Lieke Martens: "Tenemos mucha confianza"

FC Barcelona F y Glasgow City F se medirán este miércoles a partir de las 18:30 en el césped del Mini Estadi. Tanto Fran Sánchez como Lieke Martens han querido hacer balance del estado del equipo después del parón de selecciones y le 9-1 que le metieron al Rayo Vallecano el pasado fin de semana.

A las azulgranas les espera un mes con partidos cada tres días, un desgaste físico por el que no se ha visto preocupada a Martens, mostrando confianza hacia todas sus compañeras: "No sólo jugamos once, dentro hay un gran equipo en el que puede entrar cualquiera y tenemos mucha confianza ahora mismo. Los últimos partidos nos han dado este plus de autoestima con goles y triunfos".

El Glasgow City viene de pasar la eliminatoria de dieciseisavos con muchas dificultades y tiene por delante un final de Liga en el que se juega estar en la próxima edición de la UEFA Women's Champions League. Un equipo con sed goleadora al que el Barça ha estudiado para evitar que vuelva a suceder la pesadilla de Kazakhstan contra el Kazygurt: "Es importante mantener la portería a cero porque sabemos que se juega a doble partido y que los dos, como pasó en la ronda anterior, son importantes. El Barça viene de ganar al Rayo por 9-1 también en el Mini y la holandesa no ha ocultado el chute de autoestima que significó ese resultado: "Ya estamos muy firmes en Liga, ahora lo buscamos en Champions, que también es uno de nuestros objetivos del año"

Lieke Martens finalizó su comparecencia reiterando en muchas ocasiones el buen estado de forma del equipo, las ganas y las ansias que les provoca la Champions. Una vez más, avisando al Glasgow de que no les van a poner las cosas fáciles en casa"Tenemos experiencia, sabemos cómo tenemos que afrontar los partidos y sabemos que ellas pueden jugar a partir de su físico, pero nosotras tenemos que jugar a nuestra manera, y lo vamos a hacer. Esperamos que jueguen largo pero tenemos que estar preparadas para todo",