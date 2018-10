Salvación histórica frente al Real Madrid

La salvación de Osasuna de 2009 fue histórica. El club navarro no había completado una buena temporada y llegaba a la última jornada para jugárselo todo. Además, el reto no era fácil: los rojillos recibirían al Real Madrid. La primera vuelta de Osasuna no podía haber sido peor. El conjunto navarro solo sumaba 13 puntos y se encontraba a 7 de la salvación. Aun así, los rojillos no dieron nada por perdido y en la segunda vuelta mejoraron. Consiguieron sumar 30 puntos para llegar al último encuentro frente al club madrileño.

Una mejora y esperanza

La mejora del juego rojillo no fue casualidad. Osasuna cambió de técnico, José Ángel Ziganda dejó su puesto. En su lugar, José Antonio Camacho fue nombrado nuevo entrenador rojillo. Con el míster nuevo el juego mejoró, aunque, no era suficiente. Desde su llegada Osasuna anotó 20 goles más. Consiguió mejorar en ataque, pero en defensa seguía siendo un equipo flojo. En resumen, no llegaba un equipo completo al partido en El Sadar.

La afición tuvo mucho que ver en la salvación. Cuando peor estaba el equipo, la afición más animaba. Fueron imprescindibles para que los jugadores no tiraran la toalla y para que dejaran el alma en cada encuentro. En tres meses ganaron seis partidos contra el Mallorca, Valencia, Numancia, Espanyol, Athletic y At. Madrid. Cinco victorias fueron en casa y la última en Madrid. Un dato muy bueno para El Sadar, que volvió a ser un fortín. En esos tres meses, fuera de casa tampoco estuvo nada mal: tres empates contra el Depor, Racing y Betis.

Otra mala racha

Cuando todo iba sobre ruedas, la situación dio un giro negativo. Osasuna perdió la intensidad de juego y se enfrentó contra rivales directos. Los rojillos empataron en Pamplona frente al Sevilla, pero luego llegaron cuatro derrotas: Almería, Málaga, Recreativo y Getafe. Con estos resultados Osasuna volvió al descenso. Quedaban dos jornadas, y probablemente las más complicadas: Barcelona y Real Madrid. En el Camp Nou los rojillos pelearon cada balón y ganaron por la mínima gracias al gol de Pandiani. Con esta victoria, los navarros no dependían de otros resultados.

El partido

Osasuna se jugaba la temporada en El Sadar. La ilusión y ganas de victoria eran protagonistas en Pamplona que deseaba ganar a los madrileños. El objetivo se vio negro cuando el Real Madrid se adelantó pronto con el gol de Higuaín. Los rojillos no dieron nada por perdido, y tras un fallo de Casillas Plasil empató. La expulsión en el minuto 55 de Salgado favoreció a los locales y El Sadar se encendió. Las gradas gritaban y empujaban a los jugadores para llevarse el partido, El Sadar fue una fiesta. Fue Juanfran el encargado de marcar el golazo de la victoria. El rojillo voleó el balón de la mejor manera para confirmar la salvación. Los rojillos querían asegurar la permanencia y no paró de disparar, sobretodo Masoud y Plasil que lanzaron al larguero.