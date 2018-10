Táctica y formación Osasuna 2018/2019: un equipo diseñado para cumplir los objetivos

La temporada 2017/2018 no fue del todo buena para Osasuna. Los rojillos no consiguieron los resultados esperados, y realizaron una campaña irregular que dejó entrever que al equipo le quedaba mucho por mejorar. El cuadro navarro no pudo clasificarse para los play-offs de ascenso, que fue el objetivo primordial desde el principio. Aun y todo, llegó con opciones al partido de la última jornada de liga, partido en el que se enfrentó al Valladolid. Un Valladolid que llegaba como un tiro tras un final de temporada excepcional, cosa que demostró ante Osasuna. No solo ganó a los rojillos en Zorrilla, sino que logró clasificarse para los play-offs y subir a Primera División.

Con la intención de dejar atrás la pasada campaña y centrarse en la actual, el equipo navarro se encuentra ya trabajando duro para lograr los objetivos. La plantilla ha experimentado distintos cambios, empezando por el técnico. Diego Martínez abandonó Osasuna tras una temporada en la que no dio todo lo que se esperaba de él, y se ha convertido en el nuevo técnico del Granada. En su lugar vino Jagoba Arrasate, un fichaje que ilusiona a toda la familia rojilla. Arrasate realizó un gran trabajo con el Numancia la campaña anterior, en la que consiguió llegar hasta la final del play-off con el equipo soriano. Además de Arrasate, los rojillos han incorporado a Iñigo Pérez, procedente del Numancia, Imanol García, que vuelve a Pamplona tras su etapa en el Villarreal, Brandon Thomas, procedente del Stade Rennais francés, Juan Villar, del Tenerife, Nacho Vidal, procedente del Valencia y el guardameta Rubén Martínez, ex del Deportivo de La Coruña. Además de estas incorporaciones, puede llegar también un extremo, con el que se cerrará la plantilla. Sin embargo, no todo han sido llegadas en el club rojillo. Quique y Lucas Torró han dicho adiós al club y se han marchado al Eintracht Frankfurt y Deportivo de La Coruña, respectivamente. Ambos clubes han pagado las cláusulas de los jugadores.

De esta manera, Jagoba Arrasate está probando diferentes opciones con el fin de confeccionar el once titular. Los partidos amistosos están dejando un buen sabor de boca debido a la buena imagen que está ofreciendo el equipo, y Arrasate está dando minutos a todos los jugadores para que se muestren e intenten convencer. En el partido ante la SD Eibar, por ejemplo, el 11 titular estuvo compuesto por Rubén, Kike Barja, M. Flaño, Aridane, Herrando, C. Clerc, Miguel Díaz, Fran Mérida, Javi Martínez, Brandon y David. Además, en el descanso salieron Nacho Vidal, Unai García, Oier, Endika, Iñigo Pérez, Imanol García, R. Torres, Olavide y Xisco y se mantuvieron en el campo Aridane y Rubén. Las alineaciones han ido cambiando según el partido. En este encuentro, Arrasate presentó un dibujo diferente al que venía acostumbrando: una defensa con tres centrales. Hasta el momento, el técnico había apostado por un 1-4-2-3-1, que en ocasiones deriva en un 1-4-1-4-1. Este estilo de juego es el que empleó el técnico en su anterior club, el Numancia, y, no cabe duda de que dio resultado. Sin embargo, siempre conviene tener un plan B por si hay que echar mano de él durante la campaña, por lo que no se descarta un dibujo con tres centrales. De esta manera, Arrasate deja clara su intención de que el equipo domine varios registros de juego.

El equipo está mostrando un juego sólido y convincente. Ofensivamente, Osasuna está creando peligro y oportunidades, algo que se echó de menos la campaña anterior. El juego está muy trabajado, algo que hace que, aunque los resultados en los partidos no sean del todo favorables, haya ilusión por ver cómo se desempeñará la plantilla esta temporada. En cuanto a labores defensivas, el equipo se muestra muy serio y sólido.

A falta de una semana para el comienzo de la competición oficial de Segunda División, el estilo de juego se va aclarando, pero no hay pistas del 11 titular. Eso sí, hay jugadores que se postulan como fijos en sus puestos. En cuanto a la portería, Rubén parece ser el que ocupará el puesto por lo menos hasta que se recupere Sergio Herrera, lesionado la campaña anterior a falta de dos jornadas para acabar la competición. En cuanto a la defensa, el técnico tiene dónde elegir: Clerc, Oier, Lillo, Nacho Vidal, Aridane (que se perderá el arranque liguero por lesión), Unai García, David García y Miguel Flaño. Para el centro del campo, el técnico dispone de Fran Mérida, pieza clave la anterior campaña, Iñigo Pérez, Roberto Torres, Perea, Imanol García y Miguel Díaz, jugador al que se le puede dar salida. Para ocupar la posición de extremos, Arrasate cuenta con Olavide, Barja y Juan Villar, más algún fichaje que puede hacerse oficial en los próximos días. Por último, la plantilla cuenta ahora mismo con tres delanteros: Brandon, David, y Xisco.

Habrá que ver cuál es la combinación que escoge Jagoba Arrasate para el comienzo de liga.