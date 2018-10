El Grupo XIV comienza a ser cosa de tres equipos

CALAMONTE - EXTREMADURA B (0-4)

La jornada 5 del grupo XIV quedaba inaugurada por el encuentro que se iba a disputar en el municipio extremeño de Calamonte, entre el CD Calamonte y el Extremadura B. Partido muy atractivo se nos mostraba en la mañana de domingo, con una gran cantidad de goles y un juego muy vistoso, y con un solo protagonista, el Extremadura B. Ambos equipos llegaban al encuentro con distintas dinámicas, por su parte los locales llegaban al encuentro con la necesidad de estrenar su casillero de victorias en la competición, ya que solo han sido capaces de cosechar cuatro empates seguidos y con esta derrota, se queda con cuatro puntos en la tabla y acercándose peligrosamente a la zona baja de la clasificación. Mientras tanto los visitantes cosechan su tercera victoria consecutiva y se van acercando a la zona noble, junto a los claros favoritos a llevarse el campeonato doméstico al final de temporada.

El partido comenzaba de una forma vertiginosa, con un claro dominio del conjunto blaugrana, que mostraba desde el inicio su clara intención de llevar la batuta del encuentro. Sin embargo, el Extremadura B se encontraría con muchas dificultades al comienzo del choque, ya que el en el minuto 9 el jugador visitante, Juan Pedro Arcos, se marcharía lesionado, dando entrada a Marcos. Este no sería el único el inconveniente que se le pondría al conjunto proveniente de Almendralejo, ya que poco después de la lesión de su jugador, el delantero Javi Pérez fallaría un penalti, manteniendo el 0-0 en el marcador. A parir de ese error, empezó a fraguarse lo que iba a ser un perfecto juego por parte de los visitantes, así se demostraría cuando el delantero Álvaro Romero marcaría en minuto 21, el que iba a ser el primero tanto del encuentro y el de su cuenta particular. La primera parte no tendría mucha más historia, pero cabe a destacar la expulsión por roja directa en el minuto 38 del jugador local Carrasco Barrena, llegando al final de la primera parte con un jugador menos por parte del conjunto local y una ventaja mínima por parte de los visitantes.

La segunda parte cumpliría todas expectativas de las personas que acudieron a presenciar el partido, con un Calamonte con muy poco que ofrecer y un Extremadura B lanzado hacía la portería rival. El segundo gol del encuentro no tardaría en llegar, cuando en el minuto 51 y por partida doble, Álvaro Romero colocaría el 0-2 en el electrónico. Prácticamente y sin tiempo para reaccionar, Álvaro Romero en el minuto 57, volvería a dejar helada a la afición local, marcando el tercer gol visitante y completando su hat-trick y dejando tierra de por medio en el partido. El Calamonte veía impotentemente como sus esperanzas de remontar el partido se iban desvaneciendo, cumpliéndose este pensamiento cuando en el minuto 65, Samuel Machón redondearía la goleada visitante y colocando el que sería a la postre el resultado definitivo de 0-4. Sin mucho más que ofrecer, el encuentro llegaría a su fin, con un juego muy pobre por parte de los locales y la sensación de haber completado un partido casi perfecto por parte de los visitantes.

UD MONTIJO - ARROYO CP (1-1)

La necesidad de puntos ya se empieza a notar en plena jornada 5, y tanto el Montijo como el Arroyo son dos equipos que deben aprovechar sus oportunidades frente a rivales directos sino quieren ser dos de los tres equipos que descenderán al final de temporada. El empate a uno entre estas dos escuadras no deja satisfecha a ninguna, puesto que por su parte el Montijo sigue sin saber lo que es la victoria en la presente temporada, y con este empate se queda con tres puntos y muy cerca de esos puestos de descenso que todo equipo quiere evitar, mientras tanto, el Arroyo cosecha su segundo empate en lo que llevábamos de liga, teniendo solo dos puntos, ya que el resto de los partidos que ha disputado se cuentan con derrotas, y siendo uno de los equipos que actualmente se encuentran en puestos de descenso.

La primera parte comenzaba sin tener un claro favorito, el Montijo esperaba que su condición de local le favoreciera, mientras que el Arroyo salió con la idea de no permitir que su rival dispusiera de ocasiones y poder aprovechar las que ellos poseyeran. La primera parte se caracterizó por el poco juego que ambos equipos estaban ofreciendo, sin claras ocasiones para ninguno y sin perturbar a ninguno de los guardametas, así se llegó al final de la primera mitad, con la esperanza por parte de las personas que se acercaron a presenciar el encuentro, que el guion cambiara por parte de los dos equipos. La segunda parte fue distinta a la primera, ambos equipos dieron un paso a delante, con el conocimiento de que el partido se podía decantar a favor de cualquier bando. Un auténtico ida y vuelta se empezaría a mostrar a lo largo de la segunda parte, con ocasiones para los dos equipos, obligando a intervenir a las defensas y porteros rivales. No sería hasta el minuto 74 cuando el jugador del Arroyo, Miguel Rubia abriría la lata y colocaría el 0-1 en el partido. Más que venirse abajo, el Montijo se lanzó hacía la portería rival, recibiendo su recompensa en el minuto 81, cuando su jugador Juan Antonio Macarro pondría el empate en el marcador, llegando al final del encuentro con un empate que no satisface a ninguno de los dos equipos.

