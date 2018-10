La Delegación del Gobierno tiene la última palabra sobre el Rayo - Alavés

El partido entre Rayo Vallecano y Alavés, salvo que se dicte lo contrario horas antes del encuentro, se jugará en el Estadio de Vallecas el próximo sábado 22 de septiembre, en lo que supondrá la vuelta del equipo de Míchel a su feudo un mes después. La empresa Intemac, a través de un informe técnico, confirmó la seguridad de Tribuna Norte y Tribuna Sur, la grada de la Avenida de la Albufera que creaba gran preocupación entre los aficionados. Ante lo que la empresa declaró, la Comunidad de Madrid ha optado por dar luz verde a que se dispute dicho encuentro, siempre y cuando se cumplan dos condiciones, tal y como ha desvelado Unión Rayo.

El Rayo - Alavés depende de la Delegación del Gobierno

Por un lado, el Rayo Vallecano debe tener, obligatoriamente, un plan perfectamente organizado de autoprotección y seguridad, de cara a lo que pueda suceder. Además, la policía debe aprobar el plan de evacuación propuesto por la entidad, que debe incluir la retirada de andamios por parte de la dirección de obra.

Hasta que no se cumplan esos dos requisitos, la coordinadora de seguridad de la Delegación del Gobierno, no dará la aprobación definitiva para que se dispute el partido. Esta decisión, hasta horas antes del encuentro, no se conocerá. Pero tanto el Rayo Vallecano, como la empresa encargada de las obras, Fonsán, cumplirán con lo exigido y el encuentro no corre peligro, salvo complicación de última hora.

Jugadores del Rayo Vallecano calentando antes de un partido | Fotografía: La Liga

La figura del coordinador de seguridad es clave en la decisión final. Así, según el Ministerio del Interior, el coordinador de seguridad es la persona: "Responsable de la coordinación de Seguridad en los acontecimientos deportivos. Un miembro de la organización policial que asume las tareas de dirección, coordinación y organización de los servicios de seguridad en la celebración de los espectáculos deportivos", de esta forma se ve definido el cargo en la propia web del Ministerio del Interior.