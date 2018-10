Grandes partidos y goles nos dejaron los  encuentros disputados  durante el  puente

VALDELACALZADA - OLIVENZA (0-0)

Partido de grandes necesidades abría la jornada número 8, entre el Valdelacalzada y el Olivenza. Por su parte, el Valdelacalzada sigue en una dinámica de malos resultados, con cero victorias en los ocho partidos que ha disputado, y situándose como colista, dejando claro que, si no cambian las cosas, será uno de los tres equipos que descenderán la próxima temporada. El Olivenza, sin embargo, desaprovecha con este partido la opción de llevarse los tres puntos ante un equipo futbolísticamente inferior, alejándose de los puestos nobles de la tabla, y situándose en la zona media de la clasificación.

El partido comenzó con el guion previsto, con un Olivenza llevando la batuta del encuentro y encerrando al equipo local en su campo, disponiendo los visitantes de claras ocasiones, como la que tendría en el minuto 10 el jugador del Olivenza, Sito, que realizó un chut que se marchó desviado por muy poco de la meta local. El resto del primer acto sería un auténtico monólogo por parte del Olivenza, pero todas las ocasiones de las que estaba disponiendo se marchaban fuera de la portería rival, o las desbarataban la defensa y el meta local. La segunda mitad sería más de lo mismo, con un Olivenza lanzado hacia la portería rival, pero sin ser capaz de perforar las redes de la portería local, por su parte, el Valdelacalzada, parecía conformarse con el empate a cero desde el inicio del encuentro, ya que en ningún momento del partido pareció demostrar actitudes para llevarse el encuentro. Finalmente, el partido acabaría con empate a cero, un reparto de puntos que no beneficia a ninguno de los dos equipos.

DIOCESANO - EXTREMADURA B (0-2)

Gran encuentro se nos brindaba en el día de la Hispanidad, entre dos equipos muy completos, como son el CD Diocesano y el Extremadura B. El Diocesano, llegaba al partido con la necesidad de obtener los tres puntos para así dar una alegría a su afición y salir de la mala racha de resultados que estaba cosechando, pero con esta derrota confirma su mal momento de forma y se acerca peligrosamente a los puestos bajos de la clasificación. La otra cara de la moneda la tiene el Extremadura B que, con un juego brillante e impecable, vuelve a cosechar otra victoria, y ya van cinco en lo que llevamos de liga, demostrando que es un equipo que no se va a conformar con mantenerse en la categoría el próximo curso, sino que quiere demostrar que tiene las aptitudes necesarias para obtener un puesto que permita jugar los play-off de ascenso.

No tardaría en estrenarse el marcador al inicio del encuentro, puesto que en el minuto 5, el jugador azulgrana, Juan Pedro Arcas, marcaría el primer gol del partido tras un gran chut que no sería capaz de detener el meta local. A partir del gol visitante, el encuentro entraría en una dinámica más equilibrada, ya que el Diocesano dio un pasito hacia adelante, mientras que, el Extremadura jugó con un ritmo más pausado e intentando que su rival no se acercara a la portería. Se acabaría llegando al final de la primera parte con una victoria momentánea por parte de los visitantes. El segundo acto se iniciaría con el pensamiento de que cualquiera de los dos equipos podría llevarse el encuentro, sin embargo, la balanza se acabaría decantando a favor del Extremadura, ya que en el minuto 61, el centrocampista, Alberto Izquierdo, marcaría el segundo de los visitantes, acabando así con las esperanzas del Diocesano. El resto de la segunda mitad no tendría mucha más historia, ya que el Extremadura prefirió no arriesgar, mientras que, el Diocesano no era capaz de provocarles dificultades a su rival. Se llegaría así al final del encuentro, con una nueva victoria visitante, y una nueva derrota local.

VALDIVIA - CORIA (0-5)

Partido de muchos goles nos depararía el encuentro disputado en la localidad extremeña de Valdivia, entre el CP Valdivia y el CD Coria. El Valdivia, cosecha con este resultado su cuarta derrota consecutiva, acercándose de manera muy peligrosa a los puestos de descenso. Por su parte, el Coria, sigue siendo uno de los equipos en mejor en forma de todo el grupo, ya que con esta victoria se afianza, aún más todavía, en los puestos de ascenso.

