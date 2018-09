Aspas: "Siempre me propongo metas muy altas"

Su entrada in extremis en la primera convocatoria de Luis Enrique con la Selección Española es uno de los temas más tratados estos días en el mundo del fútbol. Con una nueva oportunidad de demostrar su gran calidad y eficacia, Iago se ha sentado con el equipo de CeltaMedia para hablar de su paso por el Mundial de Rusia, del VAR o de los últimos fichajes celestes.

Es más que sabido que su paso por el Mundial era uno de los sueños de Iago cuando no era más que un niño. A pesar de que la Roja no se alzara con la Copa del Mundo, el de Moaña está satisfecho: "No siempre se gana. Todo sirve para aprender y me sirvió una experiencia grandísima. Nunca había jugado en una cita tan grande", declaró.

Iago con la Selección en el Mundial de Rusia | Fuente: RC Celta

Iago también habló sobre el penalti fallado ante Rusia: "Para fallar siempre hay que tirar. Yo siempre seguiré pidiendo responsabilidad porque es lo que me gusta", aclaró el jugador, que no dudó en aceptar el reto que Hierro le propuso aquel día.

La polémica sobre si darle la aprobación al VAR tampoco quedó fuera de la entrevista. El gallego asegura que la espera es lo peor de esta nueva técnica: "En el partido ante Marruecos estuvimos esperando como unos dos minutos", aseguró. "Lo bueno es que da validez a muchas situaciones", remató el jugador celeste.

Llegó el momento de hablar de cantera y Iago se deshizo en halagos: "Por poner un ejemplo, Kevin es el fruto del trabajo y la constancia estos últimos años, de no dar un balón por perdido", declaró. El de Moaña se puso a él mismo de ejemplo, así como Hugo Mallo, Brais Méndez, Iván Villar...

Iago: "Siempre fichamos gente joven con mucho que demostrar"

"Siempre fichamos gente joven que tenga mucho que demostrar. Nos ha venido bien estos últimos años, por ejemplo con Maxi y Lobotka", aseguró Iago sobre los nuevos fichajes, a los que habrá que seguir a lo largo de la temporada.

Los altibajos de la pasada temporada no pasan desapercibidos para el diez del equipo, pero Iago se muestra con ganas de mejorar. Para el canterano no solo es importante puntuar, sino crecer en juego y calidad de equipo. Un nuevo camino que los lleve de vuelta a Europa.

"Siempre me pongo las metas muy altas. Es muy difícil mejorar los números de estos últimos años, pero siempre me he propuesto mejorar temporada a temporada", asegura el moañés. El futbolista remató su entrevista con grandes aspiraciones: "Volver a Europa y marcar el máximo número de goles posible".