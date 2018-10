Previa Elche CF vs Real Zaragoza: la dama y el vagabundo

«Si algo puede salir mal, saldrá mal». Algo así vino a enunciar Edward A. Murphy Jr., una frase que acabó cristalizando en la archiconocida ‘Ley de Murphy’ que tanto juego ha dado a escritores y cineastas a lo largo del siglo XX y de lo que llevamos de siglo XXI. El tal Murphy era un militar de los Estados Unidos y, si no fuera porque nació hace, justamente, un siglo, a nadie le extrañaría si le dijeran que era uno de los soldados que vinieron en los sesenta a la base norteamericana de Zaragoza y que podría haber expresado su famosa frase al asistir a un partido en el Estadio Municipal de La Romareda. Porque, aunque los sesenta fueron una década maravillosa para el zaragocismo, está comprobado que, en los últimos años, si algo puede salirle mal al Real Zaragoza, le acaba saliendo mal. ¿Que gana en casa la ida de la final de la Promoción de Ascenso? En Gran Canaria le marcan el gol que los deja en segunda a siete minutos del final. ¿Que depende de sí mismo para alcanzar los puestos que dan derecho a jugar el ‘Play off’? La Llagostera, además, ya descendida, le endosa media docena de goles para evitarlo. ¿Que empata una eliminatoria para ir a la prórroga en un partido que se le había puesto cuesta arriba? Un jugador que había vestido su camiseta le da la puntilla en los minutos finales del partido y vuelve a dejar al equipo en Segunda División.

Y con un cruel final tras otro en la memoria, el mortificado seguidor zaragocista, eterno penitente, asistía la pasada jornada a una nueva edición de la ‘Ley de Murphy’ haciendo de las suyas. Imanol Idiákez tenía la última oportunidad de permanecer en el banquillo maño en el partido contra el Tenerife. Superado ya el minuto ochenta y pese al mal juego desplegado por el Real Zaragoza durante todo el partido, Javi Ros tiró de galones para ejecutar el penalti que daba la victoria momentánea al equipo local y que insuflaba oxígeno a su míster, con quien se fundía en un efusivo abrazo. El gesto del navarro hacia su entrenador daba la sensación de que sería recordado como el principio de una nueva dinámica que hiciera levantar el vuelo del conjunto aragonés. Nada más lejos de la realidad. El preparador vasco hacía ingresar en el terreno de juego a Bruno Perone como tercer central blanquillo para evitar sustos de última hora y, efectivamente, tras una falta al borde del área en el descuento, el balón se colaba en la meta defendida por Cristian Álvarez y los chicharreros empataban el partido, ocurriendo, así, lo que se pretendía evitar con el cambio.

De este modo, Imanol Idiákez era cesado fulminantemente la misma noche del domingo. También, esa misma noche, empezó a escucharse el nombre de su posible sustituto por las redacciones de la capital aragonesa. Pasada la medianoche, era ya un secreto a voces que el elegido para tomar el timón de la nave blanquilla era Lucas Alcaraz, entrenador con una dilatada experiencia en Primera y Segunda División, con quien tanto Recreativo de Huelva como Real Murcia consiguieron regresar a la máxima categoría del fútbol español. El lunes, el director deportivo, Lalo Arantegui, hacía oficial su fichaje y el martes Lucas Alcaraz era presentado como nuevo entrenador del Real Zaragoza. Pero el fichaje de Alcaraz no era la única novedad, ya que Lalo confirmaba también que Javier Chocarro volvería a hacerse cargo de la preparación física del equipo, después de haber quedado relegado al rango de ayudante al comienzo de esta temporada, pues era Néstor Orozco quien ejercía las labores de preparador físico durante la etapa de Idiákez.

El Elche CF, por su parte, llega a la cita en el Estadio Manuel Martínez Valero recuperando las sensaciones positivas que le llevó a conseguir su retorno a la división de plata tras su inesperado descenso a la Segunda División B. José Rojo Martín, ‘Pacheta’, tomaba las riendas del equipo franjiverde en febrero para conseguir el objetivo del ascenso. La buena actuación del equipo en las últimas jornadas, que le valió para conseguir su meta, permitió que el entrenador burgalés continuara al frente del conjunto ilicitano durante esta campaña en Segunda División.

