Fran Beltrán: "Vamos a estar centrados en el día a día, partido a partido"

Fran Beltrán, el centrocampista del Celta de Vigo comenzaba su rueda de prensa asegurando que estaba muy agusto en el club, continuaba diciendo: "Estoy feliz y contento de estar aquí, le doy las gracias al Celta por darme esta oportunidad". El jugador español se mostraba agradecido con el club, también lo hacía con su técnico, tras depositar la confianza en el en estos tres partidos ligueros. El jóven de 19 años confesó. "Antonio Mohamed me pidió que hiciera mi juego, que estuviera tranquilo y no estuviera nervioso y así lo hice."

El mediocentro celeste aseguraba que no conocían el once inicial hasta el día de partido, afirmaba: "Durante la semana vamos viendo quien puede jugar o no, pero hasta el día de partido no se sabe si se va a jugar o no. Continuaba diciendo,"Una vez llega el día del encuentro, el entrenador hace saber el once inicial y nos pide todo aquello que debemos hacer dentro del terreno de juego".

De cara al vestuario, el Celta es un equipo con una gran competividad, así lo mostraba Beltrán. "Con cualquier jugador del vestuario aumenta la combatividad y esto viene bien al equipo para ser mas competitivos en el terreno de juego". El celeste hablaba también de la manera de jugar del equipo, este decía: "El modelo de juego todos damos el máximo en cada equipo, todos presionamos y todos defendemos, jugar al máximo con el balón y cuando perdemos ir arriba a recuperar". Acerca del equipo, contestaba también que el conjunto de Antonio Mohamed han iniciado con buen pie la competición. El principal objetivo del club es llegar a puestos europeos pero como ha dicho Beltrán: "vamos a estar centrados en el día a día, en el partido a partido y ya se verá como acaba la temporada".

El jóven mediocentro hablaba de sus compañeros Lobotka e Iago Aspas. De su compañero en el centro del campo decía: "Lobotka y yo nos estamos entendiendo, jugar al lado de él es más fácil y cuando pasen los partidos nos iremos entendiendo más. Somos jugadores parecidos, de juego similar por eso nos entendemos". Acerca de Iago Aspas, opinaba sobre su participación y convocatoria con la selección. Aseguraba que el moañés debe estar con la absoluta debido a su juego en el mundial y a sus duros entrenamientos.

Fran Beltrán está feliz en el Celta y da las gracias a todo el cuerpo técnico, compañeros y miembros del club, así como a su familia. Gracias a todas estas personas está cumpliendo un sueño y está muy orgulloso de ello.