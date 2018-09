Valverde: "Quedarse con diez condiciona"

El Barcelona ya no es el equipo invicto de Primera División y es que, tras un arranque espectacular de esta nueva temporada, los azulgranas empataron en el Camp Nou ante el Girona, en el primer derbi catalán del curso.

Messi puso a los locales por delante pero, con Lenglet expulsado, Stuani firmó un 'doblete' que ponía al Barça por detrás. Después, con un buen remate de cabeza, Piqué puso las tablas al partido.

Tras el pitido final y, con la polémica del VAR, Valverde salió en rueda de prensa para valorar el partido y el juego de sus hombres: "Teníamos el partido bastante controlado pero quedarse con 10 condiciona", decía el entrenador tras perder los primeros 2 puntos.

"Para mí no es expulsión"

Jugar con un hombre menos ha condicionado la exposición de los azulgranas en el césped. El técnico ha sacrificado a Dembélé en la delantera para poder hacer entrar a Umtiti en el eje de la defensa y, durante el segundo tiempo, Coutinho y Rakitic también han recambiado a Arthur y Arturo Vidal.

El extremeño tiene claro que, más allá de la roja, han sido los goles en contra quienes han trastocado el planteamiento: "Creo que nos condicionaron los goles. En pocos minutos hemos pasado de ir ganando a perder 1-2. Hemos tenido que arriesgar aun jugando con un hombre menos", manifestaba el técnico.

El VAR decide la roja directa a Lenglet y deja al Barcelona con 10

El gran protagonista del día ha sido el VAR que, tras una acción entre Lenglet y Pere Pons, ha dictaminado la expulsión directa del central francés, cuando Gil Manzano había señalado la falta favorable a los azulgranas: "Pensaba que había revisado el VAR para ver la entrada de Pons, no para expulsar al nuestro", decía Valverde.

Apuntó a que considera que el videoarbitraje aún debe perfeccionarse y que, bajo su punto de vista, Lenglet no merecía la amonestación: "Me resulta difícil considerarlo una agresión, aunque es una situación extraña", decía Valverde para añadir: "Para mí no es expulsión. Aún hay que ajustar cosas del VAR".