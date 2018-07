El Real Murcia vuelve al trabajo

Se acabaron las vacaciones en la centenaria entidad del Segura. Los granas vuelven a acudir a Cobatillas un verano más para empezar a preparar la temporada con un montón de caras nuevas.

Manolo Herrero arrancará su andadura en el banquillo murcianista con un gran porcentaje de la plantilla disponible. Mackay, Tanis, Dani Pérez, Heber Pena, Miñano, Julio Delgado y Alex Corredera acudirán por primera vez a las instalaciones de Cobatillas. A ellos se les unirán Dani Aquino y José Ruíz, quienes ya vistieron la grana en un pasado, para completar las nueve caras nuevas que ha conseguido firmar hasta la fecha Toni Hernández.

El nuevo entrenador grana también podrá contar con Victor Curto, Armando, David Sánchez y el recién renovado Charlie Dean, quienes continuarán una temporada más en el club murciano. También acudirán a Cobatillas David Forniés y Juanma Bravo, cuyo futuro aún está en el aire. El lateral izquierdo, que fue uno de los pilares claves del Murcia el curso pasado, y Juanma, la joya de la cantera pimentonera, empezarán la pretemporada con el Real Murcia a la esperas de resolver su futuro. El alicantino, pese a tener contrato con la entidad grana, podría salir si le llama un Segunda A, y el murciano podría estar ante su última visita a Cobatillas ya que podría marcharse al Córdoba en los próximos días.

Los que no estarán serán los ya ex granas Biel Ribas, Pedro Orfila y David Mateos. El guardameta no continuará en el club debido a su elevada ficha, caso similar al de Orfila. La salida de Mateos, a parte de ir acompañada de su extenso salario, va ligada a que Manolo Herrero no contaba con él para su proyecto en el bando pimentonero. Estas tres bajas se suman a las ya conocidas de Elady, Molo, Carlos Martínez y Santi Jara.

Manolo Herrero no se olvida de la cantera.

Meseguer, Josema, Escribano, Palazón y Domi son los citados por el técnico andaluz para hacer la pretemporada con el primer equipo. A ellos se le hubiese sumado la presencia de Melgar, quien ha terminando fichando por el Getafe.

Una de las grandes incógnitas respecto al fútbol base es el futuro de Campoy, Aguilera, Renato y Adrián Montesinos, quienes parece que partirán con el resto del grupo a esperas de que la directiva murcianista decida si se quedan definitivamente en el primer equipo o por el contrario le enseñan la puerta de salida.