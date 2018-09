Previa FC Barcelona - PSV Eindhoven: vuelve la Champions al Camp Nou

Este martes va a volver a rodar el balón de las estrellas, el balón de la UEFA Champions League. La máxima competición europea regresa al Camp Nou de la mano de un FC Barcelona - PSV Eindhoven. La pasada temporada, el Barça terminó eliminado de la competición de una manera inesperada y frustrante contra la Roma en el Estadio Olímplico, una espina clavada para el club culé. Ya lo dijo Leo Messi en su primer discurso como capitán en el Camp Nou: "Prometemos que este año haremos todo lo posible para que este trofeo vuelva a estar, esta temporada, en el Camp Nou". Así que este es el gran objetivo del Barça, empezar con buen pie en este torneo tan anhelado.

El Barça sigue imbatible

Los de Ernesto Valverde han disputado cinco partidos oficiales, cuatro en la Liga Santander y la final de la Supercopa de España contra el Sevilla. Un pleno al cinco con 16 goles a favor y cuatro en contra, el único equipo de la competición doméstica con 12 puntos de los 12 disputados hasta ahora y con el primer título en el bolsillo. El equipo se está mostrando firme, aprovechando su ámplia plantilla y en un muy buen estado de forma.

Este Barça 2018/19 no defrauda. Foto: Tomás Rubia, VAVEL.com

El PSV asusta

Los de van Bommel llegan a la cita con unos números estratosféricos. En sus dos últimos partidos de la Erevidisie han marcado 13 goles y tan solo han encajado uno, contra el Willem II. Un PSV cuya estrategia es jugar arriba, ir al ataque y retrasar las líneas del rival para intimidarles y no dejarles pasar el medio campo.

Tasos Sidiropoulos, árbitro del encuentro

El colegiado griego será el encagado de poner paz entre Barça y PSV. Será la primera vez que Sidiropoulos, de 39 años, arbitre a ambos conjuntos El árbitro heleno es internacional de la FIFA desde hace 7 años, en 2011. Tiene fama de no temblarle el puslo para sacar cartulinas rojas, cosa que van a tener que tener en cuenta los futbolistas con más sangre caliente si no quieren empezar la competición con mal pie. A diferencia que en la Liga, los árbitros en Champions no van a poder contar con la ayuda del VAR.

Van Bommel regresa al Camp Nou

Mark van Bommel, ex futbolista culé de 41 años, es el actual entrenador del PSV. El centrocampista retirado estuvo bajo las órdenes de Frank Rijkaard durante la temporada 2005/06, procedente del PSV. Tan solo vistió una temporada la elástica azulgrana y en 2006 se fue al Bayern, donde jugó de 2006 a 2011. El AC Milan le acogió en sus filas la temporada 2011/12 y la temporada 2012/13 volvió a su Holanda natal para colgar las botas en el PSV, su gran equipo.

Como técnico rival, van Bommel también ha salido para atender a los medios de comunicación para la previa del partido. El holandés ha dicho que no cree que "el Barça tiene su forma óptima" pero que, sin duda, será un partido "muy complicado" para su futbolistas.

El técnico azulgrana ha salido junto a Philippe Coutinho en sala de prensa. El Txingurri ha dado dos grandes titulres, sobre el rival y sobre el torneo. "No creo que el PSV sea el rival más fácil del grupo", ha declarado Valverde respecto al rival de este martes por la tarde. Además, ha querido relajar el ambiente asegurado que "no siento presión por ganar la Champions".

Ernesto Valverde en sala de prensa. Foto; Eduardo Ariño, VAVEL.com

Posibles onces titulares