CP CACEREÑO - MORALO (1-0)

El partido más interesante de la jornada 5 se disputaba en el estadio Príncipe Felipe, entre dos equipos, que a priori, acabaran en lo más alto de la tabla al final de la temporada. El CP Cacereño está haciendo honor a su condición de claro favorito a llevarse el título de liga, puesto que con esta victoria acumula quince puntos y, por tanto, su quinta victoria consecutiva. Por su parte, el Moralo puede sentirse orgulloso, puesto que es el equipo que más difícil le ha puesto las cosas al Cacereño, pero eso no sirve de consuelo, puesto que con esta derrota confirma su mal momento, ya que solo ha sido capaz de obtener un punto en sus últimos tres encuentros, descolgándose así de la zona alta de la clasificación.

La primera parte comenzó con una proposición bastante atractiva por parte de los dos equipos, ya que ambos salieron al encuentro con las ideas bastantes claras, intentando en todo momento tener la posesión del esférico y no conceder ocasiones al equipo rival. Poco a poco el partido se fue decantando a favor de los locales, ya que eran ellos los que tenían la posesión del balón, acercándose cada vez más a la meta rival e impidiendo a los visitantes generar ocasiones. Sin embargo, la primera mitad llegaría a su fin, con la sensación de que los cacereños podían haberse adelantado en el marcador.

La segunda parte comenzó con un CP Cacereño intentando realizar transiciones más cortas para que los visitantes no pudieran tener la posesión, lo cuál sería algo que beneficiaría a los locales cuando en el minuto 64, el defensa local Neto marcaría el que acabaría siendo el definitivo 1-0. A raíz de esto, el Moralo no supo reaccionar, ya que vio como su rival se adelantaba en el marcador a pesar del planteamiento defensivo que habían realizado, esto provocaría que el Cacereño no pasara dificultades en el resto del encuentro, pudiendo incluso aumentar su ventaja. A pesar de todo, se llegaría al final del encuentro con una victoria por la mínima por parte del líder, que gracias a esta victoria se acerca un poco más a su objetivo de ocupar la primera plaza al final de la actual campaña.

CD AZUAGA - VALDIVIA (2-1)

Bonito encuentro nos iba a mostrar el CD Azuaga contra el Valdivia, dos equipos muy sólidos y con un juego bastante llamativo, estas similitudes hacían difícil predecir cuál de los dos podía llevarse el encuentro. Finalmente, los tres puntos se acabarían decantando para los locales, los cuales gracias a esta victoria cogen un poco de aire en la clasificación y se van acercando a zonas más nobles, mientras que el Valdivia, cosecha su segunda derrota en los que llevamos de competición, pero los siete puntos que tiene en su casillero, les permite mantenerse en la zona media de la tabla.

El partido comenzaría de forma intrépida, ya que no tardaría en llegar el primer gol del encuentro, el cuál lo realizaría desde los once metros y en el minuto 9, el jugador del Valdivia, Rober. Los locales se veían obligados a remontar si querían que los tres puntos se quedaran en el Municipal de Azuaga. No sería hasta el minuto 39, cuando el jugador rojiblanco, Agus, colocaría el empate en el marcador, provocando así la alegría de la afición local y llegando al descanso con un momentáneo empate a uno. La segunda parte mostraría la igualdad del encuentro, ya que ambos equipos demostraron que no se conformaban con el empate e intentando en todo momento marcar ese gol que decidiera el partido. Finalmente, serían los locales el equipo que decantarían la balanza a su favor, cuando en el minuto 68, el jugador Ilyés Bagmough redondearía la remontada colocando el 2-1 en el marcador. Con este resultado se llegaría al final de un bonito encuentro que nos brindaron ambos equipos, los cuales pueden sentirse orgullosos del juego que mostraron a sus respectivas aficiones.

OLIVENZA - PLASENCIA (2-2)

Diferencia de necesidades se nos mostraba en la localidad extremeña de Olivenza, en la cuál se disputaba un partido en el que sin duda nos dejó emociones fuertes. Por su parte, los locales llegaban con la necesidad de conseguir su primera victoria en lo que llevamos de liga, ya que, con el empate cosechado en este partido, su casillero se queda con cuatro puntos, todos ellos conseguidos a través del empate. Mientras, el Plasencia, consigue rascar un punto de un partido que se le había puesto cuesta arriba desde la primera parte, y gracias al punto conseguido, se acerca un poco más a los puestos que dan la opción de jugar la fase de ascenso a 2º división B.

