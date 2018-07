Puntuaciones de España en el Mundial de Rusia 2018

Google Plus

España llegó al cruce de octavos de final con unas sensaciones no demasiado buenas y con la necesidad de mejorar y, sobre todo, de pasar de ronda. Ni una cosa ni la otra. El Mundial se acabó para el combinado nacional español este pasado domingo después de caer derrotado ante Rusia en la tanda de penaltis en un partido en el que no mereció mucho más hasta la prórroga.

La selección no ha cuajado un campeonato como se esperaba, ni jugadores ni técnico después de lo que pasó con Julen Lopetegui. Quizás eso ha mermado algo, pero aun así ni los jugadores ni Fernando Hierro han demostrado haber superado eso y no han logrado más que llegar a octavos de final con muchas dudas en su juego y con algunos jugadores señalados.

0-3. Muy mal / 4. Mal / 5. Regular / 6. Bien / 7. Bastante bien / 8. Muy bien / 9. Fantástico / 10. Excelente / SC. Sin calificar

Fernando Hierro

4| Pusilánime. Aceptó el cargo en una situación comprometida y sustituyó a Lopetegui, pero el equipo cambió mucho. No ha sido capaz de continuar con la dinámica de juego ambiciosa e incisiva que tenía el ex seleccionador, demostrando falta de lectura en los partidos o lentitud a la hora de reaccionar ante adversidades. Ha vuelto al juego plano y horizontal de antes de la era Lopetegui y apenas conseguía meter miedo a los rivales. No ha demostrado valentía en algunas ocasiones para ir a por las victorias.

David de Gea

3| Desconfiado. El portero del United ha tenido sus peores actuaciones en la selección en la cita más importante. Ha demostrado una tremenda falta de confianza en todos los partidos teniendo errores graves y no siendo capaz de ser determinante en un partido como sí lo había sido muchas veces. Uno de los mejores porteros del mundo en horas bajas que tendría que haber sido relevado, bien por el experimentado Reina o bien por el hambriento Kepa.

Nacho Fernández

6| Cumplidor. El defensa del Real Madrid no ha tenido actuaciones estelares pero ha estado a la altura del lateral derecho y ha cumplido en esta posición sin ser la suya natural. Deja para el recuerdo el golazo de volea que anotó ante Portugal.

Dani Carvajal

5| Agarrotado. El lateral venía de una lesión y llegó justo para disputar el Mundial, algo que le ha perjudicado y ha acusado. No ha estado al nivel que acostumbra posiblemente debido a esta recuperación prematura, aunque pese a ello no ha realizado malas actuaciones.

Gerard Piqué

6| Irregular. El culé, al igual que toda la defensa española, no comenzó bien el Mundial. Sin embargo, poco a poco fue mejorando y quizás su mejor partido fue el de octavos de final a pesar del inocente penalti que cometió y que dio el empate a Rusia.

Sergio Ramos

6| Corazón. El capitán de la selección tampoco ha estado a su mejor nivel pero ha tenido una progresión similar a la de Piqué y a la de la defensa. Algo que nunca le falta es intensidad y corazón, demostrando ser el capitán que es. Soberbia actuación frente a Rusia.

Jordi Alba

7| Eléctrico. El barcelonista ha sido de lo mejor en la defensa de España. Quitando la actuación frente a Marruecos, donde ni él ni nadie estuvieron al nivel, ha hecho un buen campeonato aportando lo que acostumbra en ataque y siendo correcto en defensa. También su mejor partido fue frente a Rusia.

Sergio Busquets

6| Marchito. Busi se vio superado en algunos partidos y no ha estado a un gran nivel como el que tiene. Debido a esto, el juego de España no ha brillado tanto como debería. Frente a Rusia cuajó un mejor partido con sangre fría y sacando correctamente el balón desde atrás.

Koke

6| Trabajador. El centrocampista colchonero comenzó como titular y poco a poco se fue afianzando en el puesto, aunque contra Marruecos no disputó minutos. Ha sido un refuerzo para Busquets, sobre todo en labores defensivas, como ocurrió frente a Rusia para evitar las contras que tanto martirizan a España.

Thiago Alcántara

5| Testimonial. El del Bayern de Múnich apenas ha participado en este Mundial, siendo titular tan solo frente a Marruecos. Tampoco ha destacado tanto como venía haciéndolo en los amistosos, por lo que más bien ha tenido una presencia testimonial en Rusia.

Andrés Iniesta

7| Mago. El de Fuentealbilla ha sido otro de los que no ha estado a su mejor nivel, pero a pesar de ello no ha tenido malas actuaciones con grandes detalles a los que tiene acostumbrada a la gente. En cambio, no demostraba demasiada hambre en los partidos y se retira de la selección por la puerta de atrás luego de este final.

David Silva

5| Apagado. El canario se ha mostrado durante todo el Mundial demasiado apagado, algo que le ha costado caro a España y se ha notado. Muy lejos de su mejor versión, el del City apenas participaba en el juego del equipo y ha estado muy tapado entre líneas en todos los partidos. Ha ido de menos a más, con su mejor actuación probablemente frente a Irán donde fue uno de los que más lo intentó de cara a puerta.

Lucas Vázquez

5| Testimonial. Parecido al caso de Thiago, ya que solo ha sido titular en el encuentro de Irán y disputó los minutos finales frente a Portugal. Aporta como siempre desequilibrio y desborde, algo necesario en esta selección, pero no ha podido demostrar demasiado en el tiempo que ha jugado.

Marco Asensio

5| Escondido. El joven del Real Madrid parece haber estado a escondidas en el terreno de juego, sin apenas participar en el juego del equipo. Disputó los minutos finales ante Irán y Marruecos, donde apenas se le vio, y 103 minutos de la eliminatoria ante Rusia, en la que tampoco hizo nada importante. Muy lejos de lo que puede aportar.

Isco Alarcón

9| El mejor. El mediapunta ha sido el jugador más brillante de la selección. Ha sido regular y constante en todos los partidos, habiendo disputado todos los minutos, una barbaridad. Se ha echado el equipo a las espaldas en muchas ocasiones, sobre todo frente a Rusia creando peligro él solo. Verticalidad, desborde y dinamismo es lo que ha aportado a esta selección tan parada. Isco ha sido sinónimo de recital en todos los encuentros.

Diego Costa

7| Goleador. El delantero del Atleti se ha consolidado como el 9 de la selección en este Mundial luego de una actuación estelar ante Portugal con un doblete y otra buena frente a Irán con su tercer gol. En cambio, contra Marruecos y Rusia estuvo prácticamente desaparecido sin ofrecer apenas desmarques y sin participar en el juego casi nada. De más a menos.

Iago Aspas

7| Dinámico. El gallego ha sido de lo mejor de España en este Mundial a pesar de lo poco que ha jugado. Se adecúa al juego de la selección perfectamente y ofrece cantidad de opciones en ataque, con mucha movilidad y todo tipo de desmarques, además no exento de gol. Merecía mucho más.

Rodrigo Moreno

6| Hambriento. El jugador ché apenas ha disputado minutos en este campeonato, solamente los residuales frente a Irán y Marruecos y los últimos de la prórroga ante Rusia. Del mismo perfil que Aspas, encaja mejor en el juego de la selección y cuajó una gran actuación contra Rusia, con mucha hambre. También mereció más.

SC: Reina, Kepa, Odriozola, Monreal, Azpilicueta y Saúl, que no han disputado minutos en el Mundial.