Seis son los celestes que se han concentrado con sus respectivas selecciones

Mathias Jensen, Stanislav Lobotka, Robert Mazan,Okay Yokuslu, Brais Méndez Iago Aspas son los cuatro jugadores celestes que han estado concentrados con sus selecciones. Jensen con la selección danesa sub-21 y Méndez con la española sub-21 están preparando la clasificación para la Eurocopa sub-21 en 2019. Lobotka y Mazan con Eslovaquia, Yokuslu con la turca, Iago Aspas con la española están disputando la UEFA Nations League.

La selección danesa sub-21 se enfrentó el pasado siete de septiembre ante la selección finlandesa sub-21. La selección del danés Mathias Jensen venció por dos goles a uno. El jugador celeste fue uno de los once titulares aunque no disputó los 90 minutos del encuentro. Fue en el minuto 46 cuando el jugador del Celta abandonaba el terreno de juego por su compañero Abildgaard. El 11 de sepriembre esta selección se enfrentará ante Lituania sub-21.

El primer partido de Eslovaquia en la UEFA Nations League fue ante Ucrania. El conjunto de los jugadores celestes perdió por un gol a cero. El gol lo hizo el ucraniano Yarmolenko. Stanislav Lobotka tuvo la oportunidad de ser uno de los once jugadores titulares. Además, el 14 del Celta, jugó los 90 minutos del encuentro. No tuvo la misma suerte Robert Mazan, que no disputó ni un solo minuto del encuentro.

La Turquía de Okay Yokuslu perdía por dos goles a uno ante Rúsia.

Iago Aspas fue convocado tras la baja del delantero del Atlético de Madrid, Diego Costa. El técnico Luis Enrique decidió darle una oportunidad al moañés. El pasado sabado, en el encuentro de la roja ante Inglaterra, el delantero gallego se convirtió en el jugador céltico con más partidos disputados con la Selección Española, cumpliendo 14 partidos, uno más que Nolito. El moañés también se convirtió en el máximo goleador celeste con la selección, con un total de seis goles anotados, uno más que Nolito y cinco asistencias.

Brais Méndez fue convocado con la selección española sub-21. El pasado seis de septiembre la roja se enfrentó a Albania sub-21. Nuestros internacionales vencieron por tres goles a cero. El delantero celeste no fue titular pero tuvo la oportunidad de jugar los diez últimos minutos del encuentro.

Este fin de semana vuelve la Liga Santander y los internacionales deben volver con sus equipos para preparar el campeonato. El Celta visita Montilvi el próximo lunes para enfrentarse ante el Girona. Es un partido donde los de Antonio Mohamed buscan una victoria para continuar en los primeros puestos de la clasificación, tras vencer por dos goles a cero al Atlético de Madrid y ser el tercer clasificado por debajo del Barcelona y el Real Madrid.