El encuentro comenzó con un Olivenza lanzado y un Plasencia dormido, prueba de ello sería lo poco que tardaría en llegar el primer tanto de los locales, los cuales abrirían la lata en el minuto 8, mediante el gol del centrocampista Juanpe. El monólogo local seguiría reproduciéndose, y no tardaría en llegar el segundo gol por parte de los jugadores blanquiazules, cuando en el minuto 18, Troiteiro perforaría las redes del meta visitante. El resto de la primera parte seguiría estando dominada por el Olivenza, pero ya se podía observar como el Plasencia no iba a tirar la toalla tan fácilmente, llegando al final de la primera mitad con una ventaja local de dos goles.

La segunda parte se inició de forma completamente distinta, con un Plasencia más atrevido y con el pensamiento de que a esas alturas del partido tenía poco que perder. Ese paso adelante del conjunto visitante acabaría teniendo su recompensa cuando en el minuto 51, el delantero argentino Kevin Levis, colocaba desde el punto de penalti el 2-1 en el marcador. Este gol motivó de gran manera a los visitantes que vieron posible la remontada, mientras que, por su parte, supuso un jarro de agua fría para los locales que vieron como su rival les estaba superando tácticamente. El Olivenza intentó de todas las maneras mantener su mínima ventaja, e incluso en el minuto 78 desbarató una ocasión visitante muy clara, pero no podría hacer nada cuando en el minuto 83, el centrocampista placentino Borja, colocaría el definitivo 2-2 en el encuentro, premiando así a un Plasencia que a lo largo de toda la segunda parte se mereció, por lo menos, el empate.

RACING VALVERDEÑO - CD DIOCESANO (0-2)

Partido muy igualado se disputaba en la localidad de Valverde de Leganés, entre el Racing Valverdeño y el Diocesano. Más necesitado llegaba al encuentro el conjunto rojillo, ya que, hasta el partido de hoy, no sabía lo que era ganar esta temporada, pero con esta victoria coge un poco de aire y se aleja de los puestos de descenso. Por su parte el Racing desaprovecha una oportunidad de hundir más a un rival directo, y se compromete para las próximas jornadas, ya que, con cinco puntos en la tabla, esta más cerca que lejos de los puestos de descenso.

La primera parte transcurrió sin mucha historia, ninguno de los dos equipos fue capaz de mostrar un fútbol que le diferenciara del rival, con escasas ocasiones para ambos, y las pocas que había no eran capaces de materializarlas, mostrando así un juego bastante aburrido y sin nada que ofrecer a los aficionados que se desplazaron a presenciar el encuentro. En la segunda mitad cambió el monólogo del partido, ambas escuadras salieron al campo con la decisión de ir a por todas y de ser capaces de llevarse los tres puntos. La primera ocasión clara la tendrían los locales, cuando en el minuto 65, el dorsal número nueve, Álex Romero, fallaría un penalti y manteniéndose así el 0-0 momentáneo. Se dice que él que perdona lo acaba pagando, y así lo haría el Racing cuando en el minuto 75, vio como el jugador del Diocesano, Alberto Vaquero, perforaba las redes locales y abría la lata a favor de los rojillos. A pesar de que los locales intentaron por todos los medios empatar el encuentro, el Diocesano supo aguantar muy bien las embestidas de su rival, aprovechando su oportunidad de rematar el encuentro, cuando en el minuto 94, y por partida doble, Alberto Vaquero hacía el segundo gol del partido y el segundo en su cuenta particular, terminando así el choque y cerrándose el marcador en un definitivo 0-2.

MÉRIDA AD - JEREZ (3-1)

Después de dos jornadas y de dos empates consecutivos, el Mérida volvió a reencontrarse con la victoria, y lo hizo de la mejor forma posible, ganando en casa y dando una alegría a su afición y frente a un rival muy duro como es el Jerez. Gracias a esta victoria el Mérida se vuelve a meter de lleno en la lucha por ser uno de los equipos que jueguen la fase de ascenso al final de temporada y manteniéndose invicto en lo que llevamos de competición, por su parte, el Jerez se queda con los siete puntos que ya poseía, manteniéndose en la zona media de la clasificación.

