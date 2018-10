Raúl de Tomás y Álex Moreno: ''Ha sido más abultado de lo que el resultado podría haber sido''

El Rayo Vallecano afrontaba la jornada ansioso por poder volver a disputar un partido en su estadio, delante de todos sus aficionados. Tras la polémica surgida después de la primera jornada de liga a raíz del estado del Estadio de Vallecas, así como su posterior cierre, que propició el aplazamiento del encuentro frente al Athletic de Bilbao, todos en Vallecas se encontraban expectantes por ver si finalmente se iba a disputar el partido en el estadio rayista.

El partido daba comienzo y el Rayo salía con la clara intención de hacerse con el control del juego, llevando a cabo peligrosas aproximaciones a la portería visitante. Sin embargo, sobrepasado el minuto cinco y tras un lanzamiento de falta, el Alavés lograba ponerse por delante en el marcador. Este hecho podía propiciar que los vallecanos disminuyeran su control sobre el juego, pero nada más lejos de la realidad. Los franjirrojos proseguían en su asedio al área vitoriana hasta que en el minuto 30 el delantero Raúl de Tomás conseguía igualar el partido al introducir en la portería del Alavés un balón suelto en el área. Pese a esto, la alegría iba a durar poco en el Estadio de Vallecas. Cuando apenas no habían transcurrido ni cinco minutos desde el gol local, se producía una jugada de vital importancia para el desarrollo del choque. Los visitantes conseguían finalizar una contra con un magistral golazo, volviéndose a poner por delante. Pero esto no era todo. Con la ayuda del videoarbitraje (VAR), el árbitro del partido expulsaba al defensa rayista Abdoulaye Ba tras golpear con su brazo en el rostro del delantero vitoriano. Estos últimos sucesos supusieron un considerable mazazo para el Rayo.

El descanso podía ser un buen momento para reordenar ciertos aspectos en los locales. El segundo periodo daba comienzo y los franjirrojos trataban de igualar el marcador. En el minuto 55 iba a producirse una circunstancia que terminaba de rematar al Rayo. El Alavés lograba finalizar una buena jugada colectiva y anotaba su tercer tanto, ampliando su ventaja. Desde ese momento los locales estaban a merced del conjunto vitoriano, viéndose disminuida su intensidad, así como su insistencia en ataque. De nuevo, los visitantes anotaban un nuevo gol sobrepasado el minuto 75 de juego. Ya cuando todos esperaban deseosos el pitido final del partido, el Alavés aumentaba su casillero goleador anotando el que iba a suponer el quinto tanto en su cuenta. De este modo, el partido finalizaba con el abultado marcador de 1- 5, demasiado doloroso para un abatido Rayo Vallecano.

''Hay un gran equipo y esto no es lo normal''

El único goleador del partido por parte del Rayo, el delantero Raúl de Tomás expresaba su punto de vista acerca del desarrollo del mismo, así como del resultado final:

''Excesivo, al final por tener un jugador menos creo que hay mínimo dos goles que se podrían haber evitado con 11, ellos han encontrado espacios, lo han sabido aprovechar bien y nos han pillado por todos los lados''.

Cuestionado sobre el dominio mostrado por los franjirrojos durante la primera media hora del encuentro, el atacante reconocía este hecho y se lamentaba de haber vuelto a encajar gol pocos minutos después de haber empatado el marcador pues: ''Teníamos que haber aguantado un poquito más ese empate que nos ha costado hacerlo, nos han remontado con 1 - 2 demasiado pronto''.

Respecto al acontecimiento que marcó el devenir del partido, la expulsión del defensa local Abdoulaye Ba, el ariete restaba importancia a esto en un primer momento, durante los minutos restantes del primer tiempo, debido a que: ''Hemos estado bien con uno menos, estábamos manejando el partido, incluso estábamos haciendo ocasiones'', del mismo modo que los vitorianos, por su parte: ''No estaban creando ocasiones con uno menos nosotros''.

De Tomás transmitía cuál habría sido el factor clave para que no se desnivelara tanto el partido y no se produjera un resultado tan abultado: ''Hubiera sido la clave intentar aguantar un poquito más que no nos metieran'', sin embargo: ''Al final estábamos descolocados''.

Del mismo modo, el delantero prefería evitar hacer un análisis más profundo de lo sucedido durante los 90 minutos pues: ''Cuando estás en caliente las cosas siempre son negativas, cuando pierdes así lo mejor que puedes hacer es irte a casa, descansar y mañana las cosas se ven diferentes'' y mostraba su confianza en Míchel que: ''Mañana, lógicamente, hablará y como siempre ha hecho, como profesional que es, nos va a ayudar''.

Raúl de Tomás celebrando su gol | Imagen: www.laliga.es

Pensando ya en el futuro, Raúl se alegraba de la inmediatez del siguiente partido, el cual lo catalogaba como: ''Otra oportunidad muy buena para seguir avanzando, para seguir creciendo como equipo''. Afirmaba:

''Hay que intentar cambiar esta situación allí contra la Real y esperemos poder hacerlo''.

Por último, el goleador llevaba a cabo un análisis más individual de su actuación en el encuentro y reconocía que: ''Es cierto que podrías irte contento por el gol, pero no te vas igual que cuando ganas, al final lo que importa es lo colectivo''.

''Los goles irán llegando, lo importante también es que vaya sumando minutos y goles, entreno por y para meter goles, para ayudar a mi equipo y espero que sean muchos más''.

Raúl de Tomás se mostraba contento y feliz por su regreso al Estadio de Vallecas y afirmaba con rotundidad que le: ''Encanta jugar en Vallecas, siempre lo he dicho''. Reconocía que el estadio vallecano: ''Tiene que ser nuestro punto fuerte este año, intentar sacar los máximos puntos posibles aquí, porque ante nuestra gente debemos y ellos nos empujan para poder conseguirlo''.

''La expulsión hace que sea un poco exagerado el volumen de goles''

Por su parte, el veloz lateral izquierdo Álex Moreno, transmitió sus impresiones sobre el encuentro, reconociendo que: ''Hacemos lo más difícil que es meter el 1 - 1'', pero ''el 1 - 2 con la expulsión marca mucho el partido''.

Reafirmando las palabras transmitidas por Míchel, el defensa afirmaba haber jugado: ''Incluso muy bien con uno menos'', si bien es verdad: ''Hemos arriesgado, está claro que íbamos perdiendo y había que arriesgar. Jugar con uno menos al final te perjudica a la hora de jugar como nosotros queremos''.

''Hemos jugado mucho tiempo con uno menos, el 1 - 3 es un palo muy grande, lo hemos intentado hasta el final''.

Álex Moreno realizando un pase durante el partido | Imagen: www.laliga.es

Preguntado sobre el horario del partido, así como el calor que se hacía notar, el catalán reconocía esta circunstancia: ''Es verdad que hacía muchísimo calor, la hora a la que hemos jugado se nota''.

Álex Moreno concluía mirando hacia delante y pensando en el futuro y trasmitía la obligación de ''seguir'' pues: ''Tenemos dos partidos más en una semana y hay que pensar ya en el siguiente, para ganar en Anoeta''.