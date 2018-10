"La Roja" quiere la UEFA Nations League

El conjunto de Luis Enrique ha comenzado liderando el torneo ideado por el máximo mandatario del fútbol europeo, la UEFA Nations League. Después de dos victorias (vs Inglaterra en Wembley y vs Croacia en el Manuel Martínez Valero de Elche) y una derrota (vs la propia Inglaterra en el Benito Villamarín en Sevilla), España encabeza tanto su grupo como varios de los registros más importantes en el fútbol de hoy en día: el acierto goleador y la posesión del balón.

La Selección española cuenta en su haber con un total de 10 goles, convirtiéndose así en la selección con mayor número de tantos a su favor. La victoria en tierras británicas (1-2), la goleada a la Croacia de Luka Modric (6-0) y el haber maquillado el marcador en la derrota ante Kane y compañía (2-3), le permiten ser el equipo más fino de cara a portería de una bastante goleadora UEFA Nations League (213 tantos en 92 partidos – una media de 2 goles y medio por partido). Además, los hombres de Luis Enrique siguen siendo los dominadores del esférico durante los 90’ que duran los encuentros. Santo y seña de la filosofía de “La Roja” en estos últimos tiempos, cuenta con una media del 64% en posesión del balón, dato que está bastante relacionado con la positiva faceta goleadora del equipo.

Y es que el cambio de seleccionador no ha variado apenas el estilo del combinado nacional. Con el “tiki-taka” por bandera (92% de pases completados), es cierto que Luis Enrique ha implantado una serie de aspectos que hacen evolucionar el modelo, como ya hizo en su etapa en “Can Barça”. El asturiano es un entrenador metódico que prioriza el juego de posesión y triangulaciones por encima de todo, de hecho, Sergio Ramos es el futbolista que más pases ha realizado en toda la competición (306), pero también es consciente de que una posesión continua y sin profundidad es estéril de cara a hacerle daño al rival. Por ello, tanto en la selección de los futbolistas como en los esquemas de juego que implanta sobre el terreno de juego, se vislumbra un tipo de juego algo más directo. Los Marcos Alonso, Saúl, Asensio… son una nueva camada de jugadores que tienen un perfil algo más vertical de lo que acostumbraba la Selección con los Xavi, Iniesta, Xabi Alonso, etc. Las estadísticas también lo demuestran. En otros años, el máximo asistente del equipo solía ser un centrocampista puro, un estilo Thiago o Ceballos en esta nueva era, sin embargo, es Asensio el que encabeza actualmente la tabla de máximos asistentes en la UEFA Nations con 5 asistencias en 3 partidos, dando prioridad a la participación de los extremos por encima de los propios centrocampistas como ya pasaba en sus años como entrenador azulgrana.

Lo que está claro es que España sigue siendo dominador en la mayor parte de los aspectos del fútbol, y que mientras que las variaciones de Luis Enrique surtan efecto para sumar soluciones a un modelo de juego ya más que implantado, todo el mundo estará contento. Solo falta continuar con la dinámica positiva, y para ello, la Selección tiene la próxima cita el 15/11 vs Croacia en el estadio Maksimir de Zagreb, encuentro correspondiente a la jornada 5 del grupo 4 de esta atractiva UEFA Nations League.