Athletic 1 vs 3 Real Sociedad: puntuaciones Real Sociedad, jornada 8 Liga Santander

Emocionante derbi vasco en San Mamés que se lleva la Real Sociedad de Garitano. Partido muy trabajado por los realistas que hicieron frente a un Muniain inspirado y a un planteamiento inicialmente ofensivo de Berizzo. Zubieta sale muy reforzada de este encuentro. VAVEL analiza uno a uno a los 15 protagonistas de la Real.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin clasificar).

Asier Garitano

8| Trabajo bien hecho. Partido perfectamente preparado y ejecutado pese a tener que alinear un once de circunstancias. La presión alta enfocada a parcelas concretas funcionó a la perfección como en el robo a Yuri en el 1-2. Además corrigió aspectos importantes durante el partido. Sale reforzado.

Foto: LaLiga

Moyá

5| No fue su mejor actuación. Falló en varios balones aéreos e incluso en uno por bajo que a punto estuvo de acabar en gol. Le falta rodaje. Aún así, transmite seguridad y tiene liderazgo.

Gorosabel

7| ¡Vaya momento de aparecer! Brillante encuentro del joven canterano en el lateral, bien colocado, sumándose al ataque y conteniendo las ofensivas rojiblancas. Eso sí, se llevó dos regates de Muniain que seguro que no le gustaron.

Aritz

7| El líder de la zaga, y cada vez más, del equipo. No es el mejor defensor pero saca garra de donde no hay. En el gol del Athletic falla, pero tiene mala suerte también con el rebote de Illarra. Si sigue así estará difícil que le quiten el sitio. Ahora toca ver si es capaz de mantener el ritmo.

Navas

6| Correcto y eficaz, aunque algo lento en algunas acciones. Se entiende bien con Aritz y tiene una saber estar que siempre suma mucho.

Kevin

7| Partidazo. Se consagra en el puesto. Los que siguen lapidándole, se quedan sin argumentos. Secó a Susaeta y a Raúl García y sumó mucho en ataque. Va a más. Theo debería estar preocupado.

Zubeldia

9| Rozando la exhibición. ¡Qué futbolista! Robando, presionando, bien colocado, dando pases de iniciación, creando, corriendo por banda, asistiendo, ganando duelos aéreos. Un auténtico espectáculo. Está a un nivel estratosférico, mucho más alto de lo que muchos creen. No hay dudas con él, es el mejor centrocampista de la Real esta temporada. La mejora de contrato debería estar al caer.

Foto: LaLiga

Illarra

7| Un maestro en el arte de robar. Si te despistas, te roba hasta la identidad. Pese a estar más desactivado que en años anteriores porque el juego no le beneficia y Zubeldia le quita algo de sitio, está demostrando que puede adaptarse y jugar junto a Igor.

Pardo

7| Ya está de vuelta. Noticia espectacular para la Real que Rubén esté de nuevo con todos nosotros. Una maravilla verle jugar. La manera en la que deja pasar el balón en el 1-2 le define como futbolista, todo inteligencia. Además, tiene una calidad que da mucho a esta Real de rombo.

Sangalli

9| El descubrimiento se convierte en realidad. El de Intxaurrondo actúa como si llevase 10 años en Primera. Es todo pundonor, actitud y coraje. Y si le sumas su primer gol en la élite en San Mamés, una exhibición por banda y por dentro, y ganar hasta balones aéreos, te quedas con una actuación prodigiosa. Garitano ya le vio cosas en pretemporada y aquí están. Otra buena noticia.

Foto: LaLiga

Oyarzabal

8| El amor por unos colores no se compra con dinero, y además te da un plus en los peores momentos. ¿Derbi vasco con muchísimas bajas tras varias malas actuaciones? Me pongo el disfraz de Xabi Prieto y meto dos penaltis ante la sonora pitada de San Mamés, y con toda la calma del mundo.

Foto: LaLiga

Bautista

8| El gran partido de Bautista en su carrera. Y curiosamente no marcó. ¿Y qué? Bautista realizó un partido digno de grabar y memorizar en todas las escuelas de fútbol. Y no por su brillantez con pelota precisamente. Su esfuerzo, presión, ganas y pelea dio muchísimo más que un penalti a la Real. Es un delantero más a la vieja usanza, pero qué bien viene tener uno así en una plantilla. Lo tiene difícil, pero tendrá minutos y oportunidades.

Foto: LaLiga

Zurutuza

6| El de Rochefort sustituyó a Pardo y la Real pareció mejorar con él sin que fuese aparentemente importante en el juego.

Sandro

5| Pese a estar tocado salió de revulsivo con marcador a favor y no fue nada relevante en el encuentro. Tiene que ir entrando poco a poco.

Héctor Moreno

S.C| Entró al final con 1-3 para reforzar la zaga y cerrar el encuentro y así fue.