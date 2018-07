Markel Bergara: "Mi ciclo en la Real había terminado"

El nuevo centrocampista del Getafe se unió definitivamente al equipo madrileño. De esta manera se confirmaría la salida de la Real Sociedad donde ha sido su casa durante diez años, dando así finalizada su etapa en el club donostiarra.

Markel Bergara, ya estuvo cedido al Getafe la pasada temporada, fue uno de los jugadores importantes en el plantel de Bordalás. Firmó por dos temporadas, donde no pudo esconder su felicidad al incorporarse a su nuevo club. Además, el club azulón presentó a Leandro Cabrera en el acto presidido por Ángel Torres.

El centrocampista vasco dejó claro en todo momento cuál fue su decisión y esa fue el Getafe: "Al final había que llegar a acuerdos de dos clubs. Estaba muy tranquilo, mi idea era seguir aquí. Mi ciclo en la Real había terminado. Quería seguir en el Getafe, el club ha puesto mucho de su parte y estoy con ganas de seguir trabajando".

Markel tomó su decisión de continuar en el Getafe a mediados de la temporada pasada, siendo clave el cariño recibido por el club: "Es verdad que había alternativas. Pero desde mediados de la temporada pasada le trasladé a mi representante que mi idea era seguir aquí. Me he sentido muy arropado por el club, por el presidente, por el cuerpo técnico y por el entrenador. He sentido que han valorado mi trabajo y a raíz de eso he sentido que quería seguir aquí".

El ex de la Real Sociedad acabaría la temporada arrastrando numerosas lesiones, pero el jugador vasco se está tratando para poder comenzar la temporada con las pilas cargadas: "Estoy haciendo un plan más preventivo que el resto de mis compañeros porque llevo un tiempo más parado que ellos. Pero estoy bien y mi idea es estar disponible al cien por cien a principio de temporada".