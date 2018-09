Los hombres de Luis Enrique

A través de un vídeo colgado en las RRSS oficiales de la selección española, el actual DT ha ido desgranando por posiciones cuáles son los futbolistas escogidos para representar a la Roja en los próximos compromisos.

Porteros: De Gea (Manchester United), Kepa Arrizabalaga (Chelsea) y Pau López (Real Betis)

Defensas: Dani Carvajal (Real Madrid), Azpilicueta (Chelsea), Marcos Alonso (Chelsea), Raúl Albiol (Nápoles), Diego Llorente (Real Sociedad), Nacho (Real Madrid), Sergio Ramos (Real Madrid), Íñigo Martínez (Athletic Club) y Gayá (Valencia)

Centrocampistas: Sergio Busquets (Barcelona), Sergi Roberto (Barcelona), Rodri (Atlético de Madrid), Saúl Ñíguez (Atlético de Madrid), Thiago Alcántara (Bayern Múnich) y Dani Ceballos (Real Madrid)

Delanteros: Isco Alarcón (Real Madrid), Marco Asensio (Real Madrid), Álvaro Morata (Chelsea), Diego Costa (Atlético de Madrid), Suso (AC Milan) y Rodrigo Moreno (Valencia)

Desde la portería hasta la delantera, la lista de convocados cuenta con varios nombres no habituales a los cuales el asturiano quiere darle una oportunidad en la absoluta. Destaca la presencia bajo palos del bético Pau López, el cual ya ha sido internacional en las categorías inferiores pero que aún no ha debutado en la máxima categoría. En la zaga, lo que más destaca es la desaparición de uno de los mejores laterales izquierdos del mundo, Jordi Alba, el cual será sustituido por el valencianista Gayá o el blue Marcos Alonso (que también puede actuar como central zurdo). A su vez, también llama la atención no ver a Gerard Piqué dentro de los seleccionados, un habitual en los últimos años dorados de la selección, que ha tomado la decisión de retirarse del combinado nacional. En su puesto aparecen futbolistas como Raúl Albiol, Íñigo Martínez, o Diego Llorente, que a pesar de su reciente lesión, el seleccionador español ha decidido convocarlo para que empiece a entrar en la dinámica de la selección.

En el centro del campo, vuelve Sergi Roberto tras su ausencia en el Mundial; da el salto Rodri, al igual que Dani Ceballos, que parece que “abandonará” definitivamente la sub-21. A dichos nombres, les acompañarán los ya habituales Sergio Busquets, Saúl Ñíguez y Thiago Alcántara.

Y en cuanto a los atacantes, siguen Isco y Asensio; los dos puntas que viajaron a Rusia, Costa y Rodrigo; mientras que sobresale la vuelta de Morata por Iago Aspas y la aparición del milanista Suso.

Como ya avanzó en su presentación, Luis Enrique no se casa con nadie, por lo que la lista contiene una serie de novedades y de ausencias que darán bastante que hablar.