 Pesic: ''Si no ganamos será imposible llenar el Palau"

El Barça Lassa se enfrenta mañana al primer desafio en su nueva andadura en la Euroliga, nada más y nada menos que contra el siempre temible CSKA de Moscú. Svetislav Pesic, en la previa del encuentro, se ha mostrado ilusionado con el inicio del torneo, en el que esperan '' competir con los mejores''. Sin embargo, el técnico azulgrana no ha querido marcar ningún objetivo a largo plazo: ''Nuestra prioridad es alcanzar los play-off. Si conseguimos clasificarnos, empezaremos a ver si estamos al nivel de la Final Four o no. Tenemos que dar el primer paso antes de empezar a mirar más allá''.

Pesic también ha hecho referencia al duro inicio que tendrán los azulgrana en la primera vuelta, con diez de quince partidos fuera de casa. "No hemos tenido mucha suerte en el calendario. Los desplazamientos en Europa son siempre complicados, y más teniendo un calendario apretado como el nuestro, en el que tenemos partidos de liga muy exigentes. Intentaremos ganar los máximos partidos al principio para coger confianza''. En este sentido, el técnico ruso ha destacado el hecho de tener que viajar cuatro horas para el partido de mañana en Moscú: ''Es un partido muy complicado. Son un equipo muy exigente y con mucha calidad. Intentaremos dar el máximo. Como nosotros, aún son un equipo en fase de integración, por lo que estamos en condiciones parecidas".

El Barcelona afronta este año con una plantilla muy amplia y con seis caras nuevas: Chris Singleton, Kevin Pangos, Kyle Kuric, Artem Pustovyi, Rolands Smits y Jaka Blazic. ''Estamos empezando a construir un equipo competitivo para llegar a lo más alto. Todos estan muy motivados y tienen hambre de hacer algo grande'', ha destacado el técnico serbio.

Pesic, delante de la dificultad de la Euroliga, confía en el apoyo de los aficionados para llenar el Palau Blaugrana. ''Necesitaremos un Palau Blaugrana lleno, la ayuda de nuestros aficionados. Necesitamos tener esta sensación de que jugamos en casa, de que la gente nos apoya. Pero si no ganamos es imposible llenar el Palau. Nuestra calidad tendrá que provocar el interés de los aficionados.''

Finalmente, el técnico blaugrana ha insistido en que su objetivo es ''formar un equipo que gana y juega disfrutando del baloncesto", y que a pesar de la importancia de la Euroliga, ''la competición que marca la regularidad es la Liga Endesa, el objetivo es estar bien ahí, y demostrar continuidad''. El conjunto azulgrana viaja mañana a Rusia con el objetivo de sumar la primera victoria en esta nueva Euroliga ante el CSKA,