El partido comenzó de manera trepidante, con un Mérida lanzado hacia la meta contraria y con el pensamiento de que hoy debían cosechar una victoria. Las ocasiones se fueron sucediendo por parte de los dos equipos, más por parte de los locales, que vieron como sus intentos se chocaban una y otra vez contra la defensa y el portero rival, llegando así al final de la primera parte con marcador de 0-0. La segunda mitad se inició al igual de la primera, los romanos lanzados hacia la portería contraria con la intención de estrenar el marcador, y así lo harían en el minuto 63, cuando Paco Tomás, marcaba el primer gol de los locales. No tardaría en llegar el gol del empate, cuando en el minuto 69, Mario Ramón marcaba gol en propia meta y situaba el 1-1. Las ocasiones se iban sucediendo cuando en el minuto 89, se pitaba un penalti a favor del Mérida, el cuál lo iba a materializar Santi Villa, dando la ventaja a los romanos. Un minuto más tarde, el Mérida cerraba el encuentro con el gol de Cristo, cerrándose el encuentro con victoria local por tres goles a uno.

PUEBLONUEVO - VALDELACALZADA (1-0)

Quizás no fuera el partido más interesante de toda la jornada, pero si era un encuentro donde tanto el Pueblonuevo como el Valdelacalzada se jugaban mucho, ya que ambos llegaban al partido con la necesidad de estrenar su casillero de victorias, la cual la obtuvo, finalmente, el Pueblonuevo.

El inicio del choque prometía ya grandes cosas, ya que se pudo observar como ambos equipos querían jugar a un fútbol agresivo, con largas posesiones de balón e intentando generar el mayor número de ocasiones posibles. Pero no sería hasta el minuto 32, cuando el jugador local, Sergio de la Concepción, marcaba el primer gol del encuentro a favor del Pueblonuevo, y el que sería a la postre el único tanto del partido. En la segunda parte ya se empezó a notar la acumulación de minutos y el cansancio por parte de los visitantes, que no pudieron perforar la ordenada defensa local, la cual cerró filas con la intención de que el marcador no se moviera, y así fue. El encuentro finalizó con una victoria por la mínima de 1-0, la cuál permite al Pueblonuevo salir de la zona baja de la clasificación, mientras que el Valdelacalzada se hunde más todavía, siendo colista en solitario con un solo punto.

EMD ACEUCHAL - AD LLERENSE (1-2)

Saltó la sorpresa en el municipal del Aceuchal, un encuentro que a priori se decantaba como a grandes favoritos para los locales, se lo acabó llevando el conjunto visitante, que gracias a esta victoria consiguen alejarse más todavía de los puestos descenso y situarse en la zona tranquila de la clasificación, mientras que, por su parte, los locales se siguen manteniendo en puestos de promoción de ascenso, pero han desaprovechado una gran oportunidad para acercarse y meter presión al líder.

El inicio del choque ya dejaba claro que el Llerenense no iba a tener miedo a su rival, y que en ningún momento iba a conceder ocasiones e iba a regalar oportunidades. Con este planteamiento sólido y unas filas tanto ofensivas como defensivas muy bien ordenadas, llegaría el primer gol visitante en el minuto 15, obra de Tome Moliner. No tardaría mucho en llegar el próximo gol, otra vez obra del conjunto visitante, pero esta vez sería Tini quien colocaría el 0-2 en el encuentro y cerrando así la primera parte. En la segunda mitad el Aceuchal intentó de todas las maneras empatar el encuentro, pero no hubo manera, el gran juego planteado por el Llerenense le hacía muy difícil generar ocasiones, no sería hasta el minuto 84 cuando el delantero local Rafa, marcaría el que sería el gol de la honra para los locales, ya que el encuentro finalizó con la victoria visitante por un gol a dos.

CD CORIA - CASTUERA (2-0)

Resultado previsible se dio en el estadio la Isla, entre dos equipos con ambiciones muy diferentes, por su parte el CD Coria gracias a esta victoria sigue manteniéndose en la zona más alta de la clasificación y con un total de cuatro victorias, un empate y cero derrotas. Mientras que el Castuera sigue sin saber lo que es la victoria esta temporada y con esta derrota no hace más que hundirse en la clasificación, siendo uno de los equipos que actualmente ocupan los puestos de descenso.

El partido sólo tuvo un protagonista, y este fue el CD Coria, que demostró en todo momento porque es uno de los grandes favoritos a luchar por los puestos de ascenso a lo largo de la temporada, ya que en ningún momento del encuentro concedió alguna oportunidad al Castuera, que observó como en el minuto 39, el jugador local Chema, hacía el 1-0 cerrando así una primera parte en la que el Coria dominó claramente. La segunda mitad siguió el guion de la primera, ya que el conjunto local seguía dominando en todo momento el encuentro, llegando el segundo gol en el minuto 59, otra vez obra de Chema, pero esta vez desde los once metros, El partido transcurrió sin muchos más contratiempos, llegando al final del choque con un único y claro merecedor de la victoria, el Coria.