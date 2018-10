Sancet, la nueva perla de Lezama

A muchos no les sonará, pero deberán de anotar este nombre: Ohian Sancet. Con tan sólo 18 años el canterano rojiblanco se ha sabido hacer un hueco en el primer equipo y Berizzo cuenta con él para la primera plantilla en lugar de mandarlo cedido a otros equipos.

Un jugador con una gran proyección

El navarro llegó a la disciplina rojiblanca en el año 2016 con tan sólo quince años. El Athletic lo reclutó para que jugase en el equipo cadete y hoy en día, con tan sólo 18 años y militando en las filas del filial, Sancet se ha convertido, no sólo en titular indiscutible, sino que es habitual verlo convocado con la Sub 18.

El centrocampista de 1,90 disputó la temporada pasada 27 partidos de liga y seis de copa con el filial del Athletic -llegando a alcanzar las semifinales de copa- y marcó un total de ocho goles, seis de ellos en liga. Lo que sin duda ha provocado que Berizzo se fijase en él para que disputase la pretemporada con el primer equipo.

Cualidades que le hacen destacar

Tanto los entrenadores que se han enfrentado a él como los que lo han tenido a sus órdenes en sus filas, coinciden en que Sancet tiene muchas posibilidades de triunfar en un futuro no muy lejano, ya que le sobran cualidades.

Todos coinciden en que en que es un jugador con mucha personalidad y liderazgo al que no le da miedo cargar con la responsabilidad de echarse el equipo a la espalda, así como su versatilidad.

Es un jugador muy rápido, que rompe las líneas con facilidad lo que le hace ser muy bueno técnicamente. Además hay que destacar su polivalencia, ya que puede jugar de doble pivote, de mediapunta o escorado a la derecha. Hay quien incluso lo compara - salvando las distancias- con Javi Martínez.

Uno de los elegidos de Berizzo

Pese a que todo indicaba que Sancet no iba a disputar más allá de la pretemporada con el primer equipo, lo cierto es que no ha sido así. Berizzo ya ha elegido y Oihan no ha sido uno de los descartados - ni de los cedidos-.

Seguirá teniendo ficha con el filial para cuando no vaya convocado con el primer equipo -como sus compañeros Nolaskoain y Guruzeta- pero está claro que esta pretemporada se ha ganado por méritos propios ser uno de los elegidos.

Aunque es un salto muy grande el llegar de juveniles y plantarse en la Primera División, muchos tienen claro que saldrá airoso y se adaptará fenomenal, ya que le sobran cualidades. Por ahora el demostrarlo está en sus manos, y en las de Berizzo.