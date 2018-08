La fórmula Garitano en la delantera

Asier Garitano apuesta por un 4-2-3-1 como sistema táctico donde utiliza un doble pivote para reforzar el centro del campo. La recuperación de los balones y evitar los contraataques del equipo rival para tener más orden, jerarquía y solidez defensiva. Además, el entrenador de Bergara, a diferencia de Eusebio, prepara los entrenamientos más físicos y se adapta al rival. Es variable en cuanto a su estrategia y en algunos partidos utiliza el 4-2-3-1 con un mediapunta como Zurutuza o Pardo por delante de Illarramendi-Merino para enlazar con los atacantes, en este caso dos extremos como Oyarzabal aunque puede actuar en banda o en interior y Januzaj.

Por otra parte, el juego variable y combinativo de esta nueva Real con Garitano, en fases del partido se adueñará del balón y en otras dejará al rival la posesión, atacando por las bandas y con un juego más directo y vertical. En esta situación de encuentro, Juanmi actuaría de mediapunta por detrás del brasileño Willian José, en un 4-4-2 con espacios para moverse a sus anchas y tener la libertad para llegar de segunda línea, siendo el brasileño el único delantero dentro del área pero teniendo compañía en la zona de arriba.

Juanmi posicionado de segunda punta en lugar de extremo

En el esquema de Garitano, el atacante malagueño encaja más de segundo delantero en el 4-4-2 o de mediapunta como jugaba en el Málaga con el 4-2-3-1. El actual entrenador realista ve al atacante de Coín como su hombre más pícaro, entrando desde segunda línea al área y rematando en zonas de ventaja. En definitiva, Juanmi es el jugador más llegador, recibiendo entre líneas y aprovechando su velocidad punta.

Sin embargo, en banda existen varias opciones y el jugador de Coín no convence al de Bergara para esa demarcación. Januzaj, Oyarzabal, Merquelanz y Kevin si se quedara en el primer equipo txuri urdin son las opciones al ser jugadores más técnicos, verticales y jugadores específicos de banda. Juanmi no entra en esos planes, anda perdido en la banda y no tiene el mismo recorrido, abandona al lateral y no baja a defender, no presiona y se mueve más por la frontal, y dentro del área, siendo un oportunista y teniendo gol, es preferible estar más cerca del área y en el centro. Espera ser importante el jugador malagueño, jugar en su posición natural y convertirse en un fijo para Garitano.