Mikel Merino: "El extranjero me ha servido de mucho. Son dos años en los que he aprendido muchísimo"

Después de más de un mes de vaivenes telefónicos, Mikel Merino ya es por fin nuevo jugador de la Real Sociedad. El mediocampista navarro abandona la ciudad inglesa de Newcastle y se muda a Donostia para vestir la elástica txuri urdin por las próximas cinco temporadas. Es la primera incorporación del verano para el club (sin contar el regreso de Joseba Zaldua) y está muy contento de formar parte de la Real: “Estoy muy contento, muy feliz. Volver a jugar en España y estar en un club que me encanta y que he seguido desde pequeño me pone muy contento. Estoy deseando ya tocar la pelota”.

Habló sobre las razones que le hicieron llegar hasta San Sebastián, del proyecto ilusionante que está formando la Real de cara a la próxima temporada: “Es un proyecto muy bonito: la reforma del estadio, el buen grupo que tiene la Real, la afición de la que me han hablado muy bien, volver a estar cerca de casa y sentirme uno más del equipo. Todos esos factores han sido muy importantes y yo creo que he tomado una muy buena decisión”. Aunque Merino quiso hacer un especial inciso en la importancia de la reforma de Anoeta: “El hecho de renovar el estadio es un impulso tanto para la afición como para los jugadores y el entorno de la Real, y creo que a partir de ahí hay que empezar a crecer como equipo, gracias a la ayuda del estadio”.

Mikel también quiso sacar un poco de pecho, alegando que el extranjero le ha servido de mucho. Son dos años en los que ha aprendido muchísimo y en todos los aspectos posibles.

“Traigo ambición y muchas ganas de competir, de darlo todo, ya no solo en cada partido, sino en cada entrenamiento. Pienso que esa es la clave para mejorar a largo plazo”. Estas eran las palabras acerca de la buena filosofía que tiene el navarro.

Por último, Merino quiso cerrar la entrevista con unas bonitas palabras dedicadas al club: “La Real es un gran equipo, con grandísimos jugadores. Vengo para aprender de ellos y por supuesto a competir con ellos”, demostrando que viene dispuesto a todo.