El partido comenzaría con un Coria lanzado hacia la portería rival, intentando tener en todo momento la posesión del balón y no dejando que el Valdivia dispusiera de ocasiones. El primer gol no tardaría en llegar, ya que en el minuto 18, el jugador coriano, Eduardo González, mandaba el esférico al fondo de las redes locales. A pesar del gol encajado, el Valdivia intentó reponerse, intentando tener posesiones de balón más largas para así causarles complicaciones al Coria, pero estos se sentían muy cómodos, y no permitieron a los locales acercarse a su portería, llegando así al final de la primera parte. Con el inicio del segundo acto se despejaron todas las dudas y el Coria se convirtió en un auténtico rodillo. Nada más comenzar la segunda parte, en el minuto 47, el jugador visitante, Antonio Iglesias, marcaba el segundo del Coria. No se conformaría el conjunto coriano, y seguiría demostrando un juego muy ofensivo, mientras que el Valdivia se vino abajo con el gol encajado y se dejó avasallar por su rival. El Coria seguiría demostrando su capacidad goleadora, cuando en el minuto 78, el centrocampista Juanki, marcaba el tercer gol visitante. Sin apenas tiempo para reaccionar, los visitantes volverían a marcar ante la pasividad defensiva que estaba mostrando el Valdivia, esta vez en el minuto 84 y por obra de Chico. Ya con el encuentro casi finalizado, el Coria cerró la goleada y pondría la manita en el marcador, nuevamente sería Chico quien anotaría en el minuto 89. Finalizando así un encuentro en el que solo hubo un protagonista, el Coria.

PLASENCIA - MONTIJO (3-1)

Partido en el que podría haberse producido la sorpresa, pero finalmente los tres puntos se los llevó el Plasencia en su partido frente al Montijo. Con esta victoria, el Plasencia se mete en la pelea por los puestos que permiten jugar el play-off de ascenso. Mientras que, el Montijo, se mantiene en puestos descenso, y con el pensamiento de que tendrá que ir cosechando puntos en las próximas jornadas sino quiere pasar complicaciones al final de temporada.

El encuentro se inició de manera trepidante, ya que en el minuto 6, saltaba la sorpresa cuando el jugador del Montijo, Juanito, adelantaba a los visitantes en el marcador. El gol montijano no desanimó al Plasencia, ya que durante el resto de la primera parte intentó una y otra vez empatar el encuentro, pero los visitantes se encerraron atrás intentando mantener el resultado, la recompensa local acabaría llegando en el minuto 43, cuando el jugador placentino, Kevin Levis, marcaba desde los once metros, colocando el empate en el marcador y llegando al final de la primera parte. La segunda mitad comenzaría con un Plasencia lanzado hacía la portería rival, mientras que el Montijo no era capaz de jugarle de tu a tu a su rival. No tardaría en materializarse la superioridad local en forma de gol, cuando en el minuto 66, el delantero, Koffi, redondeaba la remontada de los placentinos. A pesar de la victoria momentánea, el Plasencia no se conformó, y siguió demostrando un juego muy ofensivo, así lo confirmaría, cuando en el minuto 75, Koffi por partida doble, colocaba el 3-1 en el marcador. Finalmente, se llegó al final del encuentro con un Plasencia muy superior y merecedor de la victoria, mientras que, el Montijo deberá seguir trabajando para corregir sus errores.

CASTUERA - RACING VALVERDEÑO (2-1)

Partido muy interesante se nos mostraba en la localidad extremeña de Castuera, entre dos equipos con los mismos objetivos, el CD Castuera y el Racing Valverdeño. El Castuera consigue con esta, su segunda victoria consecutiva, y gracias a los tres puntos obtenidos, escapa momentáneamente de los puestos de descenso. Por su parte, el Racing, cosecha su segunda derrota consecutiva y se mantiene en los puestos de mitad de tabla.

El inicio del choque ya prometía grandes cosas, ya que ambos equipos salieron lanzados hacia la victoria, demostrando grandes dotes de juego y trabajo en equipo. Las ocasiones se iban sucediendo, pero ninguno de los dos equipos era capaz de perforar las redes de su rival. Finalmente, el gol se acabaría decantando a favor de los locales en el minuto 31, cuando el jugador Juan Matías Barquero adelantaba a los suyos en el marcador, cerrando así la primera parte. La segunda mitad se iniciaría con la sorpresa por parte de los visitantes, cuando en el minuto 48, el jugador Aitor Bravo ponía el empate en el marcador. No tardaría en reaccionar el Castuera, ya que en el minuto 50, David Gallego, adelantaría de nuevo a los locales en el electrónico. A partir de ahí, ambos equipos comenzaron con una dinámica de juego mucho más dura, y se irían sucediendo numerosas amarillas por parte de las dos escuadras. Finalmente, el jugador local, Jose María García, sería expulsado, dejando a los suyos con diez. Con esto, el encuentro llegaría a su fin, con una victoria local por la mínima.

