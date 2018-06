¿Sigue siendo España candidata al título?

Google Plus

España avanzó a octavos de final sin argumentos para considerarles como líderes justos del grupo. La carrera para hacerse con la Copa del Mundo solo acaba de empezar para La Roja, equipo que está perdido en Rusia, bajo las órdenes de Fernando Hierro, quien ha hecho lo posible por resaltar algunos rasgos de la plantilla que se coronó en Sudáfrica, pero hasta ahora, sus esfuerzos han sido fútiles, aunque La Roja continúa en la contienda, pero parece que la posibilidad de ser campeones se desvanece poco a poco.

Por la calidad del plantel que se ha transportado a Rusia, no es extraño que España entre las mejores selecciones para llevarse el trofeo. El proyecto iniciado por Julen Lopetegui estaba rindiendo frutos y generaba mucha ilusión hasta que fue destituido a horas previo al estreno del combinado español en la copa. Contando con la cuarta plantilla más cara del Mundial, España no ha hecho más que dejar dudas en lo que se ha disputado del torneo.

Contra Portugal, se mostraron destellos del 'tiki-taka' que revolucionó Del Bosque cuando se conquistaron los tres trofeos internacionales, de igual manera, se quedaron cortos y sin combustible; sin jugadores con iniciativa que han mostrado más inseguridad que voluntad para llevarse los partidos de manera sólida y contundente.

No solo España tiene problemas

Algo que ha quedado claro en esta Copa Mundial es que ninguna selección está regalando nada, todos están peleando las victorias a como dé lugar. El miércoles, Alemania quedó eliminada de manera sorpresiva por la selección coreana que sorprendió al mundo dejando fuera a los campeones, haciendo historia eliminando a los teutones del máximo torneo por primera vez en su historia, algo que nadie imaginaba ni en sus más trastornadas pesadillas.

Foto: FIFA

Las dificultades han azotado a otras plantillas de renombre como Brasil, Argentina, Portugal e incluso Polonia, que llegó como cabeza de serie y fue eliminada con un partido pendiente. Todos los presentes en Rusia han dado batalla y juegan los partidos con demasiada garra y entrega, haciendo que los grandes no se vean tan grandes.

Las cualidades de la selección española se han visto opacadas por la falta de una identidad característica. David Silva no aparece, los laterales están apagados, las piezas de recambio no influyen en los marcadores, los centrales están flojos y los errores como el cometido entre Ramos e Iniesta contra Marruecos colocan muchos signos de interrogación sobre los españoles que van de tropiezo en tropiezo y por más fortuna que por mérito propio se mantienen vivos en la copa.

¿Se puede lograr la segunda estrella?

Las estructuras de la selección española son dudosas y parece que bajo el mando de Hierro no se tiene nada claro. Ahora el reto es Rusia, los anfitriones, primer obstáculo en la carrera por hacerse con una copa que, durante los minutos que disputó España durante la fase de grupos, se ha visto como un sueño extremadamente lejano.

Foto: FIFA

Avanzar a la ronda de 16 es plausible cuando el Mundial está tan disputado por todos, todos los equipos clasificados son serios candidatos para hacerse con el trofeo. Ninguno se puede hacer de menos, mucho menos España, que cuenta con una gran plantilla y está en la lucha por llegar lejos. La Roja no está en sus horas más lúcidas, no tiene el mejor juego y es más dudas que satisfacciones, pero el primer objetivo ya está cumplido y ya ha quedado claro que no se necesita un buen sistema para salir campeón, la suerte y la eficacia también son jueces en algunos casos y eso le ha sobrado a España hasta ahora. Así que sí, España aún es candidata a ganar el Mundial, tanto como las otras 15 clasificadas a la ronda de eliminación directa.