Los alicantinos llegaban al partido contra el líder, el Málaga CF, en el Martínez Valero habiendo recibido dos goleadas en sus dos últimos partidos: el 4-0 recibido en Riazor frente al Deportivo de La Coruña y el 1-4 ante el Córdoba en su feudo. La entidad del rival ya hacía que temblaran las piernas de los aficionados del Elche, más si cabe viendo el impecable inicio de liga de los boquerones. Sin embargo, el conjunto de ‘Pacheta’ daba la sorpresa (si es que se puede usar este término en esta preciosa categoría del fútbol español) y sometía al líder por 2-0, echando, además, el cerrojo a su portería, algo que hace que la defensa evolucione anímica y moralmente tras las dos goleadas sufridas anteriormente. El cambio en la portería es uno de los aspectos a destacar para este partido. En los choques frente a Dépor y Córdoba, el guardameta titular fue José Juan, pero en la victoria frente al Málaga, el míster apostó por el internacional nigeriano Francis Uzoho. Previsiblemente, el joven cancerbero, que ya jugó el pasado Mundial de Rusia con Nigeria, será de nuevo titular frente a los aragoneses.

El preparador burgalés convocaba a sus veintidós jugadores disponibles, por lo que deberá realizar cuatro descartes de última hora. Sin embargo, en la alineación de los franjiverdes, a priori, no se prevé ningún cambio con respecto a la que consiguió la victoria ante el conjunto malacitano salvo el de Xavi Torres por Manuel Sánchez, que cumplirá un partido de sanción tras ver la quinta amarilla en el choque anterior. Además, podemos destacar que el guineano Sory Kaba le ha ganado la partida, por el momento, a Nino, máximo goleador de la historia de la Segunda División y leyenda viva del Elche (y de todo el fútbol español). El almeriense, sinónimo de gol casi siempre que se ha enfrentado al Real Zaragoza, decidió quedarse en el Elche CF para devolverlo a Segunda División tras el cataclismo que envió a este histórico a la división de bronce, encarando, así, su tercera temporada consecutiva (décima, en total) como delantero del equipo ilicitano.

Así, radiante y esperanzada, después de esa victoria contra el líder de la categoría, la dama más famosa de la arqueología hispánica aguarda impaciente desde su ventana la llegada de un Real Zaragoza que vagabundea por Segunda División desde hace ya demasiado tiempo. En Elche veremos si Lucas Alcaraz consigue que los maños reaccionen de una vez por todas y puedan, al fin, conseguir una victoria que les permita poder mirar los puestos de promoción sin sonrojarse. En la mañana de este sábado, el granadino hacía oficial su primera lista de convocados, en la que entraban diecinueve futbolistas, lo que le obligará a descartar a un jugador antes del comienzo del partido. No se encontraba entre ellos Jeison Medina pero sí Raí Nascimento, lo que hace suponer que el brasileño parte con ventaja frente al colombiano en esta primera toma de contacto con el nuevo míster. Tampoco entraba en la lista Bruno Perone, que se queda fuera al volver Simone Grippo de su sanción. Lucas Alcaraz tampoco ha considerado incluir entre los diecinueve convocados a Giorgi Papunashvili, lo que indica que, aunque el georgiano parece ya recuperado de su lesión en el tobillo, se prefiere actuar con cautela para evitar una recaída, por lo que no hay ninguna novedad en la saturada enfermería blanquilla. En cuanto al sistema de juego, veremos si Lucas Alcaraz mantiene el centro del campo con un pivote, dos interiores y un mediapunta o si, por el contrario, decide cambiar a un sistema diferente. Con un cambio significativo, veremos si jugadores que no contaban tanto para el anterior entrenador, como Diego Aguirre u Óliver Buff, que parece más fuera que dentro de la disciplina zaragocista a partir de enero, empiezan a ganar protagonismo.

Así pues, nos encontramos ante un partido en el que el Real Zaragoza tratará de pasar de la pesimista ‘Ley de Murphy’ a esa extraña y mística ley del fútbol que dice: «entrenador nuevo, victoria segura». Para ello, el factor arbitral resultará también determinante, más todavía si quien dirige el encuentro es un ‘trencilla’ como Jorge Figueroa Vázquez, del que la afición maña, por desgracia, no guarda muy buen recuerdo por polémicas tan destacadas como la expulsión de Borja Iglesias la pasada campaña en La Romareda frente al Nástic de Tarragona o la de Álvaro Ratón por doble amarilla frente al Oviedo en el Tartiere la temporada anterior. Por tanto, el Martínez Valero acogerá un choque en el que el Real Zaragoza llega con entrenador e ilusiones renovadas y donde el Elche espera confirmar sus buenas sensaciones defensivas del partido anterior manteniendo su portería a cero. Ambos, con once puntos y a dos de los puestos de descenso, esperan conseguir tres puntos que los alejen de la zona caliente para empezar a respirar con tranquilidad en una categoría donde todo es posible.

Posibles onces