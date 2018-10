Míchel: "Estoy convencido que podemos cambiar estos resultados"

Tras ocho jornadas disputadas en la máxima competición del fútbol español, el primer equipo franjirrojo no ha comenzado con buen pie su regreso a Primera División tras su último descenso de hace dos años.

Por lo que el técnico se puso delante de los micrófonos del "Partido de la Una", programa de Onda Cero, para repasar la actualidad del equipo tras todo lo ocurrido.

Comenzó hablando sobre el partido ante el Leganés, de lo cual Míchel dijo: "No dimos la talla en un partido importante". Esto, tras la derrota en el derbi madrileño en Butarque. Además, el técnico franjirrojo comentó que fueron un equipo un pelín blando en el encuentro.

A pesar de ello, señaló sobre la confianza para continuar, por lo que dijo: "Mi confianza en el equipo sigue intacta y creo que la idea de juego es la adecuada para esta plantilla". Por lo que el técnico sigue confiando en sus hombres para seguir haciendo frente a lo que le queda por venir.

Igualmente, habló sobre el conocimiento de la táctica, con lo que comentó que cree que de táctica sabe bastante y que van a seguir igual. Junto a ello destacó que quieren ser competitivos y buscar el área contraria.

El técnico franjirrojo señaló que siempre ha notado la confianza del club a pesar de lo que está pasando con el primer equipo en la competición, destacando que el mundo del fútbol es muy resultadista y que no sabe qué pasará. Junto a ello dijo: "Si tienen alguna duda, a mí no me han transmitido nada".

Finalmente, Míchel habló sobre temas del club de Vallecas, por lo que comentó: "No hay que dar voces hacia fuera para cambiar las cosas. Hay que dar la voz donde hay que darla", junto a: "Yo puedo dar mi opinión, pero a partir de ahí entiendo que mi labor es otra. Me preocupo por las cosas del club y nunca lo voy a dejar de hacer".

Por lo que a partir de ello, habrá que ver lo que va sucediendo con la primera plantilla del club de Vallecas y ver si llegan los resultados para seguir en su lucha por la permanencia en Primera División.