CD AZUAGA - CP CACEREÑO (0-1)

Partido de grandes emociones nos brindaron el CP Cacereño y el CD Azuaga, dos equipos con estilos y objetivos completamente diferentes. El Azuaga cosecha con esta su tercera derrota consecutiva, y con ocho puntos en la clasificación, se acerca de manera alarmante a los puestos de descenso. Por su parte, el Cacereño vuelve a encontrarse con la victoria tras el empate conseguido en la anterior jornada, siendo el único equipo de toda la tabla que puede presumir de no conocer la derrota en lo que llevamos de competición.

El inicio del choque parecía predecir el gran encuentro que iban a presenciar los aficionados que se habían desplazado a presenciar el partido, el Azuaga no se dejó influenciar en ningún momento por la condición de favorito que obviamente, poseía el Cacereño. Sin embargo, la primera parte se iría sucediendo con una serie de ocasiones por parte de los dos equipos, pero ninguno de los dos sería capaz de materializar sus oportunidades, llegando así al final del primer acto. La segunda mitad comenzaría con un Cacereño bastante más ofensivo y con una idea clara de estrenar el marcador, y así lo haría, cuando en el minuto 50, el defensa Chechu, marcaba el que a la postre iba a ser el único gol del partido. El resto del partido se iría diluyendo con el pasar de los minutos, ya que ninguno de los dos equipos dio ese pasito para desequilibrar la balanza. Finalmente, se acabaría llegando al final del encuentro, con una nueva victoria Cacereña y una nueva derrota local por la mínima.

AD LLERENENSE - CALAMONTE (2-1)

Estilos y objetivos muy parecidos es igual a encuentro muy atractivo, y el resultado de esta suma se nos mostró en el partido que enfrentaba al Llerenense contra el Calamonte. El Llerenense consigue con esta victoria tres puntos que le ayudan a escapar de los puestos de descenso y situarse en la zona media de la clasificación. Mientras que, el Calamonte, se pone en apuros con esta derrota, ya que, con ocho puntos en la clasificación, se encuentra muy cerca de los equipos que se sitúan actualmente en los puestos de descenso.

El partido comenzó de manera muy dispersa, ya que ambos equipos parecían no estar decididos a atacar a la meta rival, dando la sensación de que en un fallo rival o en una jugada a balón parado, se podía estrenar el marcador. Finalmente, sería en el minuto 23 cuando el jugador local, Tini, estrenaría el electrónico y adelantaría al Llerenense en el marcador. Con este resultado de 1-0 momentáneo, se llegaría al final de una aburrida primera parte. La segunda mitad se inició de manera distinta a la primera, y ambos equipos salieron lanzados hacia la portería rival. El encuentro se comenzaría decantando a favor de los visitantes, cuando en el minuto 68, el centrocampista del Llerenense, Jose C, sería expulsado por doble amarilla, dejando a los suyos con diez. Este hecho lo aprovecharía el Calamonte en el minuto 80, cuando Pity, transformaba desde el punto de penalti, empatando así el encuentro. No les duraría mucho la alegría a los visitantes, ya que en el minuto 83, Sergio Cebada, volvía a poner por delante a los locales, cerrando así el encuentro con una gran victoria por parte del Llerenense.

JEREZ - PUEBLONUEVO (2-0)

Gran partido se disputaba en la localidad extremeña de Jerez de los Caballeros, entre el Jerez y el Pueblonuevo. El Jerez consigue con esta su cuarta victoria en lo que llevamos de liga, lo que, unido a los otros dos empates cosechados en anteriores jornadas, le permiten situarse en la zona noble de la clasificación. Mientras que, por su parte, el Pueblonuevo vuelve a obtener la derrota tras tres jornadas en las que había cosechado dos victorias y un empate.

