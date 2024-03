Partido clave para ambos equipos, los dos jugaban una final. Los txuriurdines pelean por la sexta plaza con el Real Betis y esta victoria les aleja del equipo Helipolitano. Los vacos se tienen que quitar la cabeza la eliminación en champions y esta victoria ayuda bastante para afrontar con confianza el resto de la temporada, con este gran partido.

El Cádiz no logró dar la campanada como lo consiguió la pasada jornada contra el Atlético de Madrid, pese a la derrota no es el fin del mundo, cuentan con un equipo que no va a tirar la toalla y muchos menos la afición, el equipo andaluz tiene 9 jornadas como 9 finales para conseguir el gran premio de permanecer una temporada más en 1, que es donde les corresponde.

Primera Parte

Una primera parte en la que como era de esperar ella real dominó la posesión. El Cádiz gozó de oportunidades para adelantarse en el marcador de las manos de Juanmi y Maxi Gómez pero no lo logró adelantarse en el Reale Arena.

Maxi Gómez tuvo que salir del partido por lesión. El uruguayo había sido clave para Mauricio Pellegrino, quitando del once a Chris Ramos que fue quie salió al partido

Los locales tampoco tuvieron muchas más oportunidades que los gaditanos, Ledesma con una estirada evitó el gol justo en la jugada previa del gol de Mikel Merino. La falta de un delantero centro puro lastró mucho el gol que llegó gracia a la picardía de Takefusa Kubo.

Juanmi con el balón. Fuente cuenta de X del Cádiz

Gol de Mikel Merino

Takefusa Kubo sacó rápidamente un córner aprovechando la confusión de los visitantes Oyarzabal delante de Ledesma taconeó el balón y asistió a Mikel Merino que envió con un bombazo el balón al fondo de la portería

Segunda Parte

El Cádiz sali a remontar el partido con casta y coraje pero no lograron anteponerse a una gran Real sociedad que fue dominante en todos los aspectos del juego.

La segunda parte estuvo manchada por una acción arbitral. Soto Grado fue a revisar la jugada por una supuesta amarilla, algo que no se puede hacer si tenemos el reglamento arbitral en la mano. Estas acciones dificultan la capacidad de comprensión del aficionado y no hacen ningún favor al propio equipo arbitral español.

Gol de Arsen Zakharyan

Brais Méndez y Sheraldo Becker fabricaron entre los dos una jugada en el costado del área del Cádiz, con una pared de adentran en el área y el gallego asiste con un pase fuerte al ruso Arsen Zakharyan marcando así su primer gol en España.

Gol de Arsen Zakharyan. Fuente cuenta de Real Sociedad de X

Los destacados

Brais Méndez dio una clase magistral de fútbol, fue el eje del ataque y del control de juego de la Real Sociedad. No solo en el control del juego, el gallego dibujó en su pizarra la jugada del segundo gol asistiendo a su compañero Ruso

En el Cádiz fue Conan Ledesma, espectacular actuación pese a la derrota por dos goles a cero, evitó con sus estiradas más de 2 y 3 goles en contra, silenciando las críticas que hubo durante esta temporada.