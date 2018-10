David Rodríguez: "Jugar dos partidos en casa y ganar los dos es muy complicado"

Las ruedas de prensa tras un empate a 0 en casa son delicadas, por eso salió todo un veterano como David Rodríguez para atender a los medios de comunicación.

El delantero de Osasuna valoró así el partido: "El rival defiende bien, no tuvimos claridad, tuvimos muchas pérdidas de balón, y no es fácil jugar en esta categoría, siempre digo que jugar dos partidos en casa y ganar los dos es muy complicado, y estamos todavía en proceso de ser mejor equipo".

La ausencia de gol

Si algo caracterizó a David Rodríguez fue el gol, este año Osasuna y él no han empezado con la pólvora fina, y eso se nota, respecto a eso el jugador rojillo ha dicho lo siguiente: "Sí, uno le da vueltas, estoy tranquilo en que el trabajo lo estoy haciendo, los delanteros vivimos de rachas los delanteros, cuando no marcas, y sobretodo cuando el equipo no gana te vas con una sensación peor"

El juego del equipo

Al delantero de Osasuna se el preguntó por el juego, y el estilo del equipo, a lo que David Rodríguez respondió lo siguiente: "Ya tenemos las ideas claras, pero ayer el equipo o no está bien, o el otro equipo te lo pone difícil, la idea está clara, los conceptos también, lo que pasa que a veces no salen las cosa, hemos de dar un paso más, una marcha más, sobretodo en El Sadar"

La psique rojilla

Hay momentos que pueden hacer cambiar los partidos, y David Rodríguez fue preguntado sobre si hay fragilidad mental en la plantilla, a lo que respondió así: "Si que parece que han pasado cosas que te sacan de los partidos, pero no nos ha de servir como excusas, en un partido pasan muchas cosas, eso nos debe hacer más fuertes, que hay un momento en que el rival está fuerte, y cuando pase ese aluvión, volver a ser nosotros".