La primera parte del encuentro no traería mucha historia, ambos equipos cerraron líneas atrás, con la intención de que su rival no se acercara a su área, intentando tener en todo momento la posesión del balón y procurando aprovechar las jugadas a balón parado. Finalmente, se llegaría al final del primer acto con un empate a cero. La segunda parte comenzaría al igual que la primera, con ambos equipos demostrando una gran fortaleza defensiva y provocando en la grada la incertidumbre de no saber que equipo podría llevarse el encuentro. La balanza se acabaría decantando a favor del Jerez en el minuto 75, cuando el centrocampista, Rodrigo García, marcaría el primer del encuentro a favor de los locales. No tardaría ni dos minutos en sentenciar el partido el Jerez, ya que en el minuto 77, Chema Chávez, pondría el 2-0 en el marcador, cerrando así el choque y concediendo una merecida victoria a favor del Jerez.

ARROYO - EMD ACEUCHAL (2-1)

Saltó la sorpresa en Arroyo de la Luz, en el encuentro disputado entre el Arroyo y el Emd Aceuchal. El Arroyo llegaba al encuentro con la necesidad imperiosa de ganar si no quería verse aún más en una situación crítica, con esta victoria no sale de los puestos de descenso, pero aumenta de forma considerable su moral para el resto de sus partidos. Mientras que, el Acecuhal, confirma su mal estado de forma, y se aleja definitivamente de los puestos de play-off de ascenso.

El partido comenzaría de manera igualada, con ambos equipos demostrando un juego muy equilibrado en los primeros compases del encuentro. Por su parte, los locales intentaban en todo momento tener la posesión del balón y poner en peligro a la defensa y meta visitante. Sin embargo, se llegaría al final de la primera parte con muy mal sabor de boca por parte de los locales al creer que podían haberse adelantado en el marcador. El esfuerzo se vería recompensado en el minuto 53, en forma de penalti a favor del Arroyo, que materializaría Chipu de manera magistral. No tardaría en realizar su doblete el jugador del Arroyo, cuando en el minuto 58, marcaría el segundo gol del encuentro y en su cuenta personal. El Aceuchal no bajó los brazos en ningún momento, y su premio se vería transformado en el minuto 75, cuando el jugador visitante, Albertino, marcaba el gol que acortaba distancias en el marcador. Finalmente, se llegaría al final del choque con una victoria local por la mínima, y una derrota visitantante que, desde luego, dejará muy mal sabor de boca a sus aficionados.

MORALO - MÉRIDA AD (4-1)

El mejor partido del fin de semana cerraba la jornada número ocho, ya que enfrentaba a dos grandes equipos como son el Moralo y el Mérida AD. Con esta victoria, el Moralo no solo consigue situarse en puestos de promoción de ascenso, sino que consigue un auténtico chute de moral para el resto de temporada y deja muy tocado a un rival directo. Por su parte, el Mérida cosecha su primera derrota en lo que llevamos de liga, pero se sigue manteniendo como tercero en la clasificación.

Desde el inicio del choque se podía divisar que el encuentro solo iba a tener un auténtico protagonista, y ese iba a ser el Moralo. Con un juego muy potente y ofensivo, comenzó a crear ocasiones, que en primera medida desbarataba la defensa y el meta rival. Pero no tardaría en recibir frutos su esfuerzo cuando en el minuto 37, y desde el punto de penalti, Rubén Rivera marcaría el primero de los suyos en el encuentro. Tras su primer gol, los locales siguieron dominando el juego, y esta superioridad volvería a materializarse en forma de gol en el minuto 45, cuando Caramelo, colocaba con su tanto el 2-0 en el marcador, cerrando así la primera parte. El segundo acto comenzaría de manera trepidante, cuando en el minuto 51, el entrenador local sería expulsado por parte del árbitro que estaba dirigiendo el choque. Esta situación no acabaría afectando a los jugadores locales, ya que, en el minuto 56, Sergio Alonso colocaría el tercero a favor del Moralo. De nuevo, está vez en el minuto 64, sería expulsado un miembro del cuerpo técnico local, en esta ocasión sería el segundo entrenador. Y nuevamente, no parecería afectarles a los jugadores del Moralo, ya que en el minuto 76, Valentín, redondearía la goleada a favor de los suyos. El gol del honor acabaría llegando a favor del Mérida en el minuto 90, por medio de un tanto de falta directa de Santi Villa. Finalmente, el encuentro se llegaría a su fin con una más que merecida victoria por parte del Moralo, mientras que, el Mérida tendrá que corregir y aprender de sus fallos si quiere ser uno de los cuatro equipos que disputen la fase de ascenso a Segunda División B.