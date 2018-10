Oriol Busquets: "El empate era injusto"

Oriol Busquets regresaba este sábado a la titularidad tras la lesión que lo había apartado de los terrenos de juego.

El canterano atendió a los medios tras el empate cosechado ante el Villarreal B en el último suspiro del encuentro. El jugador azulgrana se mostraba satisfecho tras el encuentro: "Me he notado bastante bien con balón. Me quedan muchos partidos para coger el ritmo de partidos, pero en general me he sentido bastante bien. Hemos hecho un buen partido a pesar del empate".

El centrocampista de Sant Feliu de Guíxols destacó la importancia del encuentro: "Sabíamos de la importancia del encuentro. Queríamos ganar fuera como fuera, sabíamos que podíamos salir líderes. Nos hemos encontrado con el penalti en contra, y hemos podido reaccionar. Queríamos los 3 puntos". Busquets definía el penalti en contra como "muy riguroso", aunque no le quiso dar más importancia.

En cuanto a las oportunidades, el jugador dijo que: "Lo importante es ir entrenando e ir cogiendo confianza. Las oportunidades ya llegaran. Nos sentimos apoyados por el primer equipo".

Finalmente, Busquets valoraba la racha del conjunto dirigido por Javier-Garcia Pimienta: "Siempre es importante sumar. Intentaremos seguir con la racha. Hoy podíamos haber ganado, pero no ha podido ser. Hemos conseguido el empate, pero nos merecíamos la victoria".