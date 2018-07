Los penaltis mandan a España de vuelta a casa

La fase de grupos no deparó un buen acierto para los españoles, que originaron dudas tanto en portería con De Gea como el resto de líneas. Por ello, Hierro cambió piezas y dieron oportunidad a Koke, Marco Asensio y Nacho ante una Rusia que comenzó desordenada pero que se fue afianzando en el juego con el paso de los minutos.

Los primeros compases del partido depararon mucha posesión para los españoles, que dejaban encerrados en su área a una Rusia que tenía pocas ideas. Una presión de los mediocentros ofensivos que se transformó en gol. Un centro desde el banderín de córner de Marco Asensio fue rematado por Ignasevich en propia meta para adelantar a 'La Roja'.

Un gol que deparó más tranquilidad en el equipo, pero no mejoró mucho el juego ofensivo del equipo. Un Diego Costa al que no le llegaban balones y que seguía siendo estático en la punta de ataque. Los rusos avisaron de su pegada con un disparo desde la frontal del área de Golovin que se fue alto. Todo cambiaría con una jugada favorable por parte de Rusia. Un despeje con la mano de Piqué en el área no dudo Kuipers en señalar penalti para los anfitriones del torneo. El delantero Dzyuba no perdonó desde los once metros ante De Gea y estableció una igualada en Moscú. Antes del descanso, España mantuvo la posesión de la pelota y generó más ocasiones con un pase de Silva para Costa que remató muy escorado ante Akinfeev.

La segunda mitad no deparó muchas sorpresas para ambas selecciones, preocupadas en deshacer un marcador que reflejaba un juego frío y estático. Los minutos fueron pasando y la posesión seguía a favor de los hombres de Fernando Hierro, pero las imprecisiones en el centro del campo con Isco o Asensio y la falta de precisión de un Costa desaparecido no invitaban a una remontada en el marcador.

Una vez se iba acercando el final del encuentro, España fue apareciendo de nuevo para llevarse la eliminatoria. Las entradas de Iniesta o Aspas le dieron más profundidad y devolvió la presión a los españoles. Por su parte, Rusia ofreció poco más que contraataques cuando la zaga española se desordenó, con un disparo de Smolov tras un error de Carvajal que se fue muy desviado a la izquierda. Unos noventa minutos de partido que deparó poco fútbol y pocas ocasiones y que no evitaban una prórroga que era sabida por muchos dado el nivel de juego de las selecciones.

La prórroga fue más de España, que no paró de presionar tanto por banda como por el interior del campo para generar profundidad en los pases. La entrada de Rodrigo Moreno en el terreno de juego le dio otro color y más presión por banda a la hora de atacar. Los españoles generaron una oportunidad con un centro de Isco para Carvajal, pero el lateral del Real Madrid fue demasiado forzado. Antes del tiempo de descanso, una falta botada por Koke fue rematado de cabeza por Piqué sin problemas para Akinfeev.

Las fuerzas se iban debilitando con el paso de la prórroga y España pudo llevarse el segundo gol con un disparo de Rodrigo tras una gran jugada por la banda, pero fue despejado por la zaga rival. En el rechace, Carvajal remató algo forzado en el área. A partir de ahí, la presión fue para 'La Roja', pero las imprecisiones y el desgaste físico no evitaron la tanda de penaltis, donde se dirimía el cielo y el infierno para las dos selecciones.

En la tanda de penaltis, los españoles se lo jugaban a una baza para meterse en cuartos de final. Los lanzamientos para los de Hierro iba viento en popa con los aciertos de Iniesta y Piqué. Pero el lateral Jordi Alba no pudo poner el tercer gol tras ser detenido su lanzamiento por Akinfeev. En la última parte de la tanda, aún yendo 3-4 en el marcador, el disparo de Iago Aspas se estrelló en la madera y desvanecía toda opción de clasificación para 'La Roja'. Un final trágico para España, que se marcha del Mundial de nuevo en octavos de final.