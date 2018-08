La campaña de socios de Osasuna: una afición de diez

Google Plus

Una temporada desastrosa en primera, luego otra en segunda con un equipo competitivo pero que realizó un año sin sabor, sin pena ni gloria. Este, podría ser el resumen de las dos últimas campañas de Osasuna en lo deportivo, razones que en más de un club serían una señal obvia de nervios por no lograr los objetivos propuestos; de crispación entre sus abonados y un signo de una bajada de abonados.

Osasuna en ese sentido es un club diferente. Ni siquiera esto último, ni aun con una impopular subida de promedio de un tres por ciento en el precio de los abonos, han dejado de responder sus socios, renovando su amor por su club una temporada más. Porque por encima de todo, es Osasuna. Es su equipo.

“Todos somos uno, Denok bat gara”: una campaña de socios de marcado perfil social

Es necesario remontarse al 20 de Junio de este año. Poco después de dirimirse los últimos partidos de playoff que pondrían el punto y final a la competición de la Liga 123. Entretanto, por aquellas fechas Osasuna lanza un video con el siguiente eslogan; “Todos somos uno” “Denok bat gara”, era el título de la nueva campaña de captación y renovación de socios para la temporada 2018/19.

La antigüedad, las familias, colectivos desfavorecidos, son sólo algunos de los beneficiados por estos descuentos Al día siguiente del lanzamiento del video promocional, el club ofrece una rueda de prensa para presentar las características de una campaña de gran calado en lo social y que pretendería seguir el corte de la ambiciosa campaña del anterior curso, caracterizado por la aplicación de variados descuentos.

La fidelidad a lo largo del tiempo, o lo que es lo mismo, la antigüedad es un aspecto muy valorado en el club, aplicándose de este modo descuentos que oscilaban entre el 10 y el 20% para aquellos que acreditaran su condición de socio durante al menos 15 temporadas. Las familias fue otro de los colectivos beneficiados en esta campaña, aplicándose un descuento en la misma proporción a aquellos que tuvieran tres o más hijos, siendo estos menores de 25 años. El club tampoco quiso olvidar a otros colectivos presentes y quizás menos favorecidos por distintas condiciones, como las personas mayores de 65 años, personas con movilidad reducida o incluso personas en situación de desempleo de larga duración, a los que se les aplicaba también unas tarifas reducidas. Finalmente, y en muestra de apoyo al fútbol femenino y a los clubes convenidos, el club también aplicó un descuento a dichos convenidos como a clubes pertenecientes a Fundación Osasuna Femenino.

Durante el trascurso de la anterior campaña, se llevó a cabo una de las novedades en cuanto a la cesión de asientos por parte del club, algo inédito en Osasuna, y es que los propios abonados podrían ceder su asiento al precio de diez euros, hasta recuperar un máximo del 40% sobre el importe del abono pagado.

Para hacer frente a estos descuentos propuestos por Osasuna y esta última cesión de asientos de abonados, el club propuso el aumento en promedio de un 3% del precio general de los abonos, situación que, aunque la cantidad fuera relativamente simbólica en muchos casos, generó una sensación de malestar entre una afición que, deportivamente ya había padecido demasiado.

Evolución de la campaña de abonos: de las renovaciones a las altas

13.822 socios renovaron sus abonos, dicho en otras cifras, un 86,8% de renovaciones, 489 renovaciones más que el anterior curso Con esta campaña y un equipo en plena configuración, se daba el pistoletazo de salida a las renovaciones. Estudiando la evolución del número de abonos en el tiempo, se pudo apreciar un crecimiento continuado en el número de abonados, algo ralentizado no obstante. Pero todo cambió en la última semana; quién sabe si fue debido a las prisas de última hora, la configuración de un equipo mezcla de cantera y jugadores traídos por Braulio o las buenas sensaciones de la pretemporada del equipo, todo ello despertó ese “gusanillo” en un osasunista que terminó quemado al finalizar la pasada temporada.

Los datos son incontestables, 13.822 socios renovaron sus votos con su club. O lo que es lo mismo, un 86,8% de renovaciones, 489 renovaciones más que el anterior curso, un ritmo superior a las 1.000 renovaciones diarias en la última semana, todo ello con el resultado final de batir la mayor marca de renovaciones de la historia del club en Segunda División.

El siguiente paso fueron los cambios de localidad entre los socios que renovaron su abono. Otra muestra más de una nutrida presencia de abonados, y es que debido a la alta demanda y las colas formadas para cambiar de localidad el club se vio obligado por segundo año consecutivo a ampliar sus fechas para tal efecto.

Así se llega a la última fase del periodo de captación, las nuevas altas. En aras de favorecer a determinados colectivos como las familias de actuales socios, miembros de Fundación Osasuna y socios simpatizantes, desde el viernes 3 de agosto se están pudiendo realizar dichas altas, esperando hasta el 9 de agosto el público general interesado en hacerse socio, y que no pertenezca a estos grupos.

La cifra no para de crecer. No se sabe si por tercer año consecutivo se alcanzará el cupo de los 15910 socios, pero una cosa parece clara, ni el pasado deportivo, ni el incremento del precio de los abonos, nada puede con el amor del aficionado por su club, por Osasuna. Llegados a este punto, puede venir a la cabeza una cita muy conocida, el “you'll never walk alone” con el que en cada partido vibra Anfield. Pero siendo Osasuna, es preferible tirar de canciones propias y es que como dice una de ellas “somos Osasuna, y esto nunca va a morir”.