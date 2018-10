Lekic: "Se puede perder, pero no de esta manera"

El delantero serbio del Cádiz CF Dejan Lekic, aparecía de nuevo en el once titular por segunda semana consecutiva, y tras la derrota sufrida por el equipo en el Estadio Francisco de la Hera, valoraba cuales son las claves de la mala racha: "Es una derrota muy dura y que deja un mal sabor de boca. Se puede perder, pero la manera es un poco dura". Pasando a analizar todo lo sucedido en el encuentro, diferenciaba sobre ambas mitades: "En la primera parte hemos jugado bien, mejor que ellos. Tuvimos ocasiones y metimos el gol. No sé que pasó en el segundo tiempo". Su opinión sobre el bajo nivel ofrecido por los jugadores amarillos hasta ahora era clara: "Creo que no es un problema físico, el equipo está de bajón por los resultados y mejor que pase ahora que después". Para acabar, tomaba conciencia para poder salir del bache: "Creo que en el próximo partido tenemos que salir de esta situación, lo que ha pasado de ir ganando y luego perder no se puede explicar", afirmó el atacante para finalizar.

El otro encargado de atender a los medios era el defensa montenegrino Iván Kecojevic, que fue quien abrió el marcador del encuentro con su remate de cabeza tras una jugada de estrategia: "Cuando vas por delante en el descanso, no puedes perder el partido de esta manera. Hemos tenido ocasiones claras y después hemos recibido los goles". Analizando lo sucedido sobre el césped del estadio del Extremadura, añadía: "Teníamos el partido más o menos controlado. Sabíamos que el Extremadura es fuerte y en un centro nos han marcado". Como su compañero, hacía autocrítica para revertir la situación lo antes posible: "No sé lo que está pasando, pero está claro que tenemos un problema si el equipo contrario nos marca siempre", señalaba, consciente de la mala situación del conjunto amarillo.