos haremos un buen trabajo".

Abidal quiso explicar algunas de sus capacidades para desempeñar esta función. "Creo que aparte de la experiencia que he tenido como jugador, conozco muy bien el vestuario, los jugadores, pero sobre todo la gestión. También tengo contactos. Puede ofrecer los valores que he tenido y compartirlos con los jugadores".

Una de las cuestiones más recurrentes durante su presentación fue la del no fichaje de Griezmann. "La decisión es suya. No entraré en un debate. Había dos opciones. Lo más importante es la planificación de nuestro club. Estamos aquí para montar un equipo competitivo para la temporada que viene y el futuro. No trabajamos con solo un jugador. Estamos trabajando con un grupo de jugadores para ser lo más competitivos".

"Trabajamos con muchos jugadores" Acerca de la planificación, Abidal dejó claro que trabajan en muchos jugadores y que aunque Robert había dejado hecho mucho trabajo, el francés puede utilizarlo o no: "He hablado con Valverde, pero no de jugadores. Todo el trabajo interno ya estaba hecho y seguimos el trabajo previsto. Cuando vuelva de vacaciones tomaremos decisiones. La planificación ya estaba hecha con Robert. Yo acabo de llegar. Robert hizo un buen trabajo con el entrenador y lo tendré que seguir, o no".

El nuevo secretario técnico azulgrana también habló sobre uno de los pilares que está en duda en estos momentos en Can Barça, la cantera: "Los años en el fútbol no se parecen. Lo más importante son los resultados y la filosofía. No ha cambiado la metodología del club. Son épocas. Cuando yo estaba subieron muchos jugadores. Es difícil que al año siguiente suban también muchos. Hay que tomar decisiones, pero la visión no cambiará nunca", finalizó Abidal.