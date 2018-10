Decimotercera Supercopa para el Barça

Primer partido oficial de la temporada para el FC Barcelona y primer título para los culés. Los de Ernesto Valverde se han impuesto al Sevilla FC en un gran partido en el que han tenido que remontar el tanto inicial de Pablo Sarabia. Hasta la fecha ambos conjuntos se habían visto la cara dos veces en la Supercopa de España, imponiéndose en ambas los catalanes y alargando con esta edición su hegemonía sobre los hispalenses. Además, los de Machín a lo largo de su historia se habían visto en cinco finales a partido único con los del txingurri, venciendo únicamente en la Supercopa de Europa de 2006. En la sexta, de nuevo los culés han sido los vencedores tras ganar 1-2 gracias a la remontada obrada con los goles de Piqué y Dembélé.

El conjunto sevillano llegaba al encuentro tras disputar el jueves su partido correspondiente a las eliminatorias previas de la Europa League. Tras reservar a varios titulares frente al Zalgiris, Machín sacaba su once de gala para medirse a un FC Barcelona en el que su fichaje Malcom era desconvocado (evitaba así Valverde el asunto de los extracomunitarios) y Rakitic y Coutinho suplentes. El flamante fichaje Arturo Vidal también era suplente, mientras que Arthur partía como titular con el 8 a la espalda.

Tablas en la primera mitad

El encuentro arrancaba con un FC Barcelona que mantenía la posesión del balón y un Sevilla que esperaba agazapado en su terreno de juego. No había ningún tipo de peligro hasta el minuto nueve, cuando tras un mal despeje de Jordi Alba, el balón lo recogía Muriel para conducir, desequilibrar y otorgar un preciso balón a Sarabia que desde dentro del área, con su pierna izquierda, ajustaba el esférico a la base del poste derecho de la portería de Ter Stegen. Partido sin peligro en su inicio que, sin embargo, a la primera que han tenido los de Machín les ha servido para adelantarse en el marcador. Con un cierto suspense, ya que en primera instancia el asistente anulaba el tanto pero, tras consultar con el novedoso VAR, Del Cerro Grande validaba finalmente el tanto de Sarabia.

Se instalaba por primera vez el VAR y tuvo que actuar en ambos tantos de la primera mitad, tras comprobar si había fuera de juego tanto de Piqué como de Sarabia.

Tras el tanto que inauguraba el marcador, el FC Barcelona ha metido una marcha más al encuentro y ha empezado a llegar con más peligro al área sevillista, con ocasiones de Messi y Jordi Alba que desbarataba el nuevo guardián de la portería hispalense, el checo Vaclik. La más clara del partido iba a ser para el FC Barcelona en la cabeza de un ex-sevillista como Lenglet. Poco antes de llegar a la media hora, Messi ponía una falta lateral al corazón del área que el francés remataba por encima del larguero tras ganar la posición a la perfección. Y no se iba a quedar ahí, si no que Luis Suárez tuvo otra clarísima antes del descanso tras recibir un rechace dentro del área y cruzar demasiado su disparo con la pierna derecha.

Y tanto va el cántaro a la fuente, que al final se rompe. Tras aumentar la intensidad, los de Valverde comenzaban a crear peligro y Gerard Piqué hacía justicia empatando el encuentro en el minuto 41. Tras un saque de falta de Messi, entre Vaclik y el poste evitaban el gol del argentino, pero el central catalán aprovechaba el rechace para empujar a la red el balón. El Sevilla no se vino abajo tras el gol y, Sarabia, autor del gol sevillista, remataba en el interior del área un balón de Muriel que Ter Stegen salvaba con un paradón.

Así se llegaba al descanso, tras unos 45 minutos en los que el Sevilla se adelantó rápidamente en el marcador y los azulgranas empataron cuando el descanso ya asomaba. Se dice que para vencer a un club como el Barça hay que estar muy acertado de cara a portería y los de Machín cumplieron con el plan, pues en la única ocasión que tuvieron, Sarabia adelantaba a los suyos. A partir de ahí, el conjunto catalán comenzó a generar más peligro y acabó empatando el encuentro gracias al gol de Gerard Piqué. Intensa primera mitad que acababa con tablas en el marcador.

Tras el paso por vestuarios, remontada

Movía fichas Valverde al descanso. La novedad de Rafinha en el once inicial del técnico vasco duraba 45 minutos, ya que tras el descanso, era sustituido por el subcampeón del mundo con Croacia Iván Rakitic. Lo que no cambiaba era el planteamiento de ambos conjuntos, pues si bien el Barça seguía dominando el partido, los hispalenses continuaban buscando contragolpes con los que generar peligro como hicieron en la primera mitad. Sin ninguna ocasión reseñable en los primeros quince minutos, la segunda mitad servía para ver el debut de André Silva con el Sevilla tras su reciente fichaje y también la inclusión de Coutinho en el terreno de juego en lugar de Arthur.

Tras unos quince minutos de tanteo iniciales de la segunda mitad, ambos conjuntos se activaron y comenzaron a generarse las primeras ocasiones. Vaclik detenía un buen lanzamiento de falta de Messi primero y un disparo de Dembélé desde la frontal, mientras que Franco Vázquez mandaba un cabezazo al travesaño tras un córner botado por Banega. De nuevo el "Mudo" iba a tener una nueva ocasión para su equipo, con un buen disparo desde la frontal del área que se marchaba ligeramente desviado.

Ousmane Dembélé debutaba en la Supercopa en este partido, ya que el año pasado se la perdió pese a estar fichado. Debut con golazo incluido.

Con el paso de los minutos, al igual que ocurriera en la primera mitad, el Barça comenzó a mostrar su superioridad y el Sevilla fue viéndose cada vez más acorralado. Vaclik se estaba erigiendo en el héroe sevillista con grandes paradas a Messi y Luis Suárez, hasta que Dembélé cambió el signo del encuentro. Escorado a la parte derecha del área sevillista, el reciente campeón del mundo conectaba un trallazo descomunal que se colaba por la escuadra de la portería defendida por el checo. La pasividad de Escudero le dejaba avanzar y "el mosquito" no se lo pensaba dos veces, anotando un soberbio golazo en su debut en la Supercopa.

Dembélé, en la Supercopa de España frente al Sevilla / Fuente: FC Barcelona

La última oportunidad

Por la manera de jugar el Barça de conservar la posesión, tras el 1-2 conseguido a 10 minutos del final, parecía que el partido estaba visto para sentencia. Sin embargo, en el minuto 89 Ben Yedder iba a tener la oportunidad de mandar el encuentro a la prórroga, tras decretar el colegiado del encuentro como penalti un derribo de Ter Stegen sobre Aleix Vidal tras una indecisión dentro del área entre el alemán y Jordi Alba. El propio guardameta bávaro adivina las intenciones del franco-tunecino y detenía la pena máxima, celebrando con efusividad la parada. Con esto, el encuentro terminaba y el Barça conquistaba la edición del 2018/2019 de la Supercopa de España, sumando ya su decimotercer título.

Una Supercopa para la historia

La edición de 2018 de la Supercopa de España siempre será recordada, pues ha estado de estreno y ha presentado varias novedades. En primer lugar, en cuanto a las condiciones del encuentro, ha sido la primera vez que se ha disputado a partido único, ya que antes se disputaba a doble partido y en los estadios de los equipos que la disputaban. Precisamente el lugar aporta otra novedad, ya que por primera vez en la historia se ha disputado en otro país que no haya sido España, celebrándose en este caso en Tánger (Marruecos). Por último, con una gran incidencia en el encuentro, era la primera vez que estaba disponible la tecnología VAR. Gil Manzano fue el árbitro responsable de este novedoso método y tuvo una gran responsabilidad, interviniendo en los dos primeros goles.

Histórico Messi

No marcó, tampoco asistió esta vez, pero volvió a ser determinante. Y no sólo eso, si no que tras la conquista de esta edición de la Supercopa, Lionel Andrés Messi se ha convertido en el jugador con más títulos en la historia del Fútbol Club Barcelona, con la escalofriante cifra de 33 trofeos. Además, tras la marcha de Andrés Iniesta y el pasar a ser el primer capitán del equipo, ha sido el primer título que el argentino ha levantado como capitán.

Leo Messi, en el encuentro de la Supercopa de España frente al Sevilla / Fuente: FC Barcelona

De esta manera, el Barça sigue siendo el equipo con más títulos de Supercopa de España. Los azulgrana han ganado hasta en 13 ocasiones este trofeo. Este año, en una gran final en la que tuvieron que remontar, los goles de Gerard Piqué y de Ousmane Dembélé dieron la vuelta al tanto inicial de Pablo Sarabia. Además, debut de Arturo Vidal con su nuevo equipo.