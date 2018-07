Josep Vives: "El FC Barcelona ha conseguido unos ingresos de récord"

Google Plus

La Junta Directiva del FC Barcelona se ha reunido este mediodía en las instalaciones del Camp Nou para tratar temas concretos que posteriormente, el portavoz Josep Vives, ha comunicado a los medios de comunicación presente en la sala de prensa Ricard Maxenchs.

Vives ha iniciado la comparecencia felicitando a Samuel Umtiti y Ousmane Dembélé por la reciente consecución de la Copa Mundial de la FIFA, y a Ivan Rakitic y Thomas Vermaelen por la segunda y tercera posición, respectivamente, en el torneo de selecciones.

"El resultado final del ejercicio refleja unos ingresos de récord"

Una vez ha acabado las felicitaciones ha informado que la Junta Directiva había aprobado el cierre de cuentas correspondientes a la temporada 2017-18 con unas cifras de récord, ya que el club ha conseguido los mayores ingresos de su historia (914 millones de euros), y unos gastos de 882 millones de euros.

Posteriormente ha anunciado los cambios internos en la Junta. Manuel Arroyo, que hasta hoy había sido vicepresidente responsable del área de marketing y comunicación del Club, deja el cargo tras la propia decisión de ceder sus funciones por motivos profesionales.

"En la previa del partido se hará la presentación oficial de la plantilla"

Además, se hizo oficial que el Trofeo Joan Gamper 2018 se disputará el 15 de agosto en horario familiar frente al Club Atlético Boca Juniors. En las horas previas al encuentro, los asistentes podrán disfrutar de una gran fiesta con actuaciones musicales y actividades lúdicas. En la previa del partido se hará la presentación oficial de la plantilla 2018-19.

Uno de los puntos destacados de la comparecencia fue el cambio en el modelo ‘Seient Lliure’, en el cual, los socios pueden comunicar al club la liberación de su asiento a cambio una compensación económica. Las principales novedades del cambio son tres. En primer lugar todos los asientos liberados con una antelación mínima de 20 días antes del partido recibirán una parte proporcional de su abono, se venda o no, sumándole un 20% sobre la cantidad a percibir. En segundo lugar, si la localidad se libera entre los 10 y 20 días antes del partido, se abonará la cantidad correspondiente, pero sin ningún tipos de bonificación. Y por último, si se libera diez días, o más tarde, antes del partido, solo se abonará la liquidación correspondiente si se vende la localidad.

Asimismo, el Club establecerá un valor diferencial a los partidos de la primera vuelta (35%) y a los de la segunda vuelta (65%).

Una vez acabado el comunicado se dio lugar a la ronda de preguntas. Una de las más destacadas ha sido sobre Paulinho, ya que muchos aficionados del club azulgrana, les ha sorprendido que el brasileño saliera del club en forma de cesión. “Cada operación tiene sus particularidades, dependiendo de las circunstancias y de los protagonistas. En cualquier caso, esa fue la fórmula que se optó en el caso de la operación de Paulinho, pero como todos comprenderán, si el FC Barcelona ejecutó esta operación es porque realmente hay unas garantías plenas y porque se cree que es una operación importante” dijo Josep Vives sobre el tema.

Por lo demás, el portavoz del FC Barcelona no se quiso mojar, y no quiso informar sobre la posibilidad de un posible futuro fichaje millonario por parte de la entidad con la intención de no perjudicar al club.