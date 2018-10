Arthur: "De pequeño intentaba imitar los movimientos de Iniesta"

El FC Barcelona, un equipo catalán que quedaba muy lejos de la Brasil natal de Arthur Melo. A sus 21 años, luce la elástica azulgrana y ha adoptado uno de los dorsales más especiales del club: el mítico '8' que dejó libre Andrés Iniesta. Arthur ha explicado en la revista una 'The Players Tribune' su gran admiración por el futbolista de Fuentealbilla.

"Lo empecé a seguir por sus giros, su inteligencia en el juego, todo balón que iba en ataque pasaba por sus pies", dijo el brasileño. Arthur ha explicado el momento en el que descubrió quién era Andrés Iniesta y cómo este pasó a ser uno de sus grandes referentes: "La excelencia futbolística de Iniesta es indiscutible, ha sido muchos años siendo top. Cuando empecé a las categorías inferiores, sentí que quería jugar como él, hacer las cosas que él hace. Su manera de sortear rivales con tanta facilidad y su juego tan agradable de ver, hicieron que me empezara a fijar tanto en él. En el patio de casa entrenaba la mayoría de cosas que él hace, intentaba girar con la bola al primer toque. Imitaba todos sus movimientos".

Arthur, orgulloso, también habló de la experiencia que supuso por él recibir ese dorsal número 8 del FC Barcelona, el que lució Iniesta hasta su adiós: "Cuando llegué, me preguntaron qué dorsal me gustaría llevar. Sinceramente, nunca me ha importado el número, de hecho en Gremio jugaba con el '29'. Cualquier número me servía para jugar en el Barça, es un orgullo estar aquí. Pero casualmente estaba libre el '8' y terminé con él".

El futbolista no solo se mostró orgulloso no solo por ese 8 que viste en el Barça sino por vestir también la camiseta del Brasil: "Cuando eres un niño, sueñas con jugar en un gran club europeo junto con los mejores jugadores del mundo y convertirte en uno de ellos. También en vestir la camiseta de la selección brasileña. Sin duda, estos siempre han sido mis sueños